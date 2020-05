TV-HELTER: Erik Tandberg og Jan P. Jansen ga det norske folk innblikk i romfarten på 1960- og 70-tallet. Foto: Even Trygve Hansen

Han var vår store helt

De kornete svart-hvitt-bildene flimret over TV-skjermen. Men Erik Tandbergs stemme var klar og god og forklarende.

Han var vår store helt. Han forklarte oss hvilken historisk begivenhet vi var vitne til. Nå er helten borte. Romfartsikonet.

Sammen med NRKs Jan P. Jansen - det var selvfølgelig bare én TV-kanal den gangen - loset Erik Tandberg oss gjennom den aller første månelandingen og de andre Apollo-ferdene.

Selv hadde vi ikke fått fjernsynsapparat på den tiden, men foreldrene mine skjønte at dette var noe som pjokken ikke måtte gå glipp av, så vi dro til slektninger for å følge dramaet.

At folk kunne lande på månen, var vanvittig på den tiden - og er det i og for seg fortsatt, ikke minst med tanke på at det er 47 og et halvt år siden det siste mennesket satte sin fot på månen.

Midt oppe i alt dette uforståelige, nye, var det en mann så kunnskapsrik, så rolig, så pedagogisk - og ikke minst så engasjerende, at vi den dag i dag husker sendingene.

For oss som var for små til å forstå den politiske dimensjonen, den om kappløpet mellom USA og Sovjetunionen om å være først ute og ha kommet lengst i den teknologiske utviklingen, var det fascinerende å høre hvordan Erik Tandberg i time etter time forklarte oss alt det som skjedde.

Fyren fortalte jo med et detaljnivå og en entusiasme som fenget selv oss småunger.

Dessverre har NRK slettet TV-sendingen fra den gang. Men vi har blitt fortalt at det var mange andre eksperter i studio også, geolog, filosof, ingeniør og så videre.

Men det er Erik Tandberg vi husker fra den 17 timer lange TV-sendingen. I ettertid har han innrømmet at han ble rørt og felte ei tåre da den månelandingen var vellykket.

I dagens mediebilde ville han ha «rulet» på sosiale medier og preget nettsidene.

Den historiske månelandingen skjedde altså etter et voldsomt kappløp mellom kommunismen og kapitalismen. Derfor skjedde alt så fort, fra Jurij Gagarin ble det første mennesket i verdensrommet i 1961 til Neil Armstrong tok sine første byks på månen i juli 1969.

Erik Tandberg hadde nok et håp om at ting skulle skje like fort etter dette utrolige tiåret, men nå har det altså gått mange år uten at noe menneske har satt sin fot på et annet himmellegeme. Den gang ble det brukt massevis av penger på romfarten - først og fremst med tanke på prestisjen.

Men etter hvert fant både amerikanerne og sovjeterne at dette ble for dyrt. USA valgte til slutt å droppe de siste Apollo-ferdene og bruke pengene på noe annet.

Selv om vi også de siste tiårene har fått masse ny viten om verdensrommet og diverse himmellegemer, så er det ingenting som kommer i nærheten av Apollo-landingene i folks bevissthet.

Erik Tandberg var høflig overbærende hver gang han ble ble konfrontert med konspirasjonsteoriene om at månelandingen aldri har skjedd og at den ble filmen i et Hollywood-studio.

– Det tar jeg ikke alvorlig i det hele tatt, sa han en gang i et NRK-intervju.

Desto mer alvorlig tok han Neil Armstrongs ord om «Et lite skritt for et menneske, et gigantisk sprang for menneskeheten».

Men det første mennesket som satte sin fot på månen må ha oss unnskyldt; for oss var faktisk sivilingeniør Erik Tandberg en enda større helt.

Publisert: 03.05.20 kl. 17:27

