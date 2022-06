HISTORISK SAMLING: NHO-sjef Ole Erik Almlid (foran), Spekter-sjef Anne-Kari Bratten, KS-styreleder Gunn Marit Helgesen og Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen har fått nok.

Arbeidsgiver-organisasjoner ut mot Støre: − Sverter det norske arbeidslivet

For første gang går de fire arbeidsgiver-gigantene i Norge offentlig ut mot en statsminister. De gjør det fordi de er forbanna på statsminister Jonas Gahr Støre.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er statsminister Jonas Støres tale på LO-kongressen nylig, som er utløsende årsak.

I Norge vet mange at de store organisasjonene som kjemper for de ansattes rettigheter, er LO, Unio, Akademikerne og YS.

På arbeidsgiversiden er det også fire slike giganter – NHO, Spekter, Virke og KS.

Info Fakta om de fire Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) NHO er Norges største arbeidsgiverorganisasjon. De representerer over 30 000 medlemsbedrifter med over 600 000 ansatte (årsverk). NHO er mest kjent for å være den ledende arbeidsgiverorganisasjonen i lønnsoppgjørene, hvor LO er den ledende motparten. Spekter Spekter organiserer mange offentlig eide virksomheter, som Posten, Vy, Flytoget, helseforetakene, NRK, Den Norske Opera og Innovasjon Norge, men også private, som togselskaper, kulturvirksomheter, Norlandia og Håndballforbundet.

Samlet organiserer de private og offentlig eide selskaper med rundt 238 000 ansatte. KS KS er kommunesektorens organisasjon hvor alle landets kommuner og fylkeskommuner er

medlemmer. KS er Norges største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i

lønnsoppgjørene for rundt 450.000 arbeidstagere. Virke Er NHO-konkurrent, som representerer over 24 000 virksomheter med mer enn 300 000 ansatte, spesielt innen handel- og service. Vis mer

– Det er faktisk første gang vi samles på denne måten, om et felles offentlig budskap. Vi gjør det fordi grensen er nådd. Vi aksepterer ikke at landets statsminister sverter det norske arbeidslivet på den måten han gjør, sier leder Anne-Kari Bratten i Spekter.

De har skrevet en kronikk sammen, som er publisert i VG torsdag.

– Storrengjøring

Dette sa Støre på LO-kongressen:

«Vi lovet en storrengjøring i arbeidslivet etter åtte år med høyrepolitikk, og nå, dere, vasker vi for harde livet».

Han lovet også storrengjøring i sin tiltredelsestale på Stortinget i oktober.

– Støre sier han vasker for harde livet i en storrengjøring i arbeidslivet. Det han i realiteten gjør, er å snakke ned og skitne til verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke være sånn at man først sverter noe for å rettferdiggjøre en vask etterpå, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Støre sier til VG at han er overrasket over arbeidsgiverorganisasjonenes utspill. Les svaret hans lenger ned i saken.

– Statsministeren – av alle

Almlid mener Støre av flere grunner skal være forsiktig med en negativ generalisering.

– Tusenvis av ungdom får i sommer sitt første møte med norsk arbeidsliv, og titusenvis av unge voksne starter i sin første jobb over sommeren. De trenger å høre at de skal inn i verdens beste arbeidsliv. Det er sannheten og det er budskapet de bør få med seg på vei inn i jobblivet.

Han erkjenner at alt ikke er på stell over alt på norske arbeidsplasser.

– Vi vet at det er problemer hos noen få, men i hovedsak utenfor det arbeidslivet vi representerer. Det skal slås ned på, men hovedbildet i Norge er et trygt og seriøst arbeidsliv, som fortjener å bli snakket opp, ikke skitnes til, som statsministeren – av alle – gjør.

SOMMERJOBB: NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at tusenvis av ungdom på vei inn i arbeidslivet, via sommerjobb, bør få andre signaler av statsministeren, enn det Støre gir.

– Er det den uorganiserte delen av arbeidslivet du refererer til når du nevner at det faktisk finnes problemer?

– Det er noen få banditter som ødelegger. De skal vi ta, men Støre snakker om arbeidslivet på en måte ingen av oss kjenner oss igjen i. Vi håper regjeringen heller tar imot denne utstrakte hånden fra en samlet arbeidsgiverside til et tettere samarbeid.

– Undergraver

– Mange av deres selskaper leier inn underentreprenører, som er tvilsomme. Det har VG flere ganger avslørt, blant annet knyttet til byggingen av Politiets nye beredskapssenter?

