KONTROVERSIELL: Ny Oljefond-sjef Nicolai Tangen får beholde eierinteresser i hedgefondet AKO Capital. Han ble formelt ansatt som ny toppsjef for Oljefondet i Norges Banks hovedstyre i slutten av mai. Sentralbanksjef Øystein Olsen med briller. Foto: Krister Sørbø, VG

Advarer Norges Bank: – Brannmuren er i høy grad et spill for galleriet

Professor og kapitalrådgiver sier Oljefond-sjef Nicolai Tangen kan følge med på aksjeinvesteringene selskapet hans gjør. Norges Bank avviser at det er et problem.

I dag skal representantskapet for Norges Bank vurdere ansettelsesprosessen av den nye oljefondssjefen, Nicolai Tangen. Et sentralt spørsmål er om det er sikret stor nok avstand, en såkalt brannmur, mellom Tangens rolle som sjef i Oljefondet, hedgefondet han eier i London og den private formuen.

Norges Bank mener avtalen med Tangen sikrer nok avstand. Men i en kronikk publisert i Dagens Næringsliv, skriver nå professor Richard Priestley ved Handelshøyskolen BI og kapitalrådgiver Halvor Hoddevik at brannmuren ikke er tett.

OPP ELLER NED? Oljefondet og AKO har veddet mot hverandre på om Ferrari-aksjen skal opp ned. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072 NTB scanpix

– Når sentralbanksjef Øystein Olsen står på Dagsrevyen og sier at det blir umulig for Tangen å vite noe om AKOs posisjoner, så er det villedning. Med enkle tastetrykk kan Nicolai Tangen se betydelige deler av AKO-fondenes aksjeportefølje, sier Hoddevik, til VG.

Han har over 20 års erfaring fra internasjonale kapitalmarkeder og risikostyring. Rapportene Hoddevik henviser til kalles «13F» og må leveres til amerikanske myndigheter. De publiseres offentlig og viser nå hvordan 48 milliarder kroner i ulike AKO-fond var investert i mars.

AKO-INVESTERINGER: Slik ser rapporten ut presentert på nett. Foto: Faksimile

AKO-fondene har også investert i andre selskaper, for til sammen 180 milliarder kroner.

Lar Tangen eie i AKO

Norges Bank har inngått en avtale med Tangen om at hans skal fortsatt skal få eie 43 prosent av AKO Capital mens han er Oljefondsjef. Det årlige utbyttet er anslått til 2,4 milliarder kroner og vil påvirkes av om de lykkes med fondsforvaltningen.

– Hvorfor er det viktig at Tangen lett får innsikt i rapporter om AKOs investeringer, mens han selv er Oljefondsjef?

– Hvis Tangen kan bidra til at AKOs investeringer går bra, så vil det gagne både eierne i AKO og andelshavere i AKO-fond. Og Tangen er en av eierne i AKO, sier Hoddevik og legger til at det lager en åpenbar interessekonflikt.

– Spill for galleriet

Hoddevik sier følgende:

– Brannmuren er i høy grad spill for galleriet. Ansettelsesprosessen gir inntrykk av at Norges Bank har et styre og en administrasjon som ikke er kompetente på kapitalforvaltning.

– Hvorfor får du det inntrykket?

– Hadde de vært kompetente på kapitalforvaltning, så hadde de visst at 13F-rapporten er allment tilgjengelig.

EIER SAMMEN: Oljefondet og AKO eier begge i gasgiganten Linde. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Avviser kritikk: - Problemet borte

Norges Bank svarer følgende på kritikken. Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen skriver til VG.

– Sentralbanksjefen sa ikke at det vil være umulig for Tangen å vite noe om AKOs posisjoner.

– Det Olsen sa på Dagsrevyen var følgende: «Det er etablert tilstrekkelig avstand og systemer som gjør at det demmer opp for mulige interessekonflikter og mulige habilitetsproblemer. Spesielt om vi ser litt frem, vil han ikke vite hvor han er investert. (...)» Når og hvis det dukker opp konkrete eksempler, spørsmål knyttet til habilitet, knyttet til relasjoner mellom et selskap eller to, så vil de spørsmålene bli håndtert, men når dette er gjennomført så vil han ikke vite hvor han er investert. Og da er problemet borte.».

SVARER: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen (t.v.). Foto: Krister Sørbø, VG

Nicolaisen understreker de kjenner til 13F-rapportene.

