TRYGT Å SYKLE: Maksym (4) kan sykle rimeleg trygt i Lærdal sentrum - like utanfor heimen - ein søndag føremiddag i mai. Han har funne seg godt til rette i bygda.

Flyktningfamilien sitt vanskelege val: Bli eller reise tilbake?

LÆRDAL (VG) Ny leilegheit, barnehageplass, norskkurs, økonomisk støtte og gode utsikter til jobb. Familien Fukalov slit likevel med eit klassisk flyktning-dilemma.

«Heim» er framleis byen Tsjernivtsi i sørvestlege Ukraina. Byen, som er på storleik med Bergen, har ikkje vore blant dei mest råka av krigshandlingane.

Likevel flykta Silvia (46) , Vitalii (63) og sonen Maksym (4) til slektningar i Lærdal i Indre Sogn i byrjinga av mars - ei dryg veke etter starten på invasjonen.

Slitne, reserverte og prega av søvnlause netter med flyalarmar og raske turar ned i bodkjellaren i blokka heime i Tsjernivtsi - kom dei til den fredelege sognebygda.

VG har følgd familien sitt tilvære sidan dei kom til Lærdal tidleg i mars.

FAMILIEFOTO: Familien Fukalov frå Ukraina - med den nye bustaden på bakkeplan i bakgrunnen.

Etter over tre månader i Lærdal er den vesle flyktningfamilien i ferd med å finne seg ein ny kvardag. Mellom høge fjell og Kong Harald si favoritt-lakseelv, Lærdalselva, har dei fått tildelt ein heilt ny draumebustad sentralt i bygda.

Men heimlengten gneg på dei. Behovet for å sjå, snakke med og klemme vener og vaksne born frå tidlegare forhold, er tidvis svært sterkt.

– Vanskeleg

– Vi prøver å ikkje tenke så mykje og konkret på det. Vi vil sjølvsagt heim til Ukraina. Vi har barn frå tidlegare forhold i Ukraina og i England. Men det er veldig vanskeleg å vere konkret om kvar vi skal leve i framtida, seier Vitalii og Silvia i fellesskap.

BARNEHAGEN: Lærdalsøyri barnehage er Maksym sin nye boltreplass. Der er det flust opp av både leiker og leikekameratar.

– Når kan det bli trygt nok til ein mogeleg retur?

– Det er forholdsvis roleg i vår heimby, Tsjernivtsi, no for tida. Det er mindre fare enn i aust. Men det er framleis flyalarmar heile tida. Og berre fem mil unna var det nyleg eksplosjonar, svarar Vitalii.

Vi sit i den nye leilegheita dei har fått tildelt av kommunen. På bordet står det kaffi, te og Natalia Tveit si nysteikte banankake. Det er framleis ein stor kontrast mellom fredelege Lærdal og heimbyen i Ukraina.

TOLK: Natalia Tveit er tolk og hjelpar for familien Fukalov i Lærdal. I tillegg jobbar ho på den lokale sjukeheimen. Då VG var på besøk, stilte ho med nybakt banankake.

Vitalii fortel at berre for nokre dagar sidan hadde russiske rakettar retning mot Tsjernivtsi, men vart skotne ned av ukrainske luftvernvåpen.

Han brukar mykje tid på telefonen til familie, slekt og vener i Ukraina. 62-åringen vart ikke mobilisert til deltaking i krigen ettersom han er over 60.

Vil lære norsk

No er det viktigaste for både han og dei to andre i den vesle familien - å lære seg norsk.

– Alt her er bra. Det einaste vi manglar er å meistre det norske språket, seier Silvia.

TRIVAST: Maksym har funne seg til rette både i bygda, barnehagen og heime i leilegheita. For han er det no uaktuelt å dra attende til Ukraina, fortel foreldra.

I eit møte med flyktningetenesta i Lærdal kommune sist veke, fekk dei vite at dei framover får kurs i norsk tre gonger i veka. Dei får også stønad som ein del av introduksjonsprogrammet - på 18.000 kroner i månaden - per vaksen person.

Alle kjenner alle

Fagleiar Henriette Krogh Harberg i flyktningetenesta i Lærdal, kan ikkje kommentere familien Fukalov spesielt på grunn av teieplikta. Men på generelt grunnlag seier ho til VG at inntrykket hennar er at flyktningar som kjem til Lærdal set pris på at det er eit lite og oversiktleg lokalsamfunn.

TIDLEG I MARS: Vitalii Fukalov med ein kasse full av gåver fra lokale givarar på veg mot deira første opphaldsstad i Lærdal, heime hjå han Ragnar og Silvia Bjørkum i grenda Erdal.

