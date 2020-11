Natten som mørkla livet

I 31 år har «Aksel» båret på den vonde hemmeligheten. Ikke engang til foreldrene sine har han fortalt hva som skjedde – aprilnatten som forandret ham for alltid.

Idet han står opp, vet Aksel (44) hva som skal skje. Han kaster et blikk på kona i sengen og går ut på badet.

Han griper etter tannbørsten og begynner å pusse. Først nede til høyre, til venstre, så oppe, der hvor han må være forsiktig.

Frem og tilbake, den elektriske tannbørsten snurrer rundt og rundt. Munnen er så skitten.

Han beveger tungen langsmed innsiden av tennene. Smaker det rent nok? Mye tannkremsmak betyr «rent» i hans hode.

Minst fem ganger om dagen pusser han slik, hele uken, hele året. Skitten skal vekk, han har pusset til tennene falt av. Nå er hele tannraden i overkjeven falsk.

I speilet stirrer den lille guttungen i ham tilbake, 13-åringen som skjuler seg bak manne-fasaden.

Vil han aldri glemme?

Aksel var 13 år og to måneder gammel den kvelden.

Han gikk i syvende klasse. Det var april, og han hadde vært på filmkveld med venner fra tensingkoret.

De hadde sett på skrekkfilmen om det lille, grønne udyret Gremlins.

– Jeg husker at jeg mistet bussen og måtte gå hjem, sier han.

Klokken var alt ti. Han var for sent ute til morens innetid, hun kom til å bli sur og kjefte, visste han. Det var fire kilometer å gå hjem, det blåste sånn og var kaldt.

Han hadde ikke gått langt da en sportsbil bremset ved siden av ham, den stoppet noen meter der fremme. Døren ble åpnet fra innsiden. Om han ville ha skyss hjem? «Vanvittig flaks», tenkte Aksel.

Den ukjente mannen bak rattet virket hyggelig. Han var pent kledd og voksen. Stemmen behagelig. Han snakket om motoren og noen rare lys på dashbordet.

«Jeg var nesten voksen, og jeg hadde allerede gått i over ti minutter», skrev Aksel i et bokmanus om overgrepet mange år senere.

Men nå kjørte mannen feil. Han svingte inn på en sidevei til høyre, fortsatte ikke rett frem.

Bilen stoppet, mannen gikk ut og dro 13-åringen med seg ut i den svarte natten.

Aksel ble plassert i skinnsetet bak.

Han var redd. Svetten rant som små bekker fra armhulene hans, fra håndflatene, føttene, hodet. Det var som om noen helte vann over ham der han satt i skinnsetet med bena tungt på steinene utenfor.

Var det bare hit han skulle komme, til sin trettende vår? Ville han dø nå?

Mannen åpnet beltet sitt. Han dro buksen ned til knærne.

I denne reportasjen forteller Aksel sin historie.

44-åringen ønsker ikke å stå frem under sin egen identitet, derfor er «Aksel» et fiktivt valgt fornavn.

VG har lest manuset til de private boknotatene hans som aldri ble gitt ut, over 100 sider med pasientjournaler fra hans psykologtimer fra 2006 til 2014, og svaret han fikk da han søkte erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Det er en historie om hvordan tiår etter tiår ble en fortvilet kamp – fordi Aksel satte seg i feil bil en tidlig vårnatt.

«Der sto han med ståpikk og så på meg», skrev Aksel i bokmanuset sitt:

«Han la venstrehånden på hodet mitt slik at han fikk et godt tak»

«Mellom tårene kunne jeg se at han hadde et alvorlig uttrykk i ansiktet».

«Han ba meg med streng stemme om å åpne munnen».

«En seig flytende væske».

«Et sterkt behov for å spy».

«Jeg brakk meg».

«Jeg lå på bakken og skalv».

Rundt 20 år senere ble han trodd av Kontoret for voldsoffererstatning:

«Søker har blitt utsatt for en handling som kan sidestilles med voldtekt». Med klar sannsynlighetsovervekt har gjerningsmannen «ved bruk av vold tvunget søker til å suge sin penis til han fikk sædavgang», vurderte saksbehandlerne.

Aksel hadde feiret bursdagen sin med langpannekake det året. Mens de andre guttene i klassen spilte fotball og håndball, elsket han å synge.

Hver onsdag sang tensingkoret sanger som «Don't Let the Sun Go Down on Me» av Elton John.