– Norges Bank er selvfølgelig kjent med rapporteringsrutinene til amerikanske myndigheter, skriver Nicolaisen.

Eier sammen og vedder mot

I kronikken redegjør de for hvordan Oljefondet og AKO-fond har kjøpt samme aksjer.

Men også det motsatte: I flere tilfeller har Tangens AKO satset på at aksjer skal opp, mens Oljefondet har satt penger på at de skal ned.

– Det er umulig å unngå interessekonflikter så lenge aksjeplukkingen i

Oljefondet vedvarer - og så lenge Tangen har interesser i AKO-Capital

eller selskapets fond, sier Hoddevik.

les også Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

Ferrari og gass-selskap

– Kan du gi et eksempel?

– Ved årsskiftet hadde Oljefondet en posisjon der de veddet på at Ferrari-aksjen skal gå ned. Ifølge siste 13F-rapport har AKO har investert i Ferrari-aksjer. De har altså veddet på at Ferrari-aksjen skal gå opp. Hvis Oljefondet kjøper Ferrari-aksjer, så vil det kunne øke prisen på Ferrari-aksjene. Og det vil øke verdien av aksjene AKO-fondene allerede har.

Dersom Oljefondet velger å shorte en aksje som AKO har investert i, altså vedde på at de synker, ville det kunne drive verdien nedover.

Hoddevik har flere eksempler.

– Både Oljefondet og AKO har investert. Linde-aksjen er AKOs største kjente investering, ifølge 13F-rapporten.

– Hva er problemet?

– Hvis Oljefondet selger seg ut, kan det skade AKO Capital, og verdien på Tangens aksjer i selskapet, fordi Linde-kursen fort kan synke.

De siste årene har Tangen tilført sin private veldedige stiftelse AKO Foundation flere milliarder kroner. Alt som ikke er gitt videre er investert i AKO-fond. De neste årene skal han til føre ytterligere flere milliarder, som skal investeres samme sted. Tangen har sagt at AKO-Foundation er noe av det han er mest stolt av i livet.

Norges Bank er presentert for eksemplene Hoddevik trekker frem.

– Dette er spørsmål som vil være håndtert gjennom avtaleverket som ligger til grunn for ansettelsen. Det vil også bli etablert rutiner for å håndtere eventuelle spørsmål om habilitet i enkeltbeslutninger, skriver Nicolaisen.

– To løsninger

Professor Priestleys forskning har tidligere vunnet en pris fra Norges Bank for forskning som belyser forvaltningen av Oljefondet. Nå kritiserer han banken.

Professor Richard Priestley Foto: Torbjørn Brovold, BI

– Det er ikke mulig å lage en tett brannmur. Så enten må Tangen selge alt i AKO Capital og ikke investere i AKO-fond. Eller så må Oljefondet slutte helt med aksjeplukking, sier Priestley, som til daglig er instituttleder ved finans på BI.

– Tangen skal ikke eie direkte i AKOs fond, men i selskapet?

– Det er liten forskjell. Når man eier i selskapet, så får man en andel av avkastningen på aksjeinvesteringene AKOs fond gjør. Han behøver ikke eie direkte i fondet. Når fondene gjør det bra, blir det mer penger.

En uavhengig utredning fra advokatselskapet Selmer anslår det årlige utbyttet til 2,4 milliarder kroner.

– Men disse pengene går til hans stiftelse AKO Foundation, ikke Tangen selv?

– Det er fremdeles en åpenbar interessekonflikt. Hva skjer etter de fem årene? Tangen har innflytelse og dette er jo hans stiftelse. Det hjelper ikke, sier Priestley og legger til:

– Ingen avtale som kan tette denne brannmuren.

– Lite trolig

– I utgangspunktet er jeg helt enig med konklusjonen til Hoddevik og

Priestley. Om Oljefondet var passivt investert ville også disse

problemene vært løst, sier professor Karin Thorburn ved Institutt for Finans på Norges Handelshøyskole i Bergen.

– Men jeg mener det er lite trolig at Tangen for eksempel skulle

starte oppkjøp av enkeltaksjer i Oljefondet i et forsøk på å drive opp priser på

AKOs aksjer. Ja, vi får aldri noe som er vanntett. Men jeg legger ikke

så mye vekt på det, sier Thorburn.

Publisert: 11.06.20 kl. 12:45 Oppdatert: 11.06.20 kl. 13:04

