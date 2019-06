SPLITTELSE: I forkant av FRPs landstyremøte onsdag er det stor uenighet blant regjeringspartiene om bompenger. Foto: Frode Hansen/VG

Full splittelse om bompenger i regjeringen

Flere Frp-ere krever riving av bomstasjoner. Men regjeringspartnerne Venstre og KrF vil ikke gå vekk fra det som ble framforhandlet på Granavolden.

NTB

Amalie Frøystad Nærø

Til NRK opplyser Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen at han forholder seg til enigheten som de fire regjeringspartiene kom fram til i regjeringsplattformen.

– Da er det den som må være grunnlaget for den politikken vi skal føre. Standpunktene er fremforhandlet, og vi er godt fornøyd med den klima-, miljø- og kollektivpolitikken som ligger der, sier Elvestuen.

Søndag signaliserte to av Frps fylkesledere til NRK at partiets landsmøte på onsdag kan bli avgjørende for partiets fremtid i regjeringen.

Fylkeslederne i Innlandet og Troms krever nå at landsmøtevedtaket om å slette bompengegjeld følges opp på regjeringsnivå.

– Det skal følges opp med en betydelig innfrielse. I verste fall kommer vi til å kreve at vi går av, sa fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp til NRK.

Men en bompengeseier til Frp er uaktuelt, mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Vi har fremforhandlet en enighet og den ligger i Granavolden. Da er det den som må være grunnlaget for den politikken vi skal føre. Standpunktene er fremforhandlet, og vi er godt fornøyd med den klima-, miljø- og kollektivpolitikken som ligger der, sier han til NRK.

Elvestuen understreker at finansiering av kollektivtransport med bompenger er avgjørende for å kunne nå klimamålene.

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i Kristelig Folkeparti sier til kanalen at han ikke vil komme med noen spekulasjoner om utfallet av Frps møte onsdag.

– Frp må kjøre sine egne prosesser. KrF forholder seg til Granavoldplattformens formuleringer og forventer at de andre regjeringspartiene – inkludert Frp – gjør det samme, sier han.

Ifølge Frp-nestleder Terje Søviknes skal ledelsen under onsdagens møte orientere om hvordan diskusjonene om bompenger med de andre regjeringspartiene går.

– Så skal vi lytte til fylkeslederne våre om hva slags signaler de får ute i sine fylker. Så får vi diskutere hva slags tiltak vi skal komme opp med for å redusere bompengebelastningen for bilistene, sa Søviknes i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

