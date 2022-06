SLIK ENDTE ZIPLINETUREN: Jonny Krogsund (71) pådro seg brudd i en ryggvirvel etter å ha kjørt med selvlaget zipline.

Jonny (71) datt ned fra selvbygget zipline: − Jeg er en leken mann

Han falt fire meter, landet i en myr, pådro seg ryggbrudd og utløste redningsaksjon. Men Jonny Krogsund (71) er klar i talen: – Ziplinen skal opp igjen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Drammenseren Jonny Krogsund (71) fikk en i overkant dramatisk pinsehelg etter at han søndag skulle testkjøre sin selvlagde zipline.

Det endte med komprimert ryggbrudd etter at linen røk og Krogsrud falt fra fire meters høyde ned i en myr i Krødsherad i Viken.

Der ble han sittende fast, noe som fikk Sør-Øst politidistrikt til å utløse full redningsaksjon.

Redningshelikopter ble kalt ut fra Rygge, men kunne snu da en ambulanse i området rakk frem først.

Drammens Tidende omtalte saken først.

Da VG får ulykkesfuglen i tale tirsdag formiddag, har han allerede planene klare om å nye eventyr:

– Det er klart jeg skal zipline igjen! Jeg er en leken mann, sier Krogsund – som opplyser at han også leker seg med å skyte på pil og bue, skyter med luftgevær og ikke minst:

– Vi har kjøpt slik kasteøks som de har på «Farmen», vet du.

– Her er det gode sjanser for å pådra seg andre skader også?

– Nja, jeg synes ikke noe av dette er farlig, egentlig. Men du må bruke hodet.

Selvgjort

71-åringen innrømmer imidlertid at han helst skulle sett at søndagens svevetur forløp annerledes. Selv forklarer han fallet med at han under bytte av sted for ziplinen, ble uvøren.

– Dette er en zipline jeg har hatt i noen år. I fjor flyttet jeg den. Der jeg hadde den tidligere var det for farlig, vi kom for nær en stein, forteller Krogsund.

Derfor valgte han å feste den ene enden i en stokk i hyttemønet ved Fyresvatn.

HER STARTET SVEVETUREN: Jonny Krogsund på hytta. Bildet er tatt ved en tidligere anledning, før ziplinen ble flyttet.

– Den andre enden festet jeg om lag hundre meter nedenfor hytta i et furutre på en liten odde.

For å sikre vaieren godt nok, slo Krogsund den to ganger rundt mønestokken. Dermed ble vaieren for kort da han skulle feste enden i furuen.

– Jeg hadde en gammel spennsettstropp som jeg brukt til å skjøte med. Jeg var litt gira og ivrig på å komme i gang med ziplinen.

– Skammer meg veldig

I iveren over sette utfor, skjøtet han ziplinen med en stropp som ifølge Krogsund selv ikke var kraftig nok.

– Jeg skal innrømme at jeg har gjort noe dumt. Jeg hadde solid vaier, vinsj og det hele, men stroppen som jeg skjøtet med var for dårlig. Og det var åpenbart at det var stor risiko, sier han.

– Hva tenker du om at du utløste redningsaksjon?

– Jeg skammer meg veldig over at jeg tok sjansen. Hvis du tar en risikoanalyse, så er det nok 20 til 30 prosent sjanse for at det jeg gjorde går gærent. Når du feste noe sånt, må du være 100 prosent sikker på at ingenting ryker.

Operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet helst skulle vært denne typen redningsaksjoner foruten.

– Ved noen tilfeller kan det faktisk bli krevd refusjon for redningsaksjoner, hvis årsaken til at vi må rykke ut er grov uaktsomhet, opplyser Eikedalen.

Operasjonslederen understreker at politiet ikke har planer om å sende regning i dette tilfellet.

– Hvis noen er i en nødsituasjon, skal de ikke trenge å tenke på kostnader for å våge å kontakte redningstjenestene i Norge. Men hvis det har vært handlet grovt uaktomt – eller skjer gjentatte hendelser der man burde forstått bedre – kan det komme regning, sier han.

