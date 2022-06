Brann i snekkersverksted: − Har kontroll

Det oppsto en kraftig brann i et snekkerverksted i Hustadvika kommune torsdag kveld. Nå skal mye av røyken ha avtatt.

Da Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen klokken 19.55, skrev de at det var kraftig røyk og synlige flammer ut av bygningen. De satte også i gang evakuering, og ba naboene om å lukke vinduene.

Kl. 21.11 melder de at brannvesenet har kontroll, og at røyken har avtatt.







Kort tid etterpå melder 110-sentralen i Møre og Romsdal at brannvesenet driver med etterslukking.

Ingen skal være skadet i forbindelse med brannen, opplyser operasjonsleder Per-Åge Ferstad i politiet til VG.

Sto i full fyr

Situasjonen var imidlertid en helt annen da VG ringte 110-sentralen rundt klokken 20. Da opplyste vaktleder Nils Bjerknes til VG at bygningen sto i full fyr, og at de hadde iverksatt slukningsarbeidet.

– Har dere kontroll?

– Nei for øyeblikket har vi ikke kontroll, sa vaktlederen i 20-tiden.

– Det er ikke noe videre spredningsfare, men det er selve fabrikkbygningen som står i fare for å bli tapt, la han til.

Bjerknes advarte også om at røyken fra bygget kunne være farlig med tanke på at det er et lakkeringsverksted med mye maling og andre materialer.

Et sykehjem i nærheten ble også bedt om å skru av ventilasjonen for å unngå at røyken trekker inn.

Operasjonsleder Per-Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt fortalte til VG kl. 20.25 at de hadde begynt å evakuere boliger i nærheten av brannen. til VG. Han er operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det var personer inne i bygget da brannen startet, men alle kom seg trygt ut, ifølge operasjonslederen. Han forteller også at fire personer skal ha inhalert noe røyk, uten at det var alvorlig.

Én time senere, kl. 21.22, skriver politiet på Twitter at evakueringen er opphørt, og at beboerne trygt kan dra hjem.