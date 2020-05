ØNSKER ENDRING: Camilla Rustan (42) kjemper for retten til å få barn med sin avdøde ektemann. Foto: Gisle Oddstad

Ble nektet barn med sin avdøde ektemann: Nå skal Stortinget endre loven

Camilla Rustan (42) ble nektet barn med sin avdøde ektemann Kurt Fredrik Johan Schweder, til tross for at han ønsket det. Nå har Stortinget snudd i saken.

Oppdatert nå nettopp

Camilla Rustan (42) mistet ektemannen til kreft i 2019. Før han døde, donerte Kurt Fredrik Johan Schweder en sædprøve til sin kone – slik at hun kunne få deres felles barn.

Så enkelt ble det ikke.

Sædprøven ble lagret på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

VG skrev i desember at norsk lov forbyr Camilla å hente ut sin avdøde ektemanns sædprøve – selv om Schweder hadde testamentert bort prøven til sin kone.

Du kan lese hele hennes historie her.

ENDRER LOVEN: Tuva Moflag (Ap), Åshild Bruun-Gundersen (FrP) og Nicholas Wilkinson (SV) holdt pressemøte om bioteknologiforliket i kinosalen på Stortinget torsdag formiddag. Her ble Camillas historie nevnt. Foto: Fredrik Hagen

Stortinget endrer loven

Torsdag kom endelig løsningen som Camilla har ventet på:

På Stortinget la Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti – som sammen har flertall på Stortinget – frem et forlik om bioteknologiloven.

Flere av endringene gjør det mulig for Camilla å få barn:

Enslige skal få assistert befruktning, ifølge den nye loven. Kvinner opp til 46 år skal kunne søke om hjelp.

Ifølge den gamle bioteknologiloven skal ikke sæd utleveres til assistert befruktning etter givers død. VG får opplyst at de nye loven skal inneholde en klausul, som sier at lagret sæd fra avdød donor skal kunne benyttes til assistert befruktning, dersom det kan dokumenteres av avdøde ønsket dette.

Lovteksten om at helsepersonell ikke kan bistå nordmenn å bryte loven, ved å hente ut sædprøver fra avdød donor, blir også endret.

– Det er veldig deilig med gode nyheter nå, jeg kan nesten ikke forstå at det er sant. Jeg er lettet, glad og veldig stolt over at jeg har fått til det som egentlig var umulig, sier Camilla Rustan til VG.

I tre år kjempet hennes ektemann, Kurt Fredrik Johan Schweder, mot en stadig mer aggressiv kreftsykdom. Kreften startet i tykktarmen, men spredte seg raskt til lever og senere til lungen.

Kurt døde 31. mars 2019, 42 år gammel.

PÅ FERIE: Camilla Rustan sammen med sin avdøde ektemann, Kurt Fredrik Johan Schweder. Foto: Privat

– Hatt Camilla i tankene hele veien

Den norske bioteknologiloven ble vedtatt i desember 2003. Loven regulerer bruken av bioteknologi og omfatter blant annet assistert befruktning, fosterdiagnostikk og genetiske undersøkelser av barn.

De siste årene har debatten om å endre loven blusset opp flere ganger. Flere har ment at den er utdatert.

Ifølge Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen, har Stortinget nå «skrevet om» hele loven.

– Historien viser at bioteknologiloven bare blir endret når Frp, AP, SV går sammen og danner et forlik, sier Bruun-Gundersen.

– Jeg er utrolig glad for at vi endelig har fått modernisert og liberalisert en lov som har stått stille i 16 år. Til tross for at både samfunnet og teknologien har gått videre, har loven stått stille.

les også Bent Høie om Camillas historie: Staten skal ikke bidra til at barn unnfanges etter fars død

Bruun-Gundersen møtte Camilla første gang høsten 2019.

Etter et møte på Stortinget forsøkte Bruun-Gundersen å få med de andre regjeringspartiene på å endre bioteknologiloven for å hjelpe Camilla, uten hell.

KrF har lenge vært imot en liberalisering av bioteknologiloven. Men da Frp gikk ut av regjering i vinter, var de ikke lenger forpliktet av Granavolden-plattformen.

– Jeg har hatt Camilla i tankene hele veien gjennom arbeidet med denne loven, sier Bruun-Gundersen.

– De nye endringene betyr at kvinner som Camilla kan få muligheten til å få assistert befruktning, og oppfylle drømmen om barn, uten at et rigid lovverk står i veien for dem.

FRYSETANKEN: I fire frysetanker på Rikshospitalet i Oslo oppbevares mange tusen sædprøver fra norske menn. Men svært få av prøvene hentes ut. Foto: Hanna Hjardar

– Jeg gråt av lettelse

Loven er sendt til juristene i Helse- og omsorgdepartementet for gjennomlesning. Saken skal opp i Stortinget 26. mai, og har flertall.

Camilla var på ferie i Tanzania da hun først fikk høre om de planlagte lovendringene. Stående midt ute i skogen, fikk hun telefonen hun hadde håpet på.

– Jeg gråt av lettelse når jeg fikk høre om lovendringene. Det var en helt ubeskrivelig følelse, sier Camilla.

les også Donorstriden: Hadia Tajik vil endre bioteknologiloven

Etter planen skulle lovendringene legges frem allerede i mars, men arbeidet ble forskjøvet da corona-pandemien traff Norge. Camilla er ikke sikker på om sædprøven til Kurt fremdeles eksisterer, og har ikke fått et klart svar fra Rikshospitalet på om prøven er destruert.

Hun håper det ikke er for sent:

– Jeg kan søke om å få prøven utlevert når loven blir vedtatt, og først da får jeg svar på om den fremdeles eksisterer, sier Camilla.

– Dette har ikke vært enkelt. Det har vært mye snørr og tårer, og jeg har stanget hodet i veggen mye. Men når du kjemper for noe du ønsker, så er alt mulig å få til - med god hjelp fra veldig mange.

Hun forteller at hun fikk hjerte i halsen da hennes navn ble nevnt på pressekonferansen torsdag:

– De sa at nå skulle jeg endelig få drømmen min oppfylt. Da kom tårene, sier Camilla.

Publisert: 09.05.20 kl. 15:06 Oppdatert: 09.05.20 kl. 15:20

Mer om Donorstriden Bioteknologi Barn Rikshospitalet

Fra andre aviser