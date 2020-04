MÅ HOLDE STENGT: Det er fortsatt usikkert når man kan begynne å trene på treningssenter igjen. Illustrasjonsfoto. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Treningsbransjen: – Det er på tide med en avklaring

Treningsbransjen vet ennå ikke når de kan åpne sentrene igjen. Ifølge Virke vil mange treningssenter ikke klare å holde stengt en måned til.

Oppdatert nå nettopp

Flere bransjer har nå kunnet åpne dørene igjen etter å ha innført smitteverntiltak.

15. april sendte Virke en bransjestandard for treningssentrene til Helsedirektoratet, men enda har de ikke fått svar på om eller når de kan åpne igjen. Treningssentrene har nå holdt stengt i over seks uker.

– Vi begynner å bli ganske utålmodige. Det er på tide med en avklaring, sier Wenche Evertsen, landssjef for Sats i Norge.

Hun sier det blir vanskeligere å ha nok omsetning og bevare arbeidsplasser jo lenger tiden går.

– Dessuten har stengte treningssenter en negativ innvirkning på den norske folkehelsen, og det er alvorlig.

– Ikke mer utrygg enn andre bransjer

Bransjeorganisasjonen Virke mener at det ikke er noe som tilsier at treningsbransjen er noe mindre trygg enn andre som har fått klarsignal om å åpne.

– Bransjen er klar og har utarbeidet en grundig veileder for en trygg og god gjenåpning, skriver Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, i en e-post til VG.

Han mener at situasjonen kan få alvorlige konsekvenser. Omtrent 400 treningsvirksomheter er organisert i bransjeorganisasjonen. Kristensen sier at 34 prosent av dem forteller at de ikke klarer å holde hjulene i gang i lenger enn fire uker.

– Situasjonen er dramatisk. Dersom bransjen ikke får åpne i begynnelsen av mai, går hele sommeren tapt og de store likviditetsutfordringene bransjen har vil vedvare, forteller han.

Får kun ha timer utendørs

Treningssentrene har fått kompensasjon fra staten til å dekke faste utgifter gjennom en krisepakke. Men det er fortsatt ikke nok til å dekke omsetningstapet, ifølge Evertsen i Sats.

– Bare det å kunne åpne for å ha pt-timer eller treningstimer med små grupper innendørs hadde vært veldig gunstig for oss, sier hun.

Nå kan de kun tilby timer med personlig trener utendørs, i tillegg til digitale treningstimer.

– Det fungerer, men det er ikke alle steder det er like lett å ha pt-timer utendørs. Det er for eksempel fortsatt snø i Tromsø, sier Sats-sjefen, som kan fortelle at frafall av medlemmer er høyere enn normalt.

Skal begrense antall personer på senterne

Blant tiltakene som er foreslått for smittevern på treningssentrene, er å begrense antall personer som trener på samme tid og å skjerpe renholdsrutinene.

– Når sentrene åpner vil det være med smittevern som første prioritet. Det innebærer at folk må holde avstand og unngå kroppskontakt. Garderober og dusjer stenges og det innføres strengere rengjøringsrutiner. Antallet personer på gruppetimer reduseres, småutstyr fjernes og apparater flyttes lengre fra hverandre, sier Kristensen.

– Vil ikke klare en måned til

Solfrid Cecilie Bondeli driver treningssenteret Jump Fitness i Eidsvoll. Hun sier at de heller ikke har fått svar på hva som må til for å kunne åpne, eller når det eventuelt kan skje.

– Alt vi får av svar er at vi fortsatt skal holde stengt, uten begrunnelse eller tidsperspektiv, sier Bondeli.

Hun mener at kommunene selv bør kunne gjøre vurderinger på hvem som kan holde åpent i henhold til smitteverntiltakene.

Treningssenteret har rundt 200 medlemmer. I april fikk hun, etter befaring fra kommunen, tillatelse til å holde åpent for fem medlemmer av gangen. To uker senere fikk hun kontrabeskjed fra øverste hold, og måtte igjen stenge senteret.