– Jeg hadde selvfølgelig et ønske om å bli solist, men etter overgrepet gikk det ikke så bra, sier Aksel i ettertid.

Etter overgrepet satt moren oppe og ventet på ham. Han fikk kjeft for å ha kommet for sent. Men for første gang brydde han seg ikke.

Var han blitt homo nå, hadde han fått det han trodde var en sykdom? Hadde han fått AIDS? Mor og far ville ikke ha en homo sønn, tenkte han.

Mest av alt var han redd for at foreldrene skulle få vite hva som hadde skjedd. Han skulle aldri kjenne på behovet for å fortelle, bare på frykten for at noen skulle finne det ut.

Han spiste kvelds og la seg.

Så kom tårene.

Verden var snudd på hodet. 13-åringen følte seg som et utskudd, han hørte ikke til i koret, hørte ikke til i klassen.

Det var som om alle kunne se gjennom ham, alle kunne se at han hadde sugd en voksen mann.

Blant søsknene hadde han vært den skoleflinke, han som lærte fort, var pliktoppfyllende, snill og rolig. Nå var han så sint, ensom og ble mer og mer ukonsentrert.

Det gikk dårligere på skolen, oppførselen i orden skulle gå ned. Han skammet seg.

En uke etter overgrepet kom moren engstelig og spurte ham: Har du begynt med narkotika?

13-åringen hadde mareritt og våknet flere ganger om nettene.

Han låste døren på soverommet sitt for at hun ikke skulle høre dersom han forsnakket seg i søvne.

Aksel følte seg konstant skitten. Han begynte å dusje to ganger om dagen, forteller han i ettertid.

Han skjøv vennene fra seg for at de ikke skulle få vite noe.

Nye venner fant han på bystasjonen i Bergen sentrum. Han røykte hasj og prøvde hardere stoffer. Han fant enklere verdener helt uten sjåfører, kvalme og sportsbiler.

Men tankene fant alltid veien tilbake. Hvorfor skjedde det akkurat ham?

Hvem kunne overgriperen være?

Da Aksel var 16 år, begynte han å selge hasj for å tjene penger. Mannen som ga ham dosene, var stor og av utenlandsk opprinnelse, skulle han minnes senere.

Denne mannen bodde i et av murhusene oppe i skråningen ved stasjonen. Han gjemte store klumper hasj i sikringsskapet.

En dag, etter at Aksel hadde vervet flere nye selgere til mannen, røykte de.

– Han spurte om vi kunne legge oss ned på gulvet og kose litt, sier Aksel senere.

– Jeg husker jeg ble sint og så ble dratt ned på gulvet og voldtatt av en svær utlending.

Siden skulle han operere endetarmsåpningen for rifter og en overspent lukkemuskel, men akkurat da ville han bare ta hevn.

Aksel løp ut fra leiligheten og ville få tak i penger til kniv.

Det eneste han ville, var å drepe.

Han slo mannen med knyttneven. Det var ikke overgriperen med sportsbilen, ikke utlendingen med hasjen, men en mann som pleide å henge på Bystasjonen, en de kalte «gris» seg imellom og som stadig prøvde seg på unge kvinner.

Han hatet alle sånne. Men det ble med det slaget.

I regelen satt Aksel for det meste alene på hybelen sin og overlevde de neste årene. Han var blitt emosjonelt ustabil, kunne virke varm og snill i et øyeblikk, så innesluttet og lukket i det neste.

Han ville ikke lenger sove om natten, han orker ikke lenger å drømme om overgrepet, ifølge bokmanuset han skrev.

Da det ble slutt med kjæresten og han følte han mistet alt i begynnelsen av 20-årene, prøvde han å ta livet sitt.

«Jeg skulle skrive et avskjedsbrev, men visste ikke hva jeg skulle skrive. Om jeg skulle skrive om overgrepet som skjedde da jeg var 13 år, hadde jeg heller ikke klart å bestemme meg for. Ville det egentlig komme noe godt ut av at jeg fortalte det?» skrev han videre i manuset.

Han endte opp med dette:

«(...) Jeg skylder på noen andre enn meg selv for at ting har blitt som de har blitt. (...)»

Politiet ble varslet, og livet hans reddet. Aksel husker morens tårer da hun så ham innlagt på psykiatrisk klinikk. Men foreldrene visste fortsatt ingenting om overgrepet, de kunne ikke forstå.

