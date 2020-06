RETTENS SJEF: Marianne Vollan er førstelagmann i Borgarting lagmannsrett. Nå vurderer hun hva domstolen skal gjøre med 1,3 millioner kroner i utbetalinger til Aba Consulting. Foto: Stian Lysberg Solum

Domstolen vurderer å anmelde tolkeselskap til politiet

VG avslørte tirsdag at advokatsjef Afzzal Ghauri sannsynligvis har signert regninger fra lillebrorens tolkeselskap, ifølge en skriftanalyse. Nå vurderer domstolen politianmeldelse.

– Jeg ser alvorlig på opplysningene som har kommet frem i VG. På bakgrunn av disse opplysningene vil dommerne i saken gjøre nye vurderinger rundt innsendte tolkekrav. Borgarting lagmannsrett vil også vurdere å politianmelde Aba Consulting, skriver Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, i en e-post til VG i formiddag.

– Hva slags straffbare forhold er det dere vurdere å anmelde?







– En eventuell anmeldelse fra Borgarting lagmannsrett vil knytte seg til mistanke om falsk underskrift på ett eller flere dokumenter som er sendt inn til domstolen. Det vil i så fall være naturlig å sende anmeldelsen til Oslo politidistrikt, svarer Marianne Vollan.

Skriftanalyse pekte ut bedrageridømt

VG avslørte i går at en skriftanalyse kobler den bedrageridømte lederen i Advokatfirmaet Rogstad, Afzzal Ghauri, til omstridte regninger i Lime-saken.

Regningene kom fra tolkeselskapet Aba Consulting som er oppført på Abrar Ghauri – Afzzal Ghauris lillebror. De har utløst utbetalinger fra retten på over 1,3 millioner kroner.

Det tilsvarer 1268 tolketimer i forberedelsene til ankebehandlingen av èn og samme straffesak, fordelt på fire advokater fra Advokatfirmaet Rogstad. 16 andre forsvarere i Lime-saken har til sammenligning hatt behov for drøye 100 timer.

Aba Consulting fortalte Borgarting lagmannsrett at det var Abrar Ghauri, firmaets formelle eier, som hadde signert regningene på vegne av selskapet.

Skriftgransker Reidun Wilhelmsen har konkludert med noe annet: At det sannsynligvis er Afzzal Ghauri som har signert.

Advokatfirmaet Rogstad: Ikke straffbart

Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad reagerer på førstelagmann Marianne Vollans uttalelser.

– Hun burde gjøre det til en vane å «vurdere» før hun uttaler seg til VG, og det er alvorlig på at en dommer lar seg lure av VG til å løpe VGs ærend. Vollan burde som jurist forstått i løpet av tre sekunder, at det VG mistenkeliggjør ikke under noen omstendighet kan være straffbart.

Foreholdt med at en eventuell anmeldelse vil gjelde mistanke om falsk underskrift på dokumenter sendt inn til domstolen, svarer Wolland.

– Nå ble det om mulig enda dummere, for dette er overhodet ikke spørsmål om falsk underskrift, men om hvem som har signert på vegne av Aba Consulting AS, og det har ingen noe med når selskapet bekrefter at det er signert på vegne av selskapet.

– Hvem har signert regningene?

– Oppnevnte forsvarere og de aktuelle tolker, svarer Wolland.

– Hvem har signert på vegne av Aba Consulting?

– Det interesserer meg ikke, spør Lilli Bendriss, svarer Wolland.

Lilli Bendriss er en selverklært klarsynt, som har deltatt i ulike TV-programmer.

Aba Consulting, Afzzal og Abrar Ghauri har ikke besvart VGs henvendelser.

DUO: Afzzal Ghauri bygget opp Advokatfirmaet Rogstad mens han sonet en bedrageridom. Steingrim Wolland til høyre er nå styreleder eier 25 prosent av selskapet. Resten eier Ghauris kone, advokat Sidra Bhatti. Foto: Tore Kristiansen

Justisministeren: Forstår at saken engasjerer

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har tidligere uttalt at hun mener det bør være bedre kontroll med tolkeutgiftene i domstolen.

– Jeg kan dessverre ikke uttale meg om enkeltsaker, men jeg forstår at saken engasjerer, skriver hun i en e-post etter VGs avsløring tirsdag kveld.

Hun utdyper:

– Jeg er svært opptatt av at offentlige midler ikke blir misbrukt. Dette er ansvaret til domstolene, dommerne og advokatene. Jeg forventer at de følger regelverket og sørger for en skikkelig kontroll av tolkeregninger.

JUSTISMINISTEREN: VG intervjuet Monica Mæland om domstolenes kontroll med tolkeutgifter i februar. Foto: Tore Kristiansen

Justispolitiker: Åpenlyst mistenkelige forhold

En av justispolitikerene som tidligere har reagert på VGs avsløringer av tolkeselskapet og dets forbindelser til Advokatfirmaet Rogstad, er Peter Frølich fra Høyre.

– Jeg synes lagmannsretten ganske umiddelbart bør undersøke denne saken. De har varslet tidligere at de ville gjøre det om det skulle frem ny informasjon, om ikke dette kvalifiserer til ny informasjon, gjør ingenting det.

Han kaller det som har fremkommet for «åpenlyst mistenkelige forhold»

– Det er lagmannsrettens plikt som forvalter av fellesskapets midler, å kontrollere at de er brukt i tråd med det tillitsbaserte systemet vi har.

– Bør dette politianmeldes av enten domstolen eller andre?

– Hvis de undersøker dette og finner at forholdene er i nærheten av det det ser ut til, så ja, det bør være en høyst aktuell problemstilling. Domstolen får ta det valget selv, svarer Frølich.

Slik svarer Rogstad-styreleder Steingrim Wolland på Frølichs kommentarer:

– Blind høne kan også finne korn, og Frølich har rett i utsagnet hvis ikke dette utgjør «ny informasjon, gjør ingenting det», og dette er ganske riktig ikke noe ny «informasjon».

