Norsk statsborger arrestert i Krekar-saken – usikkert om han utleveres til Italia

Mannen er etterlyst av italiensk politi, men hva han er etterlyst for ønsker ikke PST å kommentere tirsdag.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har pågrepet en norsk statsborger i forbindelse med mulla Krekar-saken. Det melder NRK.

– PST pågrep med bistand fra lokalt politi en internasjonalt etterlyst mann sørøst i Viken fylke i dag. Han er norsk borger og etterlyst for straffeforfølging i Italia, sier kommunikasjonsdirektør Hugubakken til kanalen.

Hugubakken ønsker ikke å dele nærmere opplysninger om pågripelsen til VG, men beskriver den som «udramatisk».

– Hvorfor er mannen etterlyst av italienske myndigheter? Hva skal han ha gjort?

– Han er etterlyst for straffeforfølgelse av landet. Det er ikke noe jeg ønsker å kommentere på, svarer Hugubakken. Han ønsker heller ikke å si noe om hvorvidt PST etterforsker saken.

– Vi effektuerer en pågripelse etter en internasjonal etterlysning. Utover det er det ingenting jeg vil si, sier kommunikasjonsdirektøren til VG.

Den pågrepne mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag. PST kan foreløpig ikke svare på om mannen, som er i 40-årene og bosatt i Østfold, blir utlevert til Italia.

– Hva skal til for at en utlevering blir aktuelt?

– Vilkårene må være til stede for utlevering. Det blir opp til norsk rett å avgjøre hvilke vilkår det er snakk om, og om de blir oppfylt, sier Hugubakken til VG.

Mulla Krekar ble utlevert til Italia 27. mars, etter at han ble dømt til tolv års fengsel av en italiensk domstol for å ha planlagt terroraksjoner. I juli ble det kjent at han ikke fikk medhold i sin anke i saken, og at den sannsynligvis ville gå videre opp til italiensk høyesterett.

