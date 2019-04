REFSER HER OG DER: Frp-leder og finansminister Siv Jensen er også kritisk til Frp-kommuner som tar inn eiendomsskatt. Foto: Helge Mikalsen

Frp-Siv ut mot eiendomsskatten: – Ap-Raymond har lurt innbyggerne trill rundt

Midt under Aps landsmøte stiller finansminister Siv Jensen (Frp) seg opp foran Oslo rådhus og tar et eiendomsskatt-oppgjør med byrådsleder Raymond Johansen. – Frp-leder i valgkampmodus, svarer han.

– Byrådsleder Raymond Johansen forsvarer at han har innført eiendomsskatt i Oslo fordi de har for lite inntekter til viktige tiltak. Det har vært begrunnelsen for at han må skattlegge folk enda mer, sier Frp-lederen og henviser til tall hentet fra kommunebasen Kostra.

– Men sannheten ligger i denne grafen: Den viser at driftsresultatet – altså overskuddet i Oslo kommune, har steget fra 1,7 milliarder kroner i 2016, da han belastet folk i Oslo med eiendomsskatt, til over 2,7 milliarder kroner i fjor. Da har vi holdt hva han får inn i eiendomsskatt på bolig utenfor, sier hun.

– Han kunne tatt fra overskuddet i stedet

Jensen mener tallene betyr at Oslo kommune har et gigantisk overskudd på 3,2 milliarder kroner, som gjør at Ap ikke hadde trengt inntektene fra eiendomsskatten.

– Han kunne tatt fra overskuddet. Samlet belastet han innbyggerne med 487 millioner kroner i eiendomsskatt på boliger i fjor. Trekker vi eiendomsskatt på bolig fra Oslo kommunes overskudd, så gir det et overskudd på over 2,7 milliarder kroner, ifølge finansministeren.

Grafen viser utviklingen i driftsresultatet i Oslo-kommune de siste årene, samt utviklingen i inntektene fra eiendomsskatten. Foto: Tom Byermoen

– Det har blant annet bidratt til satsing på hjemmehjelptjenesten, sier byrådet?

– Ja, det er vel og bra, men disse tallene viser at han ikke hadde hatt behov for eiendomsskatten for å få til dette. Han kunne i stedet tatt de 487 millionene av overskuddet på 3,2 milliarder kroner. Da hadde Oslo fortsatt hatt et overskudd på over 2,7 milliarder kroner, sier Jensen.

Her kan du sjekke hvor mye en gjennomsnittsfamilie betaler i eiendomsskatt i din kommune:

Hun konkluderer:

– Raymond Johansen har lurt innbyggerne trill rundt, når han hevder han trenger å hente ut penger av lommebøkene til innbyggerne – i form av eiendomsskatt. Han trengte ikke det; han kunne tatt litt av overskuddet i stedet.

BEKLAGER: Siv Jensen beklager at «deres» kommune Hvaler ikke fjerner eiendomsskatten. Foto: Helge Mikalsen

– Dobbeltkommunikasjon

Byrådsleder Raymond Johansen blir oppgitt over angrepet fra finansministeren.

– Dette er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende fra en finansminister i valgkampmodus. Hun vet helt sikkert at vi ikke kan bruke engangsinntektene vi hadde i 2018 til å betale for drift av velferdstjenester i mange år fremover.

– Dere hadde også store overskudd i 2015, 2016 og 2017?

– Forklaringen er at Oslo kommune i 2016 og 2017 hadde høyere inntekter fra inntekts- og formuesskatt enn hva både Finansdepartementet og Oslo kommune forventet. Det skyldes blant annet en endring i skattleggingen av aksjeinntekter.

Han legger til:

– Det er kraftig dobbeltkommunikasjon fra landets finansminister. På den ene siden advarer hun mot strammere tider. Samtidig vil hun hindre kommunene i å bevare og styrke velferden i sin kommune. Eiendomsskatt er et verktøy for velferd. Det hadde ikke vært mulig å bygge 3000 barnehageplasser, ansette 600 flere i eldreomsorgen og innføre gratis aktivitetsskole i Oslo uten en moderat eiendomsskatt, sier han.

Han mener Jensen må svare på hvilke barnehager og sykehjem hun vil stenge-

– Og hvor mange sykepleiere som skal miste jobben og hvor dårlig mat hun er villig til å servere på sykehjemmene.

– For det er det som blir konsekvensene. Frp feiret med fyrverkeri da de fjernet eiendomsskatten i Bergen i 2014, men gjeninnførte den omtrent før avfallet fra fyrverkeriet var plukket opp, sier han.

Eiendomsskatt hos Frp

Frp har også sett på Kostra-tall som viser hvilke partier som har vært mest ivrig med å innføre eiendomsskatt, basert på hvem som er ordfører/byrådsleder i kommunene.

Her er oversikten:

KrF 14 av 15 kommuner har eiendomsskatt (93 prosent)

Sp 89 av 97 kommuner (92 prosent)

Ap 182 av 202 kommuner (90 prosent)

Høyre 49 av 73 kommuner (67 prosent)

Venstre 4 av 6 (67 prosent)

Frp 2 av 5 (40 prosent)

Kilde: Kostra/Frp.

– Har du samme budskap til velgerne om regjeringspartner KrF, hvor 93 prosent av kommunene har innført eiendomsskatt, Siv Jensen?

– KrF får svare for seg. Vi får nå med KrF i regjering på å redusere maks eiendomsskatt fra 7 promille til 4 promille, det betyr at over 100 kommuner må kutte i eiendomsskatten. Det er jeg veldig godt fornøyd med.

– Dere har ikke rent bord: To av fem kommuner der dere har ordføreren, har eiendomsskatt: Hvaler og Mandal?

– Vi er mot eiendomsskatt og vi jobber for å påvirke. I Mandal er det en god prosess, hvor jeg har tro på at den fjernes. Jeg synes Os er et godt eksempel, hvor de har en god økonomi uten å ta inn eiendomsskatt.

– Ikke på Hvaler?

– Nei, og det er beklagelig. Vi mener norske kommuner fint kan klare seg uten eiendomsskatt. Vi har sett at det over tid er stadig flere kommuner som innfører det og at det nå tas inn syv milliarder kroner i eiendomsskatt. På nasjonalt plan gjør vi vårt for å bidra til at folk får minst mulig. Vi har redusert mulig topptakst fra 0,7 til 0,5 promille og har i regjeringsplattformen enighet om at vi skal ned til 0,4 promille.

