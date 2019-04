SNØSKRED: Under en NATO-øvelse i Nord-Norge i mars 2008 gikk det et snøskred hvor bruddkanten var tre meter på det høyeste. Foto: NGI (Norges Geotekniske Institutt)

April den mest dødelige måneden for skredulykker: Frykter dødsfall i påsken

Så langt denne vinteren har 11 personer mistet livet i snøskred i Norge, og det bare ni dager inn i april, som historisk sett tar flest liv i skred. Nå lyser varsellampene ildrødt hos NVE.

– Det har vært mange ulykker i år. Vi er veldig bekymret, sier Emma Julseth Barfod, gruppeleder i snøskredvarslingen hos Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ), til VG.

Hun forteller at NVE nå forsøker å nå ut til både utenlandske og norske skiturister om farene som truer i fjellet. Barfod oppfordrer alle som skal ferdes i fjellet til å følge med på de oppdaterte snøskredvarslene på varsom.no hver dag. Her finner du mange gode råd for trygg ferdsel.

Det er stor skredfare mange steder, særlig i Nord-Norge. Her graver en lavinehund fra Norske Redningshunder (avdeling Hordaland) i et snøskred på Finse under en øvelse parallelt med Finsekurset til Røde Kors Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

– Det er et skummelt snødekke i Nord-Norge nå, og det har gått kjempestore skred den siste tiden. Det er vanskelig å utløse store skred nå fordi det ligger så mye snø over, men når de først går så er de store og dødelige.

Vi må tilbake til vintersesongen 2010–2011 for å finne et år hvor flere omkom i snøskred. Da mistet 13 mennesker livet mens 11 har omkommet så langt denne sesongen.

Fatale skredulykker siste fem år 21 dødelige skredulykker, med 27 døde.

11 personer denne sesongen.

5 scooterulykker, med 5 døde. Ingen skredutstyr.

1 ulykke hvor hus ble tatt, 2 døde

1 ulykke hvor anleggsmaskiner ble tatt, 2 døde.

1 ulykke til fots, 2 døde.

13 ski/snowboard ulykker, hvor 16 omkom. Mer enn halvparten av de 16 omkomne var utenlandske statsborgere. Kilde: Emma J. Barfod i NVE Vis mer vg-expand-down

Bekymret for påsken

– Når vi nå går inn i en tid hvor det eksploderer med antall personer i fjellet, så er vi opptatt av at folk må gjøre fornuftige veivalg og være forsiktige.

Mens VG snakker med skredeksperten på telefon øker statistikken over omkomne fra 10 til 11, etter at politiet erklærte en mann omkommet etter et skavlbrudd i Lyngen i Troms.

DØDSULYKKER I ÅR 2. januar: 4 skikjørere, Tamokdalen i Troms.

3. februar: Scooterfører, Åseral i Vest-Agder.

9. mars: Skikjører, Brunstadhornet, Sykkylven i Møre og Romsdal.

10. mars: Skikjører, Grytøya i Troms.

26. mars: 2 anleggsarbeidere, Durmålstinden i Sørfold i Nordland.

1. april: Scooterfører, Reingjerdfjellet, Tamokdalen i Troms.

9. april: Mann, Lyngen i Troms. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

– De siste fem årene har det vært 21 dødelige skredulykker, med til sammen 27 døde. Av disse er 13 skredulykker på ski, og fem av dem er utløst ved skavlbrudd, forteller Barfod.

Ifølge NVE har 14 av 21 dødelige skred de siste fem årene gått i mars og april.

– April har de siste fem årene vært måneden der flest dør, med åtte dødsulykker de siste fem årene. Folk må være kjempeforsiktige, og må ikke tenke at det er trygt selv om det er vår – spesielt ikke i Nord-Norge, forteller hun.

Totalt har 10 av 21 dødsskred de siste fem årene gått i Troms.

11 DENNE SESONGEN: Statistikken viser døde i i snøskredulykker og antall mennesker involvert i skred fra høsten 2008 til i dag. Registrering av involverte startet vinteren 2014/15, og tallet inkluderer både døde og overlevende. NVE informerer om at tallene for involverte ikke er fullstendige for denne sesongen. Foto: Skjermdump

Erfarne fjellfolk som mister livet

Statistikken viser også at det er erfarne folk som mister livet i ulykkene.

– Av de 13 som har omkommet i skred, så er alle å anse som delvis til svært erfarne, og alle har brukt skredutstyr, forteller hun.

Det er det NVE omtaler som «vedvarende svake lag» som tar flest liv. Dette oppstår ofte når det først er mildvær, påfølgende snøvær og så en kald periode i etterkant.

– Dette gjør at det vokser skjøre krystaller nede i snødekket, og det er denne værsituasjonen som har preget Nord-Norge siden slutten av februar i år, forklarer Barfod. I tillegg til Nord-Norge er det viktig å trekke frem Jotunheimen, som også tiltrekker seg mange ivrige skikjørere i disse tider. Her finnes det også et vedvarende svakt lag i snødekket.

– Når det er vedvarende svakt lag, så anbefaler vi alle om å unngå skredterreng der det er mer enn 30 graders helling. Det vanskelig å vurdere hvor det er trygt når det finnes vedvarende svake lag i snødekket og hvis det først går skred, blir de ofte store og i verste fall dødelige.

Men alle omkomne er ikke skikjørere. De siste fem årene har det også vært fem snøskredulykker med scooter, to personer har omkommet da hus har blitt tatt av skred i Longyearbyen i 2015, mens to har omkommet til fots i Lofoten også i 2015. Ulykken med anleggsmaskinene i Nordland i slutten av mars, der to personer omkom, føyer seg inn i rekken.

Bardfod har tre klare oppfordringer til de som tenker seg på fjelltur i påsken.

Følge med på snøskredvarselet på Varsom.no, der det er mange gode råd for hvordan man burde ferdes.

Holde seg unna toppskavler og ta det på alvor. Toppskavlene svekkes når det blir mildere, og det har resultert i mange dødsulykker.

Hvis det finnes vedvarende svake lag i snødekket, som man kan lese ut fra varsler på Varsom.no, frarådes det å ferdes i terrenget. Dette gjelder spesielt områder i Troms og Jotunheimen.