– Når det kjem ein ny familie frå Ukraina, så veit fort heile bygda det. Og flyktningane er velkomne hit. Dei blir gjerne kontakta og guida litt rundt. Borna kan bli tekne med på leik, idrett og andre aktivitetar, fortel Harberg.

Sjølv om ho snakkar generelt, så er det enno ikkje så mange andre ukrainarar å snakke om i Lærdal. Lokalpolitikarane har sagt ja til å ta i mot heile 55 flktningar frå Ukraina i 2022. Men mange veit at det enno berre er dei tre i familien Fukalov som er komne - og er busett.

I den grafiske figuren under kan du sjå utviklinga i flyktningestraumen frå Ukraina til Norge:

Talsperson for Norge hjå FNs Høgkommisær for flyktningar, UNCHR, Anders Aalbu, forstår dilemmaet som mange flyktningar opplever: Skal dei bli i landet dei har flykta til, eller returnere?

– Når vi no i fleire veker har sett at ein god del vel å returnere til Ukraina, så er det nettopp opplevinga av at det er trygt dei oppgir som ein grunn til at dei reiser attende. Ofte i tillegg til eit ønskje om å bli sameina med familiemedlemer i Ukraina, beskriv Aalbu.

I KJELLAREN: Maksym og familien flykta ned i kjellaren i blokka der dei budde i Ukraina - då flyalarmar og lyden av kraftige smell skremde dei dei første dagane etter krigsutbrotet.

– FNs Høgkommissær for flyktningar støttar alltid flyktningar sine ønskje om å finne varige og velfungerande løysingar. Samstundes er vi i denne situasjonen opptekne av å påpeike at det framleis er uførutseieleg og at vi ikkje kan konkludere om tryggleiken, understrekar Aalbu.

Dei jobbar ikkje aktivt med assistanse for å returnere flyktningar no. Men organisasjonen håpar at krigen skal ta slutt og at alle som ønskjer å returnere til Ukraina kan gjere det.

POSTKASSE: Eigen postkasse er på plass utanfor den nye leilegheita.

I Lærdal er familien Fukalov prega av ein ny kvardag i eit nytt miljø.

På ein vanleg dag vekker dei vaksne Maksym i åttetida.

– Vi et frokost før Maksym går i barnehagen klokka ni. Eg drikk kaffi, Vitallii drikk te. Det blir gjerne ein handletur på Coop-en. Maten er veldig dyr. Vi prøver å kjøpe varer som er i ferd med å gå ut på dato. Desse er billegare, fortel Silvia.

Info 2,3 mill. flyktningar returnert 2,3 millionar flyktningar er registrert som returnerte til Ukraina. (Talet representerer grensepasseringar, dermed kan same person ha blitt registrert fleire gonger dersom vedkomande reiser fram og tilbake over grensa fleire gonger.)

7,3 millionar personar er registrerte som flyktningar ut frå Ukraina i løpet av dei over 100 dagane som krigen snart har vart.

18369 personar frå Ukraina er registrert som asylsøkarar i Norge i 2022 (9267 kvinner, 6518 born, 2584 menn) (10. juni).

15708 personar frå Ukraina har fått innvilga kollektivt vern.

6284 ukrainske flyktningar er busett i Norge totalt.

5282 personar er i Norge med kollektiv beskyttelse - og der IMDi har inngått avtale med ein kommune om å busetje (men enno ikkje busett).

6768 flyktningar har IMDi inngått avtale med ein kommune om å busetje (men enno ikkje busett). (Kjelder: UNCHR, IOM, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi, Utlendingsdirektoratet - UDI) Vis mer

Startar i jobb

Ho har byrja å jobbe litt. Får opplæring på ein stor campingplass.

– Frå 1. juni har eg jobba der. Det blir reingjering av hytter og leilegheiter, samt ein del arbeid på kjøkenet, seier ho.

Ektemannen Vitalii hadde eit hjerneslag for nokre år sidan, og er usikker på si eiga arbeidsevne. Han har hovudansvaret for å passe Maksym når Silvia er på jobben. Saman går dei gjerne turar langs Lærdalselva.

– Vi har elvar også heime i Ukraina som vi gjerne oppsøker. Vatn som renn roar meg ned. Men elvane i Ukraina er nok ikkje så reine som Lærdalselva, samanliknar han.

– Du har tilgang til bil. Korleis er det å køyre her?

– Det er nesten søvndyssande. Mora mi sa at i Norge treng ein ikkje hjerne for å køyre bil. Det er berre rett fram og veldig liten trafikk.