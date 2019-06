FORNØYD: Trym Aafløy, førstekandidat for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen, har grunn til å smile etter VGs partibarometer. Foto: Hallgeir Vågenes

Sjokkmåling: Bompengepartiet er like store som SV

Folkeaksjonen nei til mer bompenger er Norges femte største parti ifølge ny måling, og stjeler stemmer fra Frp, Høyre og Ap.

Hele seks prosent ville stemt på bompengepartiet i kommunevalget, viser VGs partibarometer for juni.

– Det er en kjempegod nyhet, sier Trym Aafløy og ler.

Han er førstekandidat for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Bergen.

Bompengemotstanderne har fått vind i seilene, og deler femteplassen med Sosialistisk Venstreparti (SV). Velgerne kommer fra de største partiene: 10 prosent av Frps 2017-velgere ville stemt FNB hvis det var kommunevalg i morgen. Høyre følger hakk i hæl med 8 prosent av 2017-velgerne, mens Ap taper 2–3 prosent til FNB.

– Vi har sett at bompengepartiet skyter i været lokalt, og nå også på landsomfattende målinger, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

– Det er en protest i enkelte deler av landet som er ganske formidabel.

I Bergen fikk bompengepartiet 25,4 prosent på mai-målingen, og ble byens største parti. Selv mener bompengepartigeneralen at det mest oppsiktsvekkende er at partiet kun stiller lister i elleve kommuner og fire fylker.

– Når vi får sånne målinger, tyder det på at vi får stadig økende oppslutning i befolkningen, sier Aafløy fra FNB.

Barometeret er basert på 1002 telefonintervjuer. En feilmargin mellom 2 og 3 prosentpoeng.

– Frp har stått alene

– Dette er selvsagt en måling vi ikke er fornøyde med, men målinger er ikke valgresultat. Vi skal stå på hver eneste dag frem mot valget, som for vår del vil handle om kamp mot eiendomsskatt og bompenger, valgfrihet i eldreomsorgen og bedre integrering av innvandrere, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Hvorfor tror du Frp mister så mange velgere til bompengepartiet?

– Frp har i alle år stått alene om å kjempe mot bompenger. Det er bypakkene som er vedtatt lokalt, mot Frp sine stemmer, som nå utløser raseriet. Nå har velgerne fått nok og viser sin protest mange steder gjennom å si de vil stemme på bompengelister.

KRISEMØTE: På onsdag ble det arrangert ekstraordinært landsstyremøte i Frp om bompenger. Her er Siv Jensen og Sylvi Listhaug på pressekonferansen. Foto: Frode Hansen

– Hvordan skal Frp vinne tilbake velgerne, når dere skal stemme for 15 milliarder mer i bompenger før sommeren?

– Dette er tre prosjekter med motorvei som følger av Nasjonal transportplan, og som er etterlengtet av bilistene. Vi skulle selvsagt sett at vi disse var finansiert uten bompenger. Men på 2 av 3 strekninger er det mulighet for å kjøre gratis på omkjøringsvei, sier Listhaug og fortsetter:

– Nå må vi levere mer for å redusere bombelastningen for bilistene og det skal vi gjøre gjennom forhandlinger. Så er det hard jobbing frem mot valget der vi skal vise velgerne hva vi vil gjøre videre.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, har derimot grunn til å smile etter VGs partibarometer. Sp har en økning fra forrige kommunevalg, og lander på 13 prosent.

– VG-målingen bekrefter det vi opplever, at vi går frem på over hele landet. Jeg tror hovedårsaken er at vi vil ha tjenester nær folk; vi vil ha lokalt politi og styring. Folk ser at vi er alternativet til regjeringen, som tror på sammenslåing og stordrift, sier Vedum

– Vi skal brette opp ermene

Arbeiderpartiet er også et av partiene som lekker velgere til FNB. I denne målingen fikk de 25 prosent. Ved kommunevalget i 2015 lå de på 33 prosent.

Det er ikke nestleder Hadia Tajik fornøyd med.

– Hadde dette vært valgresultatet ville vi fått et regjeringsskifte. Samtidig er oppslutningen om Ap for lav. Vi ønsker oss et bedre resultat. Det er liten tvil om at denne målingen viser at bompenger har vært et dominerende tema i norsk politikk de siste ukene.

MISFORNØYD: Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, er ikke fornøyd med de nye målingene. Bildet er fra Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Foto: Helge Mikalsen

Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister, er heller ikke fornøyd med målingene. Høyre fikk 22,4 prosent.

– Denne målingen viser at vi har en jobb å gjøre. Nå skal vi brette opp ermene, banke på dører og gi velgerne gode grunner for å stemme Høyre til høsten, sier han.

Rødt får 4,1 prosent, KrF med 4,3 prosent, Venstre med 3,2 prosent og MDG med 5,7 prosent.

