ALVORLIG: En omkom og to ble alvorlig skadet i trafikkulykken. Foto: Remi Presttun, Presttun Media

Dødsulykke i Akershus

En person er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke ved Leirsund i Skedsmo. To personer er alvorlig skadet.

Disse er sendt til Ullevål med luftambulanse. Begge er vurdert som kritisk skadet, opplyser politiet.

– Vi er helt i innledningsfasen, og kan ikke si noe mer om årsak til ulykken på dette tidspunktet, sier operasjonsleder Ronny Årstein til VG.

Han forteller at det er snakk om to personbiler som har kollidert.

Nødetatene rykket ut etter meldinger om en frontkollisjon torsdag kveld. Like etter at politiet kom til stedet opplyste de at tre personer var fastklemt.

Politiet gjennomfører nå tekniske undersøkelser og vitneavhør på stedet . Det jobbes med å varsle pårørende, opplyser politiet.

Fylkesvei 382 ved Leirsund er sperret etter ulykken.

SPERRET: Fylkesvei 382 ved Leirsund er torsdag kveld sperret. Foto: Remi Presttun, Presttun Media

Publisert: 04.04.19 kl. 22:56 Oppdatert: 04.04.19 kl. 23:37