På det lengste var han innlagt på Haukeland sykehus (HUS) i rundt ett år.

Psykologen hans hadde lett etter årsaken til sinnet hans lenge, hvorfor var han så deprimert og suicidal? Hvorfor ville ikke en mann i 20-årene leve?

Da venninnen hans fortalte terapigruppen at hennes anoreksi hadde startet etter et overgrep, var det som om noe sa «klikk» for ham.

I over ti år hadde Aksel båret på hemmeligheten sin.

Nå skulle han endelig fortelle.

Det føltes bra endelig å kunne betro til noen om kvalmen og tårene, om gangen han som 13-åring lå på den kalde grusen i fosterstilling.

Ingen i gruppen så rart på ham etterpå, slik han hadde fryktet. Men historien forble på institusjonen. Foreldre og søsken fikk ikke vite noe.

– I begynnelsen handlet alle samtaletimene med psykolog om overgrepet. Det var greit, men så ble jeg lei av at vi ikke kunne gå videre. Det ble terping på dette, og det var ikke behagelig. Jeg følte ikke at det hjalp å sitte og gjenfortelle, sier Aksel senere.

– Men det var deilig å få det ut og bli kvitt det.

Årene gikk. Han ble stadig alvorlig deprimert, han var på institusjon, var ikke på institusjon. Han ble tvangsinnlagt flere ganger etter selvmordsforsøk. Han tok medisiner, gikk i terapi.

«Pasienten sliter med PTSD diagnose», skrev psykologspesialisten hans i journalene fra 2008.

Men Aksel fikk likevel stablet seg på bena. Han fikk samboer og barn.

En januarmorgen samme år satt han på kontoret i sin første faste jobb. Han var blitt 32 år. Med ett kjente han kvalmen vokse i ham.

Politiet hadde pågrepet en 56 år gammel mann på trappen hans i Bergen. En overgriper. De kalte ham «Lommemannen». Aksel ble sint.

Kunne det være hans overgriper?

Gjennom 30 år skal «Lommemannen» ha utsatt mer enn 350 små gutter for overgrep, meldte politiet, som fikk inn 170 nye tips den neste uken.

Ett av dem var fra Aksel.

– Jeg tenkte at det var så lenge siden, og helt uviktig for Kripos. Samtidig oppfordret de alle, sier Aksel i dag.

Aksel møtte en etterforsker på politikammeret i Bergen.

– Da hadde jeg fortalt om det i samtalegruppen, men jeg husker den samtalen som viktig fordi jeg ble trodd. Ikke at jeg følte at noen tvilte, men det ble veldig virkelig, sier han.

Aksel fikk oppnevnt bistandsadvokat Anette Vangsnes Askevold og anmeldte overgrepet. Det var gått 19 år siden den natten.

På vegne av en håndfull andre mulige ofre i forbindelse med «Lommemannen»-saken, søkte advokatene om voldsoffererstatning for alle.

– Å få tilkjent voldsskadeerstatning betyr at noen i det offentlige Norge, på vegne av staten, mener det er sterkt sannsynlig at overgrepet har skjedd, sier Anette Vangsnes Askevold i Alvheim & Hansen advokatfirma.

Aksel ble trodd.

Kontoret for voldsoffererstatning fant det «klart sannsynliggjort at han har lidd personskade som følge av en forsettlig legemskrenking eller annen straffbar handling».

Det fremkommer «av den medisinske dokumentasjonen i saken at søker har slitt med rus og konsentrasjonsproblemer fra 13 års alder», skrev saksbehandlerne.

Han fikk 120.000 kroner i erstatning fra staten. Men kontoret tok ikke stilling til hvem gjerningsmannen var.

Samtidig ble «Lommemannen» stadig omtalt i mediene.

«Pasienten beskriver at denne saken har ført til økende psykiske symptomer som angst og uro, tankekjør, søvnvansker og depresjonsfølelse», skrev psykologen hans i journalen det året.

Han ble sykmeldt fra jobben og skulle aldri komme tilbake.

Likevel ble denne saken viktig for Aksel. Kunne han endelig legge alt bak seg? Det fantes jo likhetstrekk med «Lommemannens mønster?

Politiet konkluderte annerledes.

