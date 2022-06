VERDT DET: Leder i Rød Ungdom, Alberte Bekkhus (22) tror kostnaden av å få kjøreopplæringen inn i skolen vil være verdt det.

Vil ha lappen som valgfag

Rød Ungdom ønsker å få kjøreopplæringen inn i skolen, og med det gjøre den gratis.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det handler om at det er sykt mange som trenger lappen, og den er svindyr å ta i dag, forklarer Alberte Bekkhus, leder i Rød Ungdom.

Hun trekker fram at mange unge trenger førerkortet for å komme seg ut i jobb.

– Vi mener den må inn i skolen, og gjerne fra A til Å. Fra trafikalt grunnkurs til oppkjøring, forklarer Bekkhus, som ser for seg at skoler og dagens trafikkskoler kan samarbeide.

Gratis førerkort

Ungdomsparti-lederen mener et slikt tiltak vil være et viktig for å redusere forskjeller i samfunnet, både økonomisk og geografisk.

– Det er ikke alle unge som har råd til å ta lappen i dag, og mange steder i landet er en avhengig av bil.

– Og med denne løsningen tenker dere at lappen skal bli gratis?

– Ja, den blir i praksis det. Så lenge gratisprinsippet gjelder i skolen, og vi ønsker dette som et valgfag.

Bekkhus presiserer overfor VG at de i ungdomspartiet mener at kostnaden av å få kjøreopplæringen inn i skolen vil være verdt det.

GRATIS: Ungdomspartiet Rødt ønsker at kjøreopplæringen skal bli gratis i skolen.

Trenger lappen

VG skrev i forrige uke om hvordan Senterparti-politikerne Maren Grøthe (20) og Torleik Svelle (26) vil at oppkjøring skal gi gyldig fravær.

– Skal du jobbe som elektriker eller i hjemmesykepleien fra du er 18 år, trenger du førerkortet. Dersom du blir elektriker på bygda, så nytter det ikke å ha elsykkel med transportkasse, da må du ha bil og førerkort, sa de to politikerne til VG da.

Bekkhus i Rød Ungdom trekker også frem unges behov for førerkort i arbeidslivet.

– Det er jo også flere lærlingløp hvor du trenger førerkort. Skal du for eksempel ta fagbrev som ambulansearbeider, må du ha lappen.

Noen ungdomsskoler har allerede tilbudt trafikalt grunnkurs som valgfag. Nå ser Rød Ungdom for seg å ta med seg erfaringene fra dette, og satse på full kjøreopplæring i videregående skole.

– Nå ønsker vi å få Rødt med på laget, så får vi ta det derfra.