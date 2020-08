FÅTT NOK: Byråd Aril Hermstad sier tauingen av elsparkesykler som ligger slengt på veier og fortau i Oslo starter i neste uke. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Oslo fjerner elsparkesykler i veien: – Tålmodigheten vår er brukt opp

Elsparkesykler som ligger slengt rundt på fortau og gater i Oslo skal nå bli tauet inn, og regningen skal sendes til selskapene.

– Jeg har nå bedt bymiljøetaten om å taue inn elsparkesyklene. De hindrer fremkommelighet og er til fare for sikkerheten. Vi har ikke hjemmel til å bøtelegge, men vi anser at vi har anledning til å taue de inn, og kommer til å ta et gebyr for å dekke disse kostnadene, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo til VG.

– Tålmodigheten vår er brukt opp. Vi hadde forventet at selskapene tok samfunnsansvar for å hindre at dette oppsto. I stedet har konkurransen tilspisset seg, sier Hermstad.

Hermstad sier at tauingen vil starte i neste uke.

– Vi gjør dette for å få selskapene til å skjerpe seg, og fram til vi får et nasjonalt regelverk, og bransje må begynne å betale for de eksterne konstantene sine.

De nærmere 13.000 elsparkesyklene i Oslo har skapt både glede og frustrasjon. Elsparkesykler som ligger på fortau eller i veier skaper problemer for blant annet blinde, svaksynte og folk i rullestol.

– Nå er jeg lei. Vi må få orden på dette. Vi kan ikke akseptere at folk blir utestengt av byen fordi elsparkesykler flyter rundt i gatene, sa byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) til VG i går.

Skadelegevakten i hovedstaden har bedt selskapene om å sperre elsparkesyklene for bruk på natten.

