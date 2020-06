ET MANNSPROBLEM: Sol og varme betyr økt fare for drukningsulykker, og eldre menn dominerer statistikken. Til og med mai i år var det menn som druknet i 26 av de 28 registrerte tilfellene. Foto: Thomas Andreassen

Bekymret for at coronasommer kan bety flere drukninger

Når vi går inn i en annerledes sommer, oppfordrer Redningsselskapet til å løfte blikket og passe litt ekstra godt på hverandre.

– Vi har en spesiell sommer foran oss, med mange mennesker som skal feriere i Norge, sier Eigil Andersen i Redningsselskapet.

– Mange av oss kommer til å dra ned mot vannet, og ut på vannet, særlig når det er så fint vær som det har vært i helgen.

Bare i helgen har det vært flere baderelaterte drukningsulykker. Søndag druknet en mann i 70-årene og en annen mann i 80-årene, i henholdsvis Aure i Møre og Romsdal, og på Hamnøya i Nordland.

Lørdag druknet en 14-årig gutt som var på badetur med tre kamerater i Bømlo

– Ethvert dødsfall i vannet skaper selvsagt uro, og er en forferdelig trist konsekvens av det fine været, som gjør at folk trekker ned mot sjøen, sier Andersen.

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon, som jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen. Foto: Gisle Oddstad

For to år siden var den norske sommeren på sitt beste, med høye temperaturer og strålende sol over lang tid. Da merket Redningsselskapet en økning i antall baderelaterte drukningsulykker.

Totalt druknet 102 personer i 2018. Året etter var antallet nede i 86 personer – 73 av dem menn menn. Menn dominerer statistikken også i år.

– I løpet av årets fem første måneder har 26 av de 28 som hadde druknet vært menn. Drukning er et mannsproblem, sier Andersen.

I samme periode i fjor druknet akkurat like mange, en nedgang fra 37 i 2018.

Andersen innrømmer at ingen har noen klar forklaring på hvorfor menn dominerer drukningsstatistikken i så stor grad, men en teori er at menn tar flere sjanser. Det trengs ifølge ham mer forskning for å identifisere årsakene og få stoppet den negative trenden.

Endringer i svømmeopplæringen

En annen kategori som dominerer drukningsstatistikken, er eldre, forteller Andersen. Det kan tyde på at baderelaterte drukningsulykker ikke alene trenger å være et resultat av manglende svømmeferdigheter.

– Det er heldigvis ikke så ofte vi opplever tragiske ulykker som involverer barn. Det er i all hovedsak godt voksne menn som drukner, sier han.

– Men det er likevel viktig med god svømmeopplæring, for det handler ikke bare svømmeteknisk opplæring, men man lærer også å mestre et element.

Fra høsten 2020 trer den nye læreplanen i kroppsøving i kraft. Den gir klare føringer på at deler av barnas svømme- og livredningsundervisning skal foregå utendørs, fremfor i innendørs i basseng. Det mener Andersen er en viktig endring.

– Det er to vidt forskjellige ting å svømme i et basseng hvor det er lyst nedenfra, kontra å hoppe ut i vann som kan være ned i 15-16 grader, og nesten alle drukninger skjer utendørs, sier han.

– Vær litt nabokjerring

Ifølge Andersen i Redningsselskapet er drukning en stille hendelse, og det er derfor viktig å være årvåken ved vannet.

– Løft blikket og pass litt på hverandre, enten du er gammel eller ung. Vær litt nabokjerring langs og på vannet.

– For drukning er ikke som på film, det skjer i det stille. Så det handler om å være der sammen med hverandre. Og er du der alene, så spør om noen kan holde litt øye med deg når du bader. Hvis du blir sliten og har vært lenge ute i vannet, så kan du få kuldesjokk, og det kan skje fort.

Andersen forteller at de har en rekke badevettsregler på sine hjemmesider, som også egner seg for eldre.

– De er gode og praktiske å ta med seg på en godværsdag når man skal kose seg ved vannet og ta seg en svømmetur.

Publisert: 15.06.20 kl. 00:00