Flaks i uflaksen

Med kona Toril Krogsund (71) som tilskuer fra terrassen, klatret Jonny opp en stige for å nå mønet og starte zipline-jomfruturen. Sveveturen foregikk frydefull inntil ziplinens laveste punkt.

– Jeg hadde strammet vaieren litt for mye slik at den kom mye høyere opp i luften. Det høyeste punktet er nok ti meter. Sånn sett hadde jeg flaks: Jeg falt bare fire meter, fastslår Jonny Krogsund.

Hadde ziplinen røket tidligere, hadde han landet på en grusvei. Hadde den røket litt senere, hadde landingen endt på en gangvei over myren.

– Heldigvis landet jeg i selve myren. Den er veldig bløt, det ble et godt hull. Jeg landet veldig fint på beina i myren, sviktet pent i knærne og rullet over på siden, omtrent som under et fallskjermhopp, forteller spenningssøkeren.

Skrek i smerte

Selv husker han det ikke, men kona har fortalt ham at han skrek voldsomt ut i smerte.

– Jeg kjenner at noe i ryggen brister. Smerten var konstant på ett punkt. Det viste seg at det var kompresjonsbrudd i en ryggvirvel, sa de på sykehuset.

Før politiet rakk å starte undersøkelser, hadde hjelpsomme naboer allerede begynt å rydde bort ziplinen, sier Krogsund.

– Men en ny hyttenabo som jeg ikke engang vet hva heter jobber med å montere zipliner. Han sa at alt var forsvarlig gjort, men at den stroppen jeg skjøtet med var det svake punktet.

Drama på hjemmebane

Krogsund er full av lovord om helsepersonellet som tok hånd om ham. Både tempoet deres og omsorgen imponerer ham. Etter en natt på sykehus bar det hjemover.

– Det var nok et hardt støt. Når det blir kompresjonsbrudd i ryggen sier det seg selv at det var hardt å lande. Selv om det var bløtt i myren var det en stor påkjenning for ryggen, fastslår han.

– Hva sier kona di til alt dette?

– Hun prøvde å si at ziplinen ikke skal opp noe mer. Det er vi ikke helt enige om, jeg tror hun må gi seg på det. Men jeg har lovet henne å feste den forsvarlig og la en nabo som driver med sånt kontrollere den.

Å holde seg unna kommer ikke på tale, innrømmer han.

– Det er så gøy å kjøre zipline! Tenk å suse gjennom luften i 100 meter! Det er nesten som en skihopper, kommer det entusiastisk.

– Bruker du hjelm?

– Nei, jeg hadde ikke tenkt å dette ned. Men vi får se heretter om jeg og barnebarna får bruke hjelm.

Vil ha faren på «Farmen»

Datteren Anette Caroline Krogsund (47) beskriver faren som en «herlig mann» som har gitt både egne barn og barnebarna på 15 og 12 år en begivenhetsrik hverdag.

– Pappa er kreativ, morsom og byr på seg selv. Han er full av sprell. Mamma er mer redd for ham, men jeg synes han skal få leke seg med det han har lyst til. Dette kunne like gjerne ha skjedd meg, jeg har også kjørt ziplinen, sier hun.

Tobarnsmoren beskriver en mann som backpacker i Asia, har kjørt Route 66 med motorsykkel, vært på utallige båtturer og utforsket Finnskogen med egen hest.

– Foreldrene mine har hatt et veldig rikt liv. Men det er én ting pappa ikke har fått gjort: Å være med på «Farmen». Jeg skal søke ham inn til neste år, røper Anette Caroline Krogsund.

– Hvorfor hadde han egnet seg på «Farmen»?

– Han er en veldig flink håndverker. Kreativ, sosial og byr på seg selv. Og han er sterk. Jeg har søkt ham inn før og han ble innkalt til audition et år, men mamma hadde glemt å lese mailen så han gikk glipp av dem. Men neste år må jeg få ham inn, lover hun.