Krimeksperter: Alfa og omega å finne et lik i Lørenskog-saken

Flere krimeksperter understreker hvor viktig det er å kunne etablere at Anne-Elisabeth Hagen faktisk har blitt drept.

Det var tirsdag at Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen (70) ble pågrepet i en koordinert aksjon i Lørenskog. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, men erkjenner ikke straffskyld.

Nå pågår jakten på Anne-Elisabeth Hagen for fullt. Politiet mener hun er drept, men har fortsatt ikke funnet hennes levninger.

Tidligere sjef for voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Finn Abrahamsen, understreker hvor viktig det er å kunne bevise at det faktisk har skjedd et drap.

VIKTIG: – Det blir den største utfordringen i denne saken, sier Finn Abrahamsen om å finne Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Ole Nenseth Olsen, VG

– Jeg tror det er alfa og omega. Jeg tror det må på plass med mindre det finnes andre helt åpenbare beviser. Hvis ikke de har noe lik er det vanskelig å kunne fastslå at det er et drap, men mindre det finnes beviser som fastslår at det er en drapshandling, sier han til VG.

– Politiet var nesten som et gissel

Han understreker at det nå kan manifestere seg nye bevis når politiet nå kan gjøre mer offensive søk i eiendommer og kjøretøy knyttet til Tom Hagen.

– Politiet var nesten som et gissel i begynnelsen. De fikk ikke gjort det de skulle gjøre på slike steder. Tid er det som kan styrke eller svekke en slik sak, sier han.

Denne uken har det vært hektisk aktivitet både i Tom Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog og arbeidsplassen hans Futurum på Rasta. Der har politiet blant annet jobbet med å 3D-skanne stedet for å kunne dokumentere alle detaljer. Hundepatruljer har også vært på stedet. Onsdag satt politiet opp et telt utenfor boligen i Sloraveien.

Tror politiet har ukjent informasjon

– Finner man levningene er det mye lettere å lage et linje fra et funnsted. Derfor er det avgjørende. De kan trekke linjene til den siktede. Da kan de rekonstruere historien på en bedre måte, sier Bent A. Raknes.

Han er pensjonert drapsetterforsker og krimekspert for Bergensavisen. Han peker på at det å finne Anne-Elisabeth Hagen også kan dra etterforskningen bort fra ektemannen som gjerningsperson.

PENSJONERT: Bent A. Raknes sier at han selv har vært etterforsker på en sak hvor de fant liket først to dager etter pågripelsen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Finner man henne, vil man ha større mulighet til å finne ut hvem som står bak. De skal jo etterforske til både gunst og ugunst for en mistenkt, sier han.

Han viser til den hemmelige etterforskningen og mener det kan være mye publikum ikke er kjent med.

– Jeg tror politiet sitter med noen kort som vi i offentligheten ikke kjenner til. Det kan godt være at det fører fram til noe.

– Ikke avhengig av det

Krimekspert Johnny Brenna er ikke like overbevist om at det er sentralt å finne et lik for å kunne dokumentere at Anne-Elisabeth Hagen faktisk er drept.

– Det vil alltid være viktig å finne et lik i en straffesak, men de er ikke avhengig av det for å få en domfellelse. Det er avhengig av bevisene politiet har, sier han til VG.

Også han påpeker at politiet nå kan gå grundigere til verks i sine undersøkelser av eiendom som kan knyttes til Tom Hagen.

Publisert: 01.05.20 kl. 11:28

