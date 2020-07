OVERTENT: Gården på Tretten brenner voldsomt onsdag kveld. Foto: VG-tipser

Gårdsbygninger med flere hundre griser brenner: Flere dyr reddet ut

En låve og en annen driftsbygning med flere hundre griser står i brann ved Tretten i Gudbrandsdalen. En del griser er reddet ut.

Oppdatert nå nettopp

To bygninger på en gård i Musdalsvegen sørvest for Tretten er i ferd med å brenne ned onsdag kveld. Nødetatene er på stedet, det er ikke meldt om personskader.

– Begge de to store låvene kommer til å brenne ned. For øyeblikket ser det ut til at det vil være mulig å unngå spredning til bolighuset, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om brannen klokken 21.06 onsdag kveld. Brannen begynte i låven, som raskt ble overtent, og spredte seg så til ytterligere en driftsbygning. Det skal fortsatt være spredningsfare.

Det er flere hundre griser i bygningene. Brannen har spredd seg til en annen driftsbygning.

Griser kom seg ut

Størsteparten av grisene har brent inne, men noen av dyrene har kommet seg ut.

VG har snakket med Heidi Moen som var ved stedet for kort tid siden. Hun har sendt bilder som viser en god del griser som har reddet seg ut.

– De så veldig levende ut, og det var noen som passet på dem. Det er forholdsvis få dersom det er 500 som var i låven, men det var ihvertfall noen som har kommet seg ut.

REDDET UT: Flere griser er reddet ut fra gårdsbygningene. Foto: VG-tipser

Også nabo Magne Sætha, som befinner seg på stedet, bekrefter overfor VG at han har sett en del griser i live utenfor bygningene.

– Det er kommet seg noen ut, men jeg vet ikke om det er alle, sier han.

Operajsonsleder Løvseth sier at det er veterinær på stedet som ser til dyrene.

– Veterinær og andre undersøker dyrene. Noen av dem må muligens avlives, sier han.

Steinar Hjulstad befinner seg fem kilometer unna låven.

– Vi satt og så på fotballkamp, men så kikket vi ut og så mye røyk over en liten skogtopp. Det var ganske dramatisk, sier han til VG.

– Det har begynt å roe seg ned nå. Men vi kjenner lukten og den trekker nordover. Men det er fortsatt røyk, fortsetter Hjulstad.

Saken oppdateres

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 22.07.20 kl. 22:05 Oppdatert: 22.07.20 kl. 22:48

Fra andre aviser