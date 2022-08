I HARDT VÆR: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må håndtere skyhøye strømpriser.

Her er regjeringens strømkrise-plan: Ingen nye tiltak før oktober

Støre-regjeringen levert sin tidsplan for strømkrise-tiltak til Stortinget. Men endringene vil først komme etter «stortingsferien».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forrige mandag fikk regjeringen én uke til å lage en tidsplan for sine strømkrise-tiltak. Det skjedde etter at opposisjonen truet med å kalle inn Stortinget til et hastemøte for å håndtere strømkrisen – hvis ikke regjeringen selv tar grep.

Stortinget har møtefri frem til første ukedag i oktober, men de galopperende strømprisene har gjort at flere partier har krevd at ferien avbrytes.

Regjeringen har nå levert tidsplanen.

Fra Fremskrittspartiet til Rødt på Stortinget, internt i regjeringspartiene, i næringslivet og blant vanlige folk er frustrasjonen stor – og kravene om nye tiltak krystallklare.

Strømprisene er stadig stigende: Mandag er det ventet tidenes høyeste strømpris i sommerhalvåret både på Øst- og Vestlandet.

I sitt svar til Stortinget lister olje- og energiminister Terje Aasland opp følgende tiltak

Dette er tiltakene

1) Strømstøtte til husholdninger: Aasland skriver regjeringen forbereder endringer i strømstøtte-loven, so skal legges frem for stortinget i løpet av september.

Der vil regjeringen foreslå å øke støttegraden for husholdninger fra 80 prosent til 90 prosent for forbruk i september.

Regjeringen vil også legge frem en evaluering av strømstønadsordningen for husholdninger i statsbudsjettet tidlig i oktober. Det skal gi grunnlag for en diskusjon om ordningen og behov for eventuelle endringer.

2) Tiltak for næringslivet: Aasland skriver at regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet om å finne tiltak for å hjelpe næringslivet med høye strømpriser.

Regjeringen tar sikte på å fremme en egen sak for Stortinget om tiltak for næringslivet, senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023.

3) Sikre forsyningssikkerheten: Aasland skriver at han sikter på å få på plass en ordning for å sikre den innenlandske forsyningssikkerheten for kraft.

Han skriver at det er svært viktig vært viktig at denne type tiltak blir utformet på en måte som ikke svekker kraftsystemets evne til å levere en sikker kraftforsyning til lavest mulig kostnader for samfunnet samlet sett.

Derfor skriver han at han tar sikte på at dette arbeidet sluttføres i høst, og at han vil orientere Stortinget på egnet måte.

4) Andre forhold: Aasland skriver at andre tiltak som energieffektivisering også vil ha betydning for kraftsituasjonen fremover. Regjeringen vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet som fremmes tidlig i oktober.

Han viser til at regjeringen sendte inn et forslag om endringer i grunnrenteskatten på høring før sommeren. Det skal legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og bedrifter, skriver han. Han skriver at det også tas sikte på å behandle et forslag om et nytt kontraktsunntak knyttet til slike fastprisavtaler i Stortinget i løpet av høsten 2022, med innføring fra 1. januar 2023.

Saken oppdateres!