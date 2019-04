KLAR TIL KAMP: Vibeke W. Halse, Turid Fossland Odin, Solfrid Garberg og Vibeke Weiseth på toppen av Freikollen. De er mødre til totalt 11 barn, noen premature, andre har hatt hastefødsler og keisersnitt. Foto: Vibeke Weiseth

Her er Bunadsgerilaen - og de vil slåss mot «Helse-Høie»

Jentene på Nordmøre gir seg ikke. Nå tar «bunadsgeriljaen» nye våpen i bruk i kampen for å beholde fødeavdelingen i Kristiansund.

Søndag kveld samler geriliaen troppene på Kristiansund stadion når hjemmelaget møter Vålergenga til eliteseriekamp. Selvfølgelig iført sitt eget kampantrekk.

- Hvor mange av oss som kommer er jo helt i det blå. Kanskje kommer det tre, 30 eller 300. Men uansett er det helt fantastisk det vi har klart å sette i gang, sier initiativtaker og «geriljaen» Anja Cecilie Solvik til VG.

Helse Møre og Romsdal besluttet i mars at fødetilbudet i fylket skal slås sammen, og legges til Molde. Det har satt sinnene i kok på Nordmøre og til og med Ole Gunnar Solskjær har kastet seg inn i debatten.

LANG TUR: Det tar drøye tre timer å kjøre fra Smøla på Nordmøre til sykehuset i Molde, etter Google Maps beregninger. Foto: Google maps

For henne og alle de andre som har engasjert seg i kampen for å berge «føden» handler dette først og fremst om en felles trygghetsfølelse.

– Bunaden er et symbol på tilhørighet, tradisjonelle verdier og kraft, sier Solvik til VG.

Hun legger ikke skjul på at kampen mot Vålerenga søndag kveld blir en stor anledning til å vise styrke.

Samtidig har hun en bønn til gutta.

– Finn frem bunadene og bli med oss på kampen. Vi er flere om dette, sier Anja Cecilie som dessuten har en hemmelig drøm.

– Det var stort av Ole Gunnar Solskjær å støtte oss i kampen for å beholde sykehuset. Men tenk om han hadde stilt i bunad på Old Trafford. Det hadde vært noe det og da tenker jeg selvfølgelig på nordmørsbunaden for han er jo kristiansunder.

I løpet av en uke har Bunadsgeriljaen vokst seg større og større. Det hele startet med at Anja ville vise muskler, fikk tatt et bilde av seg selv iført bunad under på nedleggingstruede fødeavdelingen i Kristiansund og postet det på Facebook.

STARTEN: Anja Cecilie Solvik la ut dette bildet på Facebook. Hun ville styrke - og det ble starten på Bunadsgerilian. Foto: Privat

– Det var da jeg kom på ideen og jeg har fått mange tilbakemeldinger. Vi har gått nok i tog. Nå tar vi på oss bunaden og kommer oss ut i felten, sier Anja Cecilie Solvik til VG.

Nå dukker det opp bilder i sosiale medier av bunadskledde kvinner i sjøkanten, på fjellet - kort sagt steder hvor bunaden ikke alltid er det vanligste turantrekket.

STOPP: Torsdag stilte Anja Cecilie Solvik opp i bunad på Arbeiderpartiets landsmøte i håp om å samle støtte til kampen for å stoppe nedleggingen av fødeavdelingen på sykehuset i Kristiansund. Foto: Privat

Selv har Anja Cecilie Solvik gjort sitt til for å synes i kampen for fødeavdelingen. Torsdag stilte hun opp i bunad på Arbeiderpartiets landsmøte.

– Der drev jeg ren fraksjonsvirksomhet og selv om Arbeiderpartiet har stemt for fellessykehus, fant jeg mye støtte der.

For det er ingen tvil om at det «koker» på Nordmøre etter at Helse Møre og Romsdal forrige onsdag besluttet at fødetilbudet i fylket skal slås sammen, og legges til Molde. Dermed mister nordmøringene fødeavdelingen i Kristiansund.

Publisert: 07.04.19 kl. 13:50 Oppdatert: 07.04.19 kl. 14:13