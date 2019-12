HÆRVERK: Julegrana på Stortorget på Hamar har blitt saget ned. Foto: Lars Lillemork / Hamar Arbeiderblad / NTB scanpix

Juletreet på torget i Hamar saget ned med motorsag

Det flere meter høye juletreet på Stortorvet i Hamar ligger nå langstrakt på torget. - Den som har gjort dette er en idiot. Vedkommende har brukt motorsag før, sier en rystet ordfører.

Politiet fikk melding fra tilfeldig forbipasserende om hærverket rundt klokken 4.30 torsdag morgen.

– Det er det vi vil karakterisere som et stort juletre. Det er mange meter høyt og fint pyntet av Hamar kommune, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Treet ligger nå langstrakt på torget, og politiet ser ikke bort ifra at en del av pynten er ødelagt.

– Om noen har sett noe, er vi interessert i at de tar kontakt. Vi skal nå gå igjennom noe video og vil se nærmere på saken utover dagen, forteller operasjonslederen.

Han utdyper til VG at de har patrulje ute for å samle inn videomateriale. Torget i Hamar har flere kameraer.

– Vi regner med å få inn ok bilder av dem som har gjort dette, sier operasjonsleder Per Solberg.

Ordfører Einar Busterud at han fikk en dårlig start på dagen da han fikk høre om julehærverket, og at kommunen vil anmelde saken.

– Dette er idiotstreker. Den som har gjort dette er en idiot, i dag er det lov å bruke dette ordet. Mange har lagt ned mye tid å krefter for å gjøre det pent på torget i Hamar og så gidder noe å gjøre noe så dumt, sier Busterud til VG.

Han opplyser at vedkommende må ha brukt motorsag før.

– Det er saget et felleskår i treet for å kontrollere retningen det skal falle. Samtidig hadde en erfaren tømmerhugger etterlatt seg en renere og rettere sagflate, sier Busterud.

– Hentet fra hage på Hamar

Treet på 7–8 meter er opprinnelig hentet fra en hage på Hamar.

– Vi har tradisjon for at hageeiere på Hamar som ønsker seg å kvitte seg med gran kontakter oss. Det gjør at vi alltid har lokal gran på torget, sier ordføreren.

Han har en oppfordring til den som har gjort det:

– Meld deg med en gang. Det er kamera på torget, sier han.

Han mistenker at vedkommende har brukt bil og at det er brukt en spesiell sag.

– Det finnes gode motorsager som går på batteri. Det tar ikke lang tid å felle en gran - og med batterisag går foregår det ganske lydløst.

