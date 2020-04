PÅGREPET: Milliardæren Tom Hagen ble pågrepet tirsdag morgen. Nå er han varetektsfengslet. Bildet er tatt tidligere i vår. Foto: Tore Kristiansen

Tingretten: Tom Hagen fengslet – sannsynlig at det har vært flere involverte

Domstolen mener det er sannsynlig at Tom Hagen har drept eller medvirket til å drepe kona Anne-Elisabeth Hagen.

Nå er milliardæren fra Lørenskog varetektsfengslet i fire uker. Nedre Romerike tingrett mener det er fare for at bevis kan bli ødelagt dersom Tom Hagen (70) løslates.

Milliardæren ble pågrepet tirsdag morgen. Han nekter for ha gjort noe mot Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober 2018.







Milliardæren er siktet for drap eller medvirkning til drap. I fengslingskjennelsen skriver Nedre Romerike tingrett:

«Retten finner det også sannsynlig at det har vært flere involverte i saken. Retten viser til at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har blitt flyttet fra boligen», står det i fengslingskjennelsen.

Forsvarer: Burde løslates

Hagen begjærte seg løslatt under onsdagens fengslingsmøte.

– Jeg oppfatter mistankegrunnlaget som langt svakere enn det inntrykket jeg får når jeg ser i mediene, sa forsvarer Svein Holden etter fengslingsmøtet.

Forsvareren omtalte grunnlaget for pågripelse som «spinkelt» og var svært tydelig på at han mente milliardæren burde løslates.

– Statistisk sett så løslates ikke personer i slike saker i en førstegangsfengsling, det skjer nesten aldri. Men hvis det noen gang skal skje, så mener jeg det burde være i denne saken, sa Holden.

Fengslingsmøtet i Nedre Romerike tingrett, som gikk for lukkede dører, varte i over fire timer. Den drapssiktede 70-åringen forklarte seg og svarte på spørsmålene han fikk i rettssalen, ifølge forsvareren.

Hva som ble sagt er imidlertid ikke kjent, ettersom offentligheten ble stengt ute.

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Politiet mener hun er drept. Foto: Privat / VG

Ikke funnet

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

Først mente politiet de sto overfor en bortføringssak med et økonomisk motiv, blant annet etter at det ble funnet et brev med et løsepengekrav på ni millioner euro.

I fjor sommer åpnet politiet opp for at de kanskje sto overfor en drapssak, og tirsdag ble altså ektemannen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Til tross for en omfattende etterforskning som har vart i 18 måneder, har politiet ikke klart å finne Anne-Elisabeth Hagen.

