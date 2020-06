To til sykehus med alvorlige stikkskader - fire pågrepet

To menn i 20-årsalderen ligger på sykehus med alvorlige stikkskader etter en konflikt mellom mange unge menn i Fredrikstad sentrum natt til søndag.

To personer er pågrepet av politiet med forbindelse til den ene av de to stikkhendelsene i østfoldbyen ved midnatt natt til søndag.

Den andre hendelsen, som hadde funnet sted først, ble politiet klar over da Kalnes sykehus varslet at de også hadde fått inn en annen pasient med stikkskader, litt før de mottok pasient nummer to.

– Like før midnatt fikk politiet melding om en del aggressive unge menn i 20-årsalderen som hadde samlet seg ved Bryggeriveien i Fredrikstad sentrum. I det vi ankommer legger vi merke til at en bil kjører fra stedet, det skal senere vise seg at det er en pasient, en fornærmet, i den bilen, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG.

Alvorlige skader

Kort etter ble politiet varslet om nok en slåsskamp, denne gang ved Stortorget i byen, knappe 100 meter unna. En av politiets patruljer var i nærheten da meldingene om hendelsen kom og tok seg til åstedet umiddelbart

– Vi fant en person med stikkskader og spor på bakken av at noe var skjedd på stedet der, utendørs. Den fornærmede ble kjørt til sykehus og det var da vi fikk vite at enda en person var blitt stukket ned og hadde vært en del av den samme gruppen med unge menn, sier Marstad.

Først ved 4-tiden opplyser politiet at de skadde er påført alvorlige, men ikke livstruende skader. Begge er til behandling på Kalnes sykehus.

Amper stemning

Politiet kjenner ikke omstendighetene rundt slåsskampen og etterforsker saken. De to som foreløpig er pågrepet er begge koblet til den siste episoden, der politiet også har funnet en stikkgjenstand.

– Vi har så langt ingen mistenkte i forbindelse med det første skadetilfellet, sier Marstrand, som forteller om en amper stemning mellom mange unge menn fra hele distriktet som hadde samlet seg i Fredrikstad sentrum.

– Begge de skadede er fra Fredrikstad, sier han.

De pågrepne vil bli avhørt søndag. Til VG sier Marstad at politiet ikke utelukker flere pågripelser i saken. De har foreløpig ikke kommet i kontakt med personen som kjørte den ene fornærmede til sykehus.

– Vedkommende vil ha status som vitne i saken, sier Marstad.

07.06.20 kl. 06:05

