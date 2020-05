ALVORLIG RAPPORT: Arbeidsmiljøet ved urologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus på Aker svekker pasientsikkerheten, fastslår sykehusets egen arbeidsmiljøavdeling. Foto: Trond Solberg

Rapport: Sykehuskonflikt «svekker pasientsikkerheten»

Konflikten blant legene ved urologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus er så «fiendtlig og fastlåst» at den utgjør en fare for pasientene, ifølge en rapport fra sykehusets Arbeidsmiljøavdeling.

– Situasjonen fremstår for undertegnede med en rekke av de klassiske tegnene på høykonflikt, det vil si konflikten er personorientert, kronisk, fiendtlig og fastlåst, står det i rapporten om arbeidsmiljøet ved urologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Rapporten feller en knusende dom over arbeidsmiljøet blant de snaut 20 legene på landets største avdeling for urologi. Avdelingen utfører hvert år omkring 2000 operasjoner og 3500 innleggelser. De er ansvarlig for storparten av landets pasienter med prostatakreft. I 2019 var avdelingens budsjett på 156 millioner kroner.







– Tilliten mellom medarbeidere og lederlinjen fremstår som ikke-eksisterende. (...) Det alvorligste er at pasientsikkerheten etter all sannsynlighet er svekket som en direkte konsekvens av den pågående konflikten, står det videre.

– Fastlåst og prekær

Foretakstillitsvalg Aasmund Bredeli bekrefter innholdet i rapporten.

– Jeg kan bekrefte at det er et problem ved avdelingen. Som tillitsvalgt jobber jeg sammen med ledelsen og de ansatte om å løse dette, sier han til VG.

BEKREFTER: Foretakstillitsvalg Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus forteller at han jobber med avdelingen for å løse konflikten. Foto: Roger Neumann

Lokale tillitsvalgte ønsker ikke uttale seg om konflikten.

Ansatte forteller i rapporten at konflikten har vart i flere år. Nå er den så fastlåst mellom ansatte og ledere at det ikke holder med et enkelt «oppryddingsarbeid», men at de som tar tak i konflikten også har juridisk kompetanse.

– Det foreligger en så langvarig og fastlåst konfliktforståelse at standardtiltak ikke vil fungere. Etter min vurdering er situasjonen så fastlåst og prekær mht. arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, at det er påkrevet med en full gjennomgang av avdelingen, står det videre.

– Det som beskrives her kan ikke regnes som normalen ved OUS, sier Line Blystad, verneombud ved Oslo universitetssykehus.

– Vernetjenesten er kjent med at det er arbeidsmiljøproblemer på nevnte enhet, og at dette har pågått over lengre tid. Ledelsen har iverksatt tiltak tidligere, men det ser ikke ut til å ha løst problemene.

Leder gikk av

Rapporten er skrevet av Arbeidsmiljøavdelingen ved OUS. De hadde to møter med legene ved avdelingen tidligere i år.

– De opplever at det ikke har vært ønske fra ledelsen til å rydde opp i de underliggende konfliktene. De utviser stort engasjement for faget og pasientene, samtidig som de gir uttrykk for at arbeidsmiljøet nå er så konfliktfylt at pasientsikkerheten ikke ivaretas, skriver rapporten.

Avdelingsleder Morten Tandberg Eriksen forteller til VG at han har kjent til konflikten i fire år.

– Denne seksjonen har hatt lav score på flere av områdene i medarbeiderundersøkelsen i mange år. Dette har vært kjent for meg fra jeg startet som klinikkleder i 2016. Det ble samme år startet en prosess for å bedre arbeidsmiljøet med bistand fra ekstern konsulent. Dessverre førte ikke denne prosessen fram, og det har beklageligvis tatt for lang tid å starte på nytt, sier avdelingsleder Morten Tandberg Eriksen til VG.

Han forteller at det er forsøkt flere tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, uten hell.

– I løpet av disse årene har også skifter i seksjons- og avdelingsledelse bidratt til manglende kontinuitet i prosessene. Seksjonsleder varslet 5. mai at han går ut av lederstillingen som følge av manglende tillit.

For tiden står avdelingen uten hverken avdelingsleder og seksjonsleder ved Aker.

KJENT KONFLIKT: Avdelingsleder Morten Tandberg Eriksen forteller at han har kjent til konflikten blant legene i urologisk avdeling i flere år. Foto: Øystein H. Horgmo / UiO

Uenig i konflikt

Avgått seksjonsleder, overlege Nicolai Wessel, sier til VG at han ikke gikk av på grunn av manglende tillit.

– Jeg meddelte allerede 16. januar at jeg gikk av fordi jeg opplevde manglende motivasjon og støtte, sier Nicolai Wessel.

Wessel er ikke enig i at det har vært konfliktfylt i avdelingen.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i hele innholdet i rapporten, og oppfatter det ikke som en stor konflikt, eller at det går utover pasientsikkerheten. Så lenge dette ikke har vært på agendaen hos hverken tillitsvalgte eller verneombud før nå, kan ikke forholdene ha vært så ille, sier han.

Fylkeslegen i Oslo og Viken sier til VG at de ikke er varslet om forhold som går utover pasientsikkerheten ved avdelingen, men påpeker at helsepersonell har plikt til å melde fra om forhold som kan sette pasienters liv og helse i fare.