«Lommemannen» ble dømt til ti års forvaring for seksuelle overgrep mot 66 unge gutter, blant annet voldtekter mot svært unge ofre.

Men politiet fant ikke tilstrekkelig sammenfall med Aksels sak:

«Gjennom etterforskning av saken til fornærmede ble det ikke funnet konkrete koblinger til «Lommemannen»-saken», skriver Kripos.

Saken ble henlagt, på grunn av ukjent gjerningsperson, og ble ikke en del av tiltalen.

Igjen følte Aksel at han sto på bar bakke.

– Det må være helt grusomt ikke å vite hvem overgriperen er, sier Jarle Holseter, daglig leder i Utsattmann, en organisasjon for overgrepsutsatte gutter og menn.

– Jeg var en av de heldige som fikk dømt overgriperen min. Men de aller fleste har en lang vei å gå. De har båret på og prøvd å fortrenge overgrepet, sier Holseter.

Han ble selv utsatt for seksuelle overgrep som barn – av en kjent gjerningsmann.

– Mange husker ikke hvem overgriperen er, de har bare et ansikt som dukker opp i mareritt og flashbacks. De mister søvnen sin, er sinte, spiser ikke og føler seg dårlige når de våkner. Det er så skadelig at jeg nesten ikke kan beskrive det. Derfor er det så utrolig viktig at de oppsøker hjelpeapparatet så fort som mulig, sier Holseter.

Det tar overgrepsutsatte i gjennomsnitt 17 år å fortelle noen om overgrepet, ifølge den norske LISA-undersøkelsen.

Det begrunnes med frykt, skyldfølelse, distansering og manglende begrepsapparat

– Vår erfaring er at menn venter 20 til 30 år med å fortelle. Det er trasig. Det er forferdelig at skammen vokser i takt med alderen, sier Holseter.

Blir overgrepsutsatte avvist og ikke trodd når de først vil fortelle, kan de gi opp for alltid, forteller han. I verste fall kan det ende i selvmord.

– Vi gutter er oppdratt til å ikke si noe, vi skal være macho og takle dette. Men det går ikke. Siden kommer det frem hvordan overgrepet har påvirket skolegang, de har mislykkede jobbforhold og relasjon til partnerne sine. Det meste går på tverke for mange. En del av oss, som meg, havner i rusen. Da jeg var rundt 18, holdt jeg på å ta livet av meg, sier han.

I tillegg til å oppsøke gratis støttesentre rundt om i Norge, mener Holseter at det er viktig at ofre går til en traumepsykolog for best mulig oppfølging, ikke til en vanlig psykolog.

– Det er tøft når det står på, men det blir bedre etter hvert. Det er lys i tunnelen, sier han.

Himmelen er tung som grå utenfor Bergen i juli i år.

Aksel vil reise ut til åstedet. Han har ikke vært der siden aprilnatten i 1989.

Han vrir om nøklene i bilen sin:

Vil marerittene og traumene komme tilbake?

– Jeg husker detaljene veldig godt, som om det skjedde nettopp. Samtidig har jeg fått det litt på avstand. Jeg klarer å tenke på det uten å knekke helt sammen, sier han.

Han føler han blir straffet for overgrepet hver dag, for resten av livet. Men det er bare det første overgrepet som plager han. Det andre tenker han aldri på.

– Dette er en plass jeg ikke har villet se igjen. Det var der livet mitt ble ødelagt, for å si det kort, sier han.

Aksel går alltid rundt med et ønske om å få vasket seg skikkelig.

Leggene tørker stadig ut fordi han fortsatt må dusje to ganger om dagen. Minst. Tennene har han pusset i stykker.

Han har ofte mareritt om at noen skal ta ham. Hver gang våkner han opp kliss våt av svette. Da må han skifte sengetøy, dusje og ha på nye klær.

Det kan hende alt blir litt verre etter besøket på åstedet, sier han. «Men det får så være». Ved å oppsøke plassen kan han ufarliggjøre den, tenker han.

– Jeg kommer nok ikke til å forandre tvangstankene mine om dusjing, hygiene og å pusse tenner.

På et tidspunkt ville han ta sitt eget liv. En politimann greide å stoppe ham. Egentlig ville han ikke dø, erkjenner Aksel i dag. Han ville bare ha hjelp.

– Overgrepet kommer nok alltid til å prege hvem jeg er, men kanskje jeg en dag klarer å snu det til en styrke. At jeg tenker at det er positivt at jeg faktisk overlevde dette, sier han.

