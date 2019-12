FREMMED SLANGE: Her er Erik Haga Iversen sammen med den lille kornsnoken dagen den ble funnet i en boksershorts i en sportsbutikk i Stavanger. Foto: Viking

Lykkelig slutt for boksershorts-slangen

Den lille slangen som ble funnet i en boksershorts i en sportsbutikk 8. desember, hadde en mørk skjebne. Men enden på visa er god.

Det var 8. desember en ansatt i en sportsbutikk i Stavanger fikk seg litt av en overraskelse da han pakket ut boksershortser fra en eske:

I den ene boksershortsen lå den nærmere 25 centimeter lange slangen av typen kornsnok, en av de vanligste, lovlige slangene i Norge.

Politiet kalte ut Viking redningstjeneste for å ta hånd om det fremmede dyret i sportsbutikken, fordi det er de som har ansvar for reptiler på avveie i distriktet. Der jobber Erik Haga Iversen – som selv har to slanger fra før.

– Jeg sitter med den i hendene faktisk, sa Iversen, som til vanlig jobber som bilberger, da VG ringte redningstjenesten. Slangen ble omtalte i flere riksmedier – og eieren ble etterlyst.

Skjebnen var som følger: Enten måtte en eier melde seg, eller så ville Mattilsynet fatte vedtak om avliving av den papirløse reptilen.

– Jeg håper eieren melder seg, det er jo et nydelig dyr, selv om mange synes de er ekle, sa Iversen til VG om den tynne, 25 centimeter lange kornsnoken som fikk navnet «Hyssingen».

Gladmelding for «hyssingen»

Men ingen eier har meldt seg. For noen dager kom imidlertid gladmeldingen:

– Mattilsynet har fattet vedtak om dispensasjon fra kravet om dokumentasjon, forteller Iversen i dag. Det betyr at slangen ikke må avlives, selv om eieren ikke har meldt seg.

VG har fått se vedtaket som ble fattet 12. desember.

Der står det blant annet at den lokale dyrebutikken er undersøkt, men ikke hadde slike slanger inne og ikke savnet noen, samt at det har vært kontakt med en lokal slangeoppdretter heller ikke savnet en kornsnok. Ingen annen eier har meldt seg, selv om slangen har vært omtalt nasjonalt. Slangen har også et utseende som tilsier at den sannsynligvis ikke er innført eller villfanget, men oppdrettet lokalt.

Iversen, som dermed er slangens nye matfar, har tatt den til veterinær og lovet at den mikrochippes når den blir stor nok, slik at det er mulig å spore eieren på den dersom den skulle forsvinne igjen.

I GODE HENDER: «Hyssingen» er nå hjemme hos Erik Haga Iversen. – Den er litt blass nå, fordi den holder på å skifte skinn. Men det er et godt tegn, det betyr at den vokser, sier Iversen. Bildet er tatt tirsdag. Foto: Privat

– Jeg synes det er veldig fint at det kunne fattes et annet vedtak for dyrets beste. Det hadde vært synd hvis slangen ikke fikk en ny sjanse fordi den manglet et papir, sier Iversen – som nå er slangefar til tre.

På spørsmål om han tror slangene vil bli gode venner, svarer Iversen:

– Nei. Slanger er enslige dyr og de bor i hvert sitt terrarium.

Publisert: 18.12.19 kl. 07:08

