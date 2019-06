FIKK STØTTE: Venstre-leder Trine Skei Grande møtte sitt landsstyre søndag og fikk støtte til å stå hardt fast på bymiljøavtalene. Foto: Mattis Sandblad, VG

Trine Skei Grande om bymiljøavtalene: En dundrende suksess

Venstre-leder Trine Skei Grande står knallhardt på at de ikke har noe å gi til frustrerte Frp-ere, og sier tvert imot: Bymiljøavtalene har vært en dundrende suksess.

Nå nettopp







Det kommer ingen harde pakker til motstanderne av bompenger på denne siden av sommeren.

– Budsjettspørsmål må avklares i statsbudsjettet. Erklæringen fra Granavolden ligger fast for oss. Så får vi bare ta det derfra, sier Trine Skei Grande til VG.

Venstre samlet sitt landsstyre i Oslo søndag, blant annet for å få tilbakemeldinger på videre håndtering av dramaet som Frps landsstyre 5. juni satte i gang med beinharde krav om lavere bompenger.

les også Frp-landsstyret: Regjeringsdeltagelsen i spill om Jensen ikke lykkes

Budsjettprosessen neste

Siden har en arbeidsgruppe mellom de fire regjeringspartiene jobbet for å finne en vei ut av bompenge-krisen uten at regjeringen revner. Trine Skei Grande går nå langt i å antyde at det ikke blir noen løsninger før sommeren;

– For oss er det noen saker som må avklares nå. Ellers er det budsjettprosessen og Granavolden-erklæringen som er våre arbeidsverktøy, sier Venstre-lederen.

Avklaringene som skal komme de neste dagene, er at Stortinget onsdag skal vedta tre store motorveiprosjekter i Trøndelag, Hedmark-Oppland og Telemark. Dessuten skal en ny bymiljøavtale inngås for Trondheims del uken etter midtsommer, etter planen.

les også Full splittelse om bompenger mellom Venstre og Frp

Dundrende suksess

– Jeg ønsket tilbakemelding fra mitt landsstyre om hvor viktig disse bymiljøavtalene er. Og de har virkelig vært en dundrende suksess. Det er ingen her som vil skru tiden tilbake og slippe bilene inn i bysentrene igjen. Venstre har levert varene, og det har fungert, sier Trine Skei Grande til VG.

Etter to svært turbulente uker tror sentrale personer i Venstre det verste bompenge-bråket internt i regjeringen roer seg ned.

En sentralt plassert Venstre-kilde sier at de opplever at ting nå har roet seg, og at inntrykket er at Frp-leder Siv Jensen har tatt kontroll over sitt eget parti igjen.

– Det at ingen brøt ut i pelsdyrsaken gjør at ting står sterkere overfor Venstre. Det som man har blitt enige om. Det står man for. For Venstre var det veldig bra at man kan ha tillit til at det man tidligere ble enige om, det står man for, sier Venstre-lederen.

Har sagt ifra

Stortingsrepresentant Jon Gunnes er Venstres mann i Stortingets transportkomité. Han sier at partiet kan være stolt av hvordan man har stått imot og forsvart bymiljøavtalene under de siste ukenes knallharde press:

– Venstre har jo sagt klart ifra, sier Gunnes.

– Kan dere fortsatt sitte i regjering med et parti som angriper bymiljøavtalene?

– De må gjerne gå til valg på det i 2021. Men nå har vi en regjering som styrer med et helt annet standpunkt enn det de har. Derfor er jeg glad for at et stort flertall i Stortinget vil vedta tre nye veiprosjekter på onsdag. Men samtidig beklager jeg at noen av byvekstavtalene nå er satt på hold, som Tromsø, Kristiansand, Grenland, nedre Glomma og Drammen, for de har vi tenkt å få gjennomført slik det står i Nasjonal Transportplan, sier Gunnes.

Publisert: 16.06.19 kl. 16:38