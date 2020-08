FORTVILER: Pasienter som vil inn på legekontoret hos Kari Lise Jacobsen Eidjar ved Legevakt Vest på Ullern i Oslo, må svare på spørsmål om de har symptomer som sår hals og feber. Ikke alle er like ærlige. Foto: Janne Møller-Hansen

Frustrert over pasienter som lyver om symptomer: – Grove overtramp

Lege Kari Lise Jacobsen Eidjar advarer om en farlig egoisme. Flere pasienter har løyet om symptomer på covid-19, for å få slippe helt inn på legekontoret.

Nå nettopp

– Kommer man inn hit med smitte, kan man fort ende opp med å smitte pasienter som har høy sannsynlighet for å dø av sykdommen, sier Eidjar til VG.

Hun jobber på Legevakt Vest på Ullern i Oslo. Nå advarer hun om en oppførsel blant noen pasienter som kan koste liv.

Hun har flere ganger opplevd at pasienter lyver om symptomer når de blir spurt om de har feber eller vondt i hals. Når de har sluppet inn på legekontoret, avslører de mistenker at de selv er coronasmittet.

– Ærlighet er nødvendig både for å stille diagnose og sette inn riktig smittevern når vi skal teste, forklarer legen.

Saken om ble først omtalt av Aftenposten, hvor Eidjar også belyste tematikken i et debattinnlegg.

– Jeg er mildt sagt rasende, men mest av alt lei meg, skriver hun i innlegget.

Tar symptomene med inn

På legekontoret på Ullern i Oslo forteller hun om tilfeller hvor hun har blitt så sint at hun nesten har kastet ut pasienter.

– En av episodene var med en forelder og et barn. Av hensyn til barnet brukte jeg ikke munnbind, men oppdaget snart at ungen var glovarm.

– Forelderen innrømte at barnet hadde hatt feber siden morgenen, selv om han hadde sagt det motsatte på vei inn på kontoret, forteller Eidjar. Det viste seg til slutt at ungen heldigvis ikke hadde Covid-19, men en infeksjon.

Eidjar mener de som lyver for å komme inn ønsker å få undersøkelse på kontoret heller enn på videokonsultasjon.

– Det er grove overtramp og løgn, som sikkert bunner i en frustrasjon over lange testkøer og vanskeligheter med å komme gjennom på telefonlinjene.

Eidjar stiller seg derfor positiv til at Helsedirektoratet nå skal gjøre det enklere å teste seg.

Fra onsdag trenger du ikke lenger få en henvisning fra legen for å få testet deg, og det holder at du selv har mistanke.

les også BAKGRUNN: Nye regler skal gjøre det mye lettere å få testet seg

President Marit Hermansen i Legeforeningen mener det er viktig at man legger til rette for enklere testing, fordi det tar vekk noe av trykket på helsetjenestene.

Problemet med pasienter som lyver for å komme inn hos legen, tror hun er størst i Oslo.

LEDER: President i Legeforeningen, Marit Hermansen. Foto: Janne Møller-Hansen

– Det er høyere smittetrykk i hovedstaden, og liten kapasitet på tester og telefoner. Der det er mindre smitte, er det større kapasitet, og man har også bedre oversikt, mener presidenten.

– Samtidig forstår jeg godt fortvilelsen Eidjar føler på. Det er viktig at folk tar det felles ansvaret på alvor.

Solidaritet, ikke nedstengning

Kari Lise Jacobsen Eidjar sier hun også er bekymret for at en slappere holdning i samfunnet for øvrig, kan føre til at man kommer tilbake til situasjonen man hadde i vår.

BEKYMRET: – Jeg har ikke fått gi min egen mor en klem på et halvt år. Slik skal det ikke være, sier Kari Lise Jacobsen Eidjar. Heller ikke for sin egen del ønsker hun en ny nedstengning lik den vi hadde i vår. Foto: Janne Møller-Hansen

De med kroniske lidelser og kreftpasienter er blant dem som kommer i fare for å ikke få riktig behandling om man stenger ned på nytt. Mange av de frykter allerede å bli smittet på legevakt eller sykehus.

Også for ensomme og eldre vil en ny nedstengning kunne bli svært tung.

– Isolasjon fører til depresjon. I kombinasjon med mørketid, er ikke det noe jeg vil anbefale.

Hun anmoder derfor at alle ringer foreldre, besteforeldre og andre de kjenner som kanskje har behov for en prat.

– Denne tiden har vært krevende, og mange tåler ikke en ny runde med nedstengning. Man burde være solidariske og tenke seg om før man stimler sammen, sier legen, og viser blant annet til smitteutbrudd ved fester i Oslo.

Bøtelegging i større grad, slik smittevernloven åpner for, mener Eidjar kan virke preventivt.

– Men det er klar man må anmode til samvittighet og anstendighet først.

Bjørn Olsvik, professor i medisinsk biologi, trakk frem bøtelegging som et viktig virkemiddel i et intervju med VG søndag.

– Ungdommene burde i det minste få høre at de kan straffes, sa han.

Publisert: 11.08.20 kl. 09:12

Les også

Mer om Smittevern Coronaviruset Oslo Symptomer

Fra andre aviser