– Vi vet at overgrep gjør stor skade, og noe av det som gjør mest skade er å alene bære på hemmeligheten og å føle på skamfølelse gjennom livet, sier spesialrådgiver Silje Vold i Redd Barna.

En av 20 barn har opplevd et seksuelt overgrep fra en voksen i Norge, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2019. Halvparten av de spurte hadde ikke fortalt om overgrepet til noen.

– Bare en av fem hadde sagt det til noen i hjelpeapparatet, som politi eller barnevernet. Mange tør aldri å fortelle det til noen.

Vold fortsetter:

– Vi har grunn til å tro at et betydelig antall gutter går under radaren fordi det kan føles mer skambelagt for en gutt å være utsatt for overgrep. Det sitter lengre inne å fortelle og å bli trodd, sier Vold, som jobber med å utvikle undervisningsmateriell om overgrep for skoler og barnehager.

Både i rammeplanen for barnehagen og i kompetansemålene for grunnskolen står det at barn skal lære om kropp, grenser, vold og overgrep.

Barna må ha kunnskap om hva overgrep er før de trenger det, poengterer hun.

– De må vite at det ikke er lov, at det ikke er deres skyld, at de har rett på hjelp fra voksne. Da er det større sjanse både for å hindre at overgrep skjer, og for at de utsatte kan få hjelp tidligere.

Aksel kjører fordi bakken han gikk ned den kvelden, fra vennens hus og til stedet han ble plukket opp av sportsbilen.

Han har tenkt mye på at mennesker utsatt for overgrep kan bli overgripere selv.

– Jeg har aldri hatt sånne lyster, det er motbydelig, men jeg har kjent på frykten for å få det når jeg blir eldre. Jeg snakket med psykolog om det, og ble forsikret om at det ikke er noe som kommer automatisk eller at jeg skulle få det på grunn av overgrepet, sier han.

– Så jeg tror ikke lenger jeg får det. Men jeg synes sånne folk som gjør slikt mot barn burde låses inne for godt.

Bilen svinger til høyre inn på veien overgriperen kjørte bilen sin. Trehusene som sto der, er nå revet – og erstattet med industribygninger.

Aksel stopper bilen og alt blir stille.

– Det er veldig rart å være her, men samtidig så er det lite gjenkjennelig. Her var det store steiner, sånn industrigrus eller noe, sier han.

– Jeg husker jeg så opp den fjellveggen der og hadde lyst til å rope om hjelp, men jeg visste at ingen kunne høre meg.

Overgrepet har satt begrensninger på farsrollen hans, forteller han.

Han liker ikke være intim med noen, han gir ikke barna de gode varme klemmene andre fedre kan gi.

Hadde det samme skjedd hans barn, ville hans største ønske være at de skulle fortelle ham om det.

Selv vil han ikke fortelle egne foreldre eller søsken. Samboeren er den eneste utenfor institusjonen som kjenner til overgrepet han ble utsatt for.

– Min mor er gammel. Jeg har ikke hjerte til å si det til henne en gang. Hun trenger ikke vite, sier han.

Aksel tror ikke åpenhet hadde gjort at familien endelig kunne ha forstått hverandre.

– Det viktigste for henne er at hun ser at jeg klarer meg. Jeg har sluttet med alt tull nå, jeg har roet meg, sier han.

Han finner frem en elektronisk røyk, begynner å blåse hvite skyer i den våte luften.

Aksel skulle ønske han kunne møte han som utførte ugjerningen, den aprilnatten for 31 år siden. Da skulle han fortalt ham hvor ødelagt livet ble.

Askel er uføretrygdet på grunn av det han kaller en «stor pakke med psykiske problemer».

– Jeg tror ingen kan bli helt frisk mentalt hvis de blir utsatt for overgrep som barn. Det skjer noe med deg. Men jeg tror andre kunne ha håndtert det bedre. Og så er det de som har det verre, sier han.

Gjerningsmannen forblir ukjent.

Etter å ha oppsøkt stedet for overgrepet, har Aksel sovet mer urolig. Han har tenkt mye på hvordan plassen har forandret seg.

I en SMS til VG skriver han:

«Mest merker jeg det ved at jeg føler mestring ved at jeg klarte å være der. Som om en stor frykt i livet er borte».

