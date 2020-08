TROSSET LEGERÅD: Smittevernlegen i Hadsel kommune mente at smitten fra deres innbygger mest sannsynlig kom fra MS «Roald Amundsen. Det ville ikke Hurtigruten ha i pressemeldingen kommunen skulle sende ut. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Stoppet smittevarsel: «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut»

Hurtigruten tok affære da Hadsel kommune ville sende ut pressemelding om at en av deres innbyggere var blitt smittet på et hurtigruteskip.

Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i e-poster VG har fått innsyn i, som omhandler hvordan pressemeldingen om den smittede beboeren i Hadsel kommune skal utformes.

På onsdag ble det kjent at en innbygger i Hadsel kommune var smittet etter å ha vært om bord på to Hurtigruteskip: hurtigbåten «Trollfjorden» og ekspedisjonsbåten MS «Roald Amundsen».







Hadsel kommune var krystallklare på at informasjon om at vedkommende kan ha blitt smittet om bord MS «Roald Amundsen» måtte ut.

Endret fra Hurtigruten-reise til innenlandsreise

Mandag ettermiddag skriver Hadsel kommune i en pressemelding at de formidlet sitt syn tydelig til Hurtigruten.

Det at den smittede i Hadsel kommune hadde vært om bord et annet Hurtigruten-skip var også sentralt.

Likevel ble det ikke offentliggjort.

«Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut. Dette etter samtale med deres kommunikasjonsansvarlige. De ønsker å ha kontroll på dette selv», skriver smittevernlege Martin Larsen Drageset i Hadsel kommune i en e-post onsdag til Folkehelseinstituttet.

I en intern e-postkjede blant ansatte i Hadsel kommune kom det frem at de valgte å ta ut alt om «reiseselskapet» fra pressemeldingen.

I pressemeldingen som ble sendt ut, heter det bare at en person fra Hadsel ble smittet under en «innenlandsreise».

les også FHI i intern e-post: Corona-rammet kan ha blitt smittet på annet Hurtigruteskip

Det er Drageset som hadde kommunikasjon direkte med kaptein og skipslege Hurtigruten.

– Hurtigruten var først positive til å være med når snakket med kaptein og skipslege, men det ble etter hvert veldig tydelig at Hurtigruten var uenig med faglige råd fra meg om at smitten var oppstått på et av hurtigrutene, utdyper Martin Larsen Drageset til VG.

– Hurtigruten var opptatt av å anerkjenne at det var en teoretisk mulighet for at smitten ikke oppsto på båten, legger Drageset til.

Spilte ballen videre til FHI

Drageset sier det var noen i kommunikasjonsapparatet som var uenige med ham. Fordi det er Hurtigruten som har ansvaret og hjemmel til å ha siste ord, valgte kommunen å gi etter overfor Hurtigruten.

– Når de (Hurtigruten, red.anm.) gjorde det såpass tydelig at de var uenige med meg, kom personvernhensynet på toppen av det og vi valgte å respektere at hurtigruten har ansvaret, sier han til VG.

I stedet spilte Drageset ballen videre til FHI, som har tydeligere myndighet enn kommunen.

Drageset skriver i en e-post til FHI på onsdag:

«Jeg kan se argumentene, og at det er innenfor kjent teori at smitten ikke har skjedd der. Samtidig er jeg ikke enig. Min totalvurdering er dog at dette ikke er mitt ansvar og vi har av den grunn valgt å tone dette veldig ned i

kommunikasjon med pressen. Vi har dermed moderert vår uttalelse betraktelig.»

les også Tromsøværinger: – Åpenbart at smitten ville komme til byen

VG har vært i kontakt med Hurtigruten, men har foreløpig ikke fått kommentar til denne saken.

Publisert: 03.08.20 kl. 14:27 Oppdatert: 03.08.20 kl. 14:53

Fra andre aviser