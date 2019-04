Reketråleren Arctic Swan er tilbake i norsk farvann etter at en den natt til lørdag fikk forlate Murmansk dit den ble tatt inn til kontroll i forrige uke. Her arkivbilde fra havna i Murmansk. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Reketråleren Arctic Swan tilbake i norsk farvann

Reketråleren Arctic Swan er tilbake i norsk farvann etter at en den natt til lørdag fikk forlate Murmansk dit den ble tatt inn til kontroll i forrige uke.

Båten fikk seile fra den russiske byen klokka 1 natt til lørdag, melder NRK.

Interesseorganisasjonen Fiskebåt har tidligere opplyst at ​​tråleren ble beordret til Murmansk for kontroll natt til onsdag 27. mars. Det skjedde i forbindelse med utseiling av russisk sone i Barentshavet der båten hadde fisket i noen få dager.

Tidligere denne uka meldte The Barents Observer at det russiske sikkerhetspolitiet FSB mente at Arctic Swan hadde drevet med ulovlig fiske i russisk farvann.

– Fartøyet hadde lov til å fiske i russisk farvann, sier administrerende direktør Audun Maråk i interesseorganisasjonen på vegne av Remøy Rederi.

Militær aktivitet

Skipet drev fiske ved Ajonovskijøyene, nær Fiskerhalvøya, da det ble stoppet. Området ligger nær et område ved den russiske grensen som regelmessig blir brukt til militær aktivitet.

Kontrollen viste at fartøyet hadde rapportert riktig kvantum reker. Arctic Swan hadde i tillegg en liten mengde hvitfisk som tilhørte mannskapet. Det var fisket i norske farvann på en tidligere fangsttur.

Denne fisken var ikke innrapportert ved innseiling til russisk sone, og rederi og skipper risikerer en bot for dette.

Behov for dialog

Daglig leder Einar Jan Remøy i Arctic Swan AS berømmer det norske konsulatet i Murmansk og takker for bistanden de har fått.

Maråk mener saken illustrerer at det er behov for ytterligere dialog mellom norske og russiske myndigheter.

– Under kontrollen ble skipper stilt spørsmål og presentert for et regelverk som viser at det er behov for langt bedre informasjonsutveksling. I dag er det russisk rulett for norske fiskere å fiske norske kvoter i russisk farvann. Slik kan vi ikke ha det, sier han.

