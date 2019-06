MÅ OVERBEVISE: Partileder Siv Jensen må onsdag overbevise partiet om å gå inn for det hun mener kan løse bom-krisen for Frp. Foto: Helge Mikalsen

Frp-fylkesledere før skjebnemøtet: Store forventninger til partiledelsen

Om få timer skal en presset Frp-ledelse forsøke å samle partiet om en løsning på bompengekrisen. Samtidig må de for første gang se seg slått av MDG på en meningsmålingen.

– Vi må gå ut av møtet med en samlet forståelse for prosessen så langt og veien videre. Det forventes at partiledelsen kommer med en god orientering, sier fylkesleder Tommy Skatland i Trøndelag Frp til VG før møtet.

For mange Frp-ere vil kveldens ekstraordinære landsstyremøte som partileder Siv Jensen har kalt inn være avgjørende for Frps vei videre, i eller utenfor regjering.

De nye bomringen over hele landet har ført til raseri flere steder. Flere Frp-fylkesledere har sagt til VG at partiet må ut av regjering hvis de ikke får et bompenge-gjennomslag nå. Fylkeslederne i Innlandet (Oppland/Hedmark) og Troms og Finnmark krevd at landsmøtevedtaket om å kvitte seg med bompengegjelden ved hjelp av oljefondet, følges opp på regjeringsnivå.

Samtidig mister Frp velgere - og lekker velgere til de nye protestlistene mot bompenger. I dag viser en ny måling for NRK og Aftenposten at Frp blir passert av Miljøpartiet De Grønne for aller første gang.

– Forventer at det skjer noe

Liv Gustavsen, fylkesleder i Viken Frp, sier spørsmålet om Frp bør ut av regjering eller ikke avhenger av hva partiledelsen kommer med på landsstyremøtet.

– Men vi forventer at det skjer noe og at man gjør noen grep. Bompengesaken er ikke noe vi har tapt på nå, vi tapte derimot i 2013 da vi sa ja til regjeringssamarbeid uten å få innvilget kravet om bompenger. På den tiden var det ingen andre som mente det samme som Frp, men vi ser at flere våkner nå.

Hun er ikke overrasket over det dårlige resultatet på den siste målingen.

– Det er en tøff tid akkurat nå. Vi ser at de grønne vokser i Europa, så det er ikke overraskende at de gjør det bra i Norge også, sier hun.

Bente Thorsen, fylkesleder i Rogaland Frp, sier det er klart at en slik måling ikke er oppløftende - men at man ikke må miste håpet. Hun sier også at hun er redd bompengene eskalerer hvis Frp går ut av regjering.

– Da er det ingen brems. Frp er det eneste partiet på folkevalgt nivå som kjemper mot bompenger, sier hun.

– Klare seire

Tone Larssen i Oslo Frp har også tydelige forventninger til Siv Jensen og partiledelsens orientering til landsstyremøtet.

– Det må komme noen klare seire som gjelder bompengesaken i dag. Både noe som gjelder bypakkene og noe som gjelder finansieringen av fylkesveier og statlige veier, sier hun.

På den siste målinen Norstat gjorde for NRK og Aftenpoosten går Frp tilbake 0,5 prosentpoeng, til en oppslutning på 7,2 prosent.

– Vi må jobbe hardt for å få troverdigheten tilbake og egne velgere tilbake til vårt parti, sier Larssen.

– Delt stemning

Christian Eikeland, fylkesleder i Agder Frp, forteller VG at det er delt og usikker stemning blant lokallagsledere i hele Agder, når han får spørsmål om han mener Frp bør gå ut av regjering.

– Hva mener du må komme ut av dagens møte?

– Jeg mener vi må få frem tydelig seire i forhold til bompenger. Det ligger mye regjeringserklæringen som kan gi Frp seire i forhold til bompenge-spørsmålet.

For eksempel mener han det er mulig å få en seier om sideveisbommer - at når det bygges nye veier, skal sideveier være bomfrie.

– Enten kjører man da på nye veier på en strekning der man kommer raskere frem, men da må man være med å betale. Det er viktig at vi har et alternativ og det står noe om dette i regjeringserklæringa - og det må tydeligjøres.

Han legger til:

– De andre partiene flår andre bilister lokalt for å få midler til byutvikling og til store prosjekter, for eksempel sykkelpressveier og kollektivtrafikk. Det er så lett å sende regningen til bilistene. Sånn kan ikke lokalpolitikere holde på lenger. Nå er det nok.

Publisert: 05.06.19 kl. 14:21