Det var Romerikes Blad om først omtalte stengingen.

– Vi vil ikke klare en måned til. Dette ødelegger en hel bransje. At man kan gå ut og drikke øl, men ikke trene på et treningssenter under så kontrollerte forhold, klarer jeg ikke å ta seriøst. De ukene vi hadde åpent var jeg selv på plass hele dagen for å holde kontroll på hvem som var inne til enhver tid og vasket grundig gjennom hele dagen, forteller Bondeli.

– Det kreves mer enn en veileder

Mandag 27. april svarte helseminister Bent Høie i en pressekonferanse at treningssentrene er stengt gjennom forskrift, noe som gjør at en veileder i seg selv ikke er nok for å kunne gjenåpne.

– Det kreves mer enn en veileder, det kreves også en forskriftsendring. Det går inn i det store arbeidet som vi nå jobber med når det gjelder neste steg for hva vi eventuelt skal åpne opp på, sier Høye.

Høye sa ikke noe om når en eventuell forskriftsendring kan komme på plass.

Åpner ikke for unntak

Helsedirektoratet sier at de har forståelse for at treningssentrene ønsker å åpne, men at åpningen av samfunnet må skje gradvis og kontrollert.

– Mulighetene for åpning av ulike aktiviteter vurderes løpende og i dialog med blant annet bransjene, skriver fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie, i en e-post til VG.

Innen en ny forskrift er på plass, vil det ikke bli aktuelt med aktiviteter innendørs på sentrene, og det ikke vil kunne bli gjort lokale vurderinger.

– Helsedirektoratet vurderer at det ikke er adgang til å gjøre unntak fra påbudet om stenging av treningssentre. Dette gjelder også selv om virksomheten kan ivareta formålet med forskriften ved å overholde anbefalinger om avstand, samling i grupper og andre smittevernhensyn. I tillegg vurderer vi at treningssentre ikke er "stengt" dersom personlig trenere gjennomfører timer med kunder på sentrene. Vi viser til at personlig trening er en del av treningssentrenes ordinære virksomhet, skriver fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie i en e-post til VG.

Disse smitteverntiltakene foreslår treningsbransjen Kun oppholde seg på treningssenter dersom man er helt symptomfri

Holde anbefalt avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene

Hyppig desinfisering av berøringsflater som dørhåndtak, kortlesere, servantbatterier

Stenge vannkraner/kilder for drikking og fylling av flasker

Alltid tørke av apparater med desinfeksjonsmiddel etter bruk

Økt tilstedeværelse og bemanning på sentrene i åpningstidene

Bruke booking- og adgangssystemer til å kontrollere antall medlemmer som til enhver tid er på senteret på samme tid

Fjerne matter, baller og annet småutstyr ved behov

Stenge annethvert kondisjonsapparat for å sikre avstand

Flytte styrkemaskiner for å sikre avstand ved behov

Stenge garderobe, dusj og sauna

Medlemmer må skrifte til treningstøy hjemme

Pålegge å bruke egne hansker

Pålegge bruk av håndkle under trening

Skjerpe regler for bekledning, pålegge bruk av t-skjorte og treningsbukse/tights

Pålegge krav til rengjøring av apparater etter bruk

Redusere antall deltagere i gruppetime med 30 til 50 prosent

Minst 15 min mellom hver gruppetrening for å hindre opphoping av deltakere

Tilrettelegge for seniorklasser på egne tider

Stenge barnepass

Fjerne yogautstyr, boksehansker, uttøyingsmatter, pulsmålere mm. Medlemmer må ta med egne. Kilde: Virkes bransjestandard for gjenåpning av treningssentre Vis mer

Publisert: 28.04.20 kl. 22:34 Oppdatert: 28.04.20 kl. 22:52

Les også

Mer om Sats Treningssenter Idrett Helsedirektoratet Smittevern Coronaviruset Trening

Fra andre aviser