MANGE SYKE: Flere i kommunen sliter med magesmerter, diaré og feber. Nå mistenker kommunen at de har blitt smittet av drikkevannet. Foto: JAN ERIK STOREBØ, ASKØYVÆRINGEN

Kommunen i krisemøte om smittefarlig vann

Askøy kommune sitter fredag morgen i krisemøte på rådhuset om det de frykter er smittefarlig drikkevann.

Torsdag kveld sendte Askøy kommune i Hordaland ut en melding om mistanke om smittefarlig drikkevann.

«Det er registrert flere sykdomstilfeller hos abonnenter tilknyttet Kleppe vannverk. Symptomene er magesmerter, diaré og feber. Alle abonnenter skal koke vannet før det drikkes.», skriver de på kommunens hjemmeside.

Ifølge Askøy kommune har rundt 50 personer tilknyttet drikkevannet vært innom legevakten. Syv personer skal være sendt videre til Haukeland universitetssykehus for nærmere undersøkelse.

– Ut ifra det jeg har av informasjon skal ikke tilstanden være alvorlig for noen av personene som er innlagt på sykehus, sier smittevernlege Hetland til VG.

Da VG snakker med ham tidlig fredag morgen er han på vei til krisemøte på rådhuset.

– Her vil vi diskutere situasjonen i kommunen der flere har blitt syke, sier han.

Kommunen er nå i kriseberedskap, og har bedt alle innbyggere som er tilknyttet Kleppe vannverk om å koke vannet.

Kleppe vannverk forsyner mellom 10.000 og 15.000 personer med vann, skriver NTB. Askøy kommune er en øykommune utenfor Bergen i Hordaland.

Tar nye prøver fredag

Fredag tar vannverket nye prøver av drikkevannet. Svar fra prøvene vil imidlertid la vente på seg.

– De er i ferd med å bli hentet inn nå, det er en annen type prøve som er mer omfattende og skal sendes til Moss, og svaret på de prøvene kommer trolig ikke før på tirsdag, sier Anton Bøe, leder for Vann og avløp i Askøy kommune til VG.

Han forteller at de nye prøvene vil kunne vise ting de ordinære prøvene ikke kan. Vannverket tar ordinære prøver av vannet hver mandag, opplyser han.

– De ordinære prøvene kan i verste fall være helt fine, samtidig som det er noe i vannet. Det som gjør at man nå utvider, er at kommuneoverlegen ønsker å få kartlagt ekstraordinære prøver for å være sikre, sier han.

Kommunen har satt krisestab for å få oversikt over omfanget.

VANNVARSEL: Dette var varselet som ble sendt ut fra Kleppe Vannverk i Askøy kommune i ettermiddag. Foto: ASKØYVÆRINGEN

Rådmann Eystein Venneslan opplyser til Bergensavisen at barnehager og skoler foreløpig holder åpent som normalt.

– Men vi er usikre på hvor mange som møter på skole og i barnehager, fordi vi i går fikk beskjed om en del frafall, sier han til avisen.

Elever og barn i barnehager har i følge kommunen fått beskjed om å ta med vann, fordi det ikke er mulighet til å koke vann alle steder.

Magesmerter, oppkast og feber

Rådmann Eystein Venneslan i Askøy kommune understreket torsdag at kommunen jobber ut ifra teorien om smittsomt vann, men at de foreløpig ikke kan utelukke andre muligheter.

Ifølge ham dreier dreier symptomene til de som har oppsøkt legevakt og blitt lagt inn på sykehus om magesmerter, oppkast og feber.

Fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hetland, oppfordrer alle som er dårlige, og har dårlig allmenntilstand til å kontakte legevakten.

– Dårlig kommunikasjon

VG snakket torsdag med Bente Berg, som bor på Marikoven på Askøy, et område som dekkes av Kleppe vannverk.

Hun var svært frustrert over situasjonen.

– Vi leste det i nettavisene før kommunen sendte ut kokevarsel. Det er kjempedårlig! Det er veldig dårlig info fra kommunen, og stor frustrasjon blant innbyggerne. Vi trenger mer detaljert informasjon, sier hun til VG.

Rådmann Venneslan kjente seg ikke igjen i beskyldningene om at kommunen har gitt dårlig informasjon.

– Vi sendte ut sms-varslinger med en gang, og så ble det meldt på nettet. Selvfølgelig kunne vi vært ute litt tidligere, men det viktigste er at det har blitt varslet. Det første kokevarselet gikk ut i 16-tiden, sier han til VG.

Fredag sier imidlertid smittevernslege i kommunen Thomas Hetland at det er mulig at varselet ikke kom raskt nok.

– Potensielt er det mulig at de kan ha blitt smittet mellom kommunen ble klar over det til innbyggerne ble varslet, sier han til VG.

Samtidig mener han at kommunen var raske til å varsle.

– Har varslingen vært god nok?

– Evalueringen vil bli gjort senere. Da vil vi gå gjennom eventuelle forbedringsmuligheter og eventuelle mangler.

Publisert: 07.06.19 kl. 08:29 Oppdatert: 07.06.19 kl. 09:03