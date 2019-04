Én omkom i trafikkulykke

En person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke i Bergen søndag kveld. To personer er sendt til Haukeland sykehus med ukjent skadeomfang.

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

De fikk melding om ulykken, som skal involvere én bil, fra en forbipasserende kl. 22.09 søndag kveld.

Politiet har foreløpig ikke skaffet seg oversikt over hvor mange som var i bilen, men skriver i pressemeldingen at de har kontroll på tre personer. En av disse er bekreftet omkommet, mens to andre er sendt til Haukeland sykehus med ukjent skadeomfang.

En eller to personer skal ha blitt sett gående bort fra området etter ulykken, men politiet er usikre på om disse var i bilen under ulykken. De er foreløpig ikke gjort rede for.

Det er store materielle skader på kjøretøyet.

Politiet driver nå teknisk og taktisk etterforskning for å finne ut hvordan ulykken skjedde. Både ulykkesgruppen og politiets krimteknikere er kl. 23.30 på vei til stedet.

