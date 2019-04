I RETTEN: Søsknene Trond H. Bendiktsen og Tone Bendiktsen har fulgt rettssaken mot mannen som nå er dømt for å ha drept deres mor sammen med sin bistandsadvokat Foto: Terje Mortensen

Barna om dommen etter Sjøvegan-drapet: – Ufattelig

TROMSØ (VG) Sønnen og datteren til Marie-Louise Bendiktsen reagerer sterkt på straffen for drapet på deres mor for over 20 år siden.

Torsdag ble en 38 år gammel srilanker dømt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i Sjøvegan i Troms i juli 1998. Straffen ble av Nord-Troms tingrett fastsatt til 11 års fengsel.

Den drepte kvinnens barn sier de selvsagt er tilfredse med at tiltalte ble funnet skyldig, men at denne følelsen raskt tar slutt når de ser på straffeutmålingen.

DREPT: I over 20 år var skjebnen til Marie-Louise Bendiktsen (59) en gåte før en nå 38 år gammel srilanker ble pågrepet i juni 2018. Foto: Politiet

I et innlegg på Facebook skriver sønnen Trond H. Bendiktsen på vegne av seg og sin søster Tone Bendiktsen:

«For oss som har levd i en grusom uvisshet i over 20 år (en «tilstand» som kan være vanskelig å forstå for folk som ikke har gjennomlevd det samme) er det ufattelig at den dømte nå nesten kan begynne å planlegge hjemreisen etter å ha blitt funnet skyldig i å ha drept vår mor på den grusomste og nedrigste måte, etter å ha utsatt henne for umenneskelig redsel og smerte ved å påføre henne 13 knivstikk, etter å ha voldtatt henne – enten før eller etter at hun var død – etter å ha satt fyr på vårt barndomshjem og vår mors kropp for å prøve å skjule hva han hadde gjort, og etter å ha holdt tett om sine groteske gjerninger i 20 år.»

Videre vises det i innlegget til at den dømte i praksis vil kunne slippe ut etter mange færre år enn 11.

«(...) Vi må leve videre uten å vite hva vår mor måtte gjennomleve i sine siste minutter, eller hvorfor dette måtte skje. Kanskje tenker mange at det er «like greit» å ikke kjenne detaljene. Men hvis man tenker på at alternativet er mareritt om hva som faktisk skjedde, er det kanskje lettere å sette seg inn i det som har vært – og fortsatt er – virkeligheten for oss etterlatte», skriver Bendiktsen.

VG har vært i kontakt med sønnen og gjengir innlegget med hans tillatelse.

ÅSTEDET: Boligen til Marie-Louise Bendiktsen var helt nedbrent. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Anker

Den dømte 38-åringen er også dømt til å betale til sammen 600.000 kroner i erstatning til de to barna.

Hans forsvarer Alexander Greaker har uttalt til VG at hans klient kommer til å anke dommen og at han er forberedt på en ny runde i retten.

Aktor, statsadvokat Torstein Lindquister, la ned påstand om 17 års fengsel for mannen.

DØMT: Torsdag ble den 38 år gamle mannen dømt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen. Han ble pågrepet da han landet på Oslo Lufthavn i fjor sommer. Foto: Privat

I retten har det vært uenighet knyttet til mannens alder, noe som er relevant fordi maksstraffen for drap er 15 år dersom den dømte var under 18 år. 38-åringen hevder han er født i 1980, mens påtalemyndigheten har hevdet at han er født i 1976. Nord-Troms tingrett kom til at det var tvil om fødselsåret, og at det mest gunstige faktum for den tiltalte derfor skulle legges til grunn.

Retten har dermed utmålt straff med utgangspunkt i at mannen var mellom 17 og 18 år på drapstidspunktet.

Søsknene Bendiktsen reagrer på at retten har valgt å la tvilen komme tiltalte til gode på dette punktet, samtidig som de ikke tror ham på andre deler av hans forklaring.

De omtaler dette som «ekstremt skuffende».

Se politiet presentere gjennombruddet i saken etter over 20 år:

