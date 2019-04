PÅ TRYNET: Olaug Bollestad, i ferd med å brekke to ribbein under et sekkeløp. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrF-landsmøtet: Bollestad gikk på trynet og brakk to ribbein under sekkeløp

SOLA (VG) Da Olaug Bollestad dro på familiefest med KrF i Stavanger sentrum, falt hun under et sekkeløp og brakk to ribbein.

Oppdatert nå nettopp







– Det må jo være lov til å leke litt, ler Olaug Bollestad til VG.

Lørdag reiste hele den nyvalgte partiledelsen ned til Stavanger sentrum med buss, der de skulle på «familiefest» med KrF-velgere. Leder Kjell Ingolf Ropstad, og nestlederne Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø var med.

På familiefesten var det sekkeløp. Olaug Bollestad satte alle kluter til for å slå sine partikolleger, men det gikk ikke helt etter planen: Hun havnet bak de andre, og i forsøket på å ta dem igjen, snublet hun og gikk skikkelig på trynet.

– Jeg brakk to ribbein, og det går bra. Men det er vondt, og jeg vet at verre blir det, sier Bollestad, som forteller at dette ikke er første gang hun har brukket ribbein: Hun spilte håndball i ungdommen, og der kunne det også gå hardt for seg.

Nestlederen tok fallet med godt humør, og reiste seg for å fortsette familiefesten. Hun sier det er viktig å ha det gøy med partiet og velgerne.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Søndag er KrF-landsmøtet avsluttet, etter en helg preget av fortsatte kamper mellom rød og blå side, partiets nye lokalpolitiske manifest, og mye diskusjon om barn av IS-krigere og pappapermisjon.

Nyvalgt leder Kjell Ingolf Ropstads plan for å løfte partiet ut av gropen med dårlige meningsmålinger og utmeldelser, er at KrF skal løfte kristne verdier, og prioritere hardere hvilke saker de skal satse på – som bioteknologi, og familiepolitikk.

UHELL: Olaug Bollestad gikk i asfalten under sekkeløpet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KRF-FEST: Olaug Bollestad og andre nestleder Ingelin Noresjø i potetløp. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Publisert: 28.04.19 kl. 13:25 Oppdatert: 28.04.19 kl. 13:42