– Vi er de første til å si at det skal slås ned på uregelmessigheter eller kriminell virksomhet. Men vi snakker om en liten del av arbeidslivet vårt, sier NHO-sjefen.

– Det er trist at statsministeren setter alle i samme bås. Det reagerer vi kraftig på, fordi det undergraver trepartssamarbeidet, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten.

KRAFTFULL: Bratten bruker uttrykket «som merra den blinde», når hun beskriver innsatsen som gjøres ute på landets arbeidsplasser.

– Støres regjeringsplattform er full av tiltak som vil bidra til et mer seriøst arbeidsliv?

– De skal få holde på med den politikken de vil, og arbeidslivet og bedriftene tilpasser seg endringene. Men når ni av ti trives på jobb, da skal ikke landets statsminister snakke ned verdens beste arbeidsliv.

– Som merra den blinde

Bratten legger engasjert til:

– Ledelse og tillitsvalgte i våre bedrifter jobber som merra den blinde for å få inn lærlinger, for å redusere sykefraværet og skape seriøse rammer om hverdagen.

Hun sier de trenger å inspirere mange som står utenfor, inne i det arbeidslivet Støre snakker ned.

– Hver femte i arbeidsfør alder i Norge står utenfor arbeidslivet og mottar NAV-tjenester. De må vi sammen jobbe for å få inn i arbeidslivet.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS er opptatt av signalene.

POLITISK: Styret i KS er politisk valgt. Gunn Marit Helgesen overtok som styreleder etter at Aps Bjørn Arild Gram ble statsråd i Støre-regjeringen. Hun representerer Høyre.

– Ord betyr noe. Støre sier det er behov for storrengjøring. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Han snakker ned seriøse bedrifter. I kommunene opplever vi at det i hovedsak er seriøse lokale bedrifter. De er avgjørende for verdiskapingen her i landet.

– Helt feil

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen sier de må si ifra.

– Det er helt feil å skjære alle over en kam. Det er spesielt uheldig når vi trenger arbeidskraft og vi skal ha nye folk inn i arbeidslivet. I handels- og tjenestenæringene er det masse unge mennesker på vei inn i arbeidslivet. Da må vi snakke opp arbeidslivet vårt, fordi de fleste bedriftene er seriøse.

MIDLERTIDIG-FREMGANG: Virke-sjefen sier de har bidratt til å få ned bruken av midlertidige ansatte.

Horneland Kristensen legger til:

– Vi jobber aktivt for å få ned bruken av midlertidige, og har fått andelen ned. Vi vil jobbe sammen med myndighetene, men det er ikke akkurat inspirerende at vi har en statsminister som vil «vaske oss for harde livet».

I Norge var det utenlandsk arbeidskraft som sto for all sysselsettingsvekst i Norge, før pandemien.

Nå trenger Norge arbeidskraft og trolig vil en del utlendinger komme tilbake.

– Vi må slutte å snakke ned arbeidsinnvandring. Vi trenger dem. Men vi skal luke ut de få som ikke er seriøse, sier NHO-sjef Almlid.

OPPRØRTE: De fire møtte VG torsdag morgen ved Domkirken i Oslo, for å ta et oppgjør med statsministeren.

Støre: – Litt overrasket

Støre skjønner ikke helt kritikken.

– Jeg er litt overrasket over dette medieutspillet. Dersom arbeidsgiverorganisasjonene mener det er galt å ta tak i de problemene mange opplever i arbeidslivet, bare fordi mange andre har det bra, så er jeg helt uenig i det, sier han.

Støre sier at den forrige regjeringen myknet opp lover og regler «for å flytte makt bort fra arbeidstagere».

– Vi går motsatt vei. Vi skal sørge for trygghet på jobb for alle. Derfor har vi satt i gang et omfattende lovarbeid for å sikre at hovedregelen om hele faste stillinger gjelder i alle deler av norsk arbeidsliv.

PÅ TUR: Almlid og Støre var tidligere i uken på industritur sammen på Vestlandet. Da var de mer enige enn de er i dag.

– Skal lønne seg å være seriøs

Han sier den kampen burde være viktig for de fire arbeidsgiverorganisasjonene.

– Det er i aller høyeste grad i de seriøse arbeidsgivernes interesse at den norske arbeidslivsmodellen gjelder overalt. Alternativet er en usunn konkurranse, der useriøsitet og utrygghet blir et konkurransefortrinn for enkeltbedrifter.

At kampen mot useriøse, er viktig, er han helt enig i.

– Jeg hører fra mange i arbeidslivet at det skal lønne seg å være seriøs. Det er jeg helt enig i, derfor er arbeidet mot useriøsitet så viktig.