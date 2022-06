Brann i snekkersverksted: − Har ikke kontroll

Det brenner i et snekkerverksted i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal. Brannvesenet sier røyken er svart, kraftig og muligens giftig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flammer bryter ut av fabrikkbygningen og det er kraftig røyk i området, skriver politiet på Twitter.

Slukking og evakuering pågår.







Brannvesenet jobber på stedet og er der med ressurser fra Molde og Hustadvika.

– Det er full fyr og vi driver på med slukking. Vi vet ikke så veldig mye mer akkurat nå, sier vaktleder Nils Bjerknes til VG.

– Har dere kontroll?

– Nei for øyeblikket har vi ikke kontroll.

– Det er ikke noe videre spredningsfare, men det er selve fabrikkbygningen som står i fare for å bli tapt.

Bjerknes sier det er mulig røyken er farlig med tanke på at det er et lakkeringsverksted med mye maling og andre materialer.

Politiet ber alle som er berørt av røyken fra Ellinggardsvegen om å stenge vinduer og ventiler. Alle berørte hus og bygninger blir oppsøkt for videre informasjon, skriver politiet.

Et sykehjem i nærheten er bedt om å skru av ventilasjonen for å unngå at røyken trekker inn.

Har du tips eller bilder? Kontakt VGs journalister her.

Aktiver kart

Flere titalls boliger kan bli evakuert

– Brannen beskrives av brannvesenet som kraftig. Det er mye røyk, ettersom dette er på et lakkeringsverksted, der det er mye olje og lakk og så videre.

Dette forteller Per-Åge Ferstad til VG. Han er operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Vi har flere politiressurser på stedet, tre stykker, og det kommer flere til. Akkurat nå jobber vi med evakuering av de nærmeste boligene, og vi skal vurdere om vi må evakuere flere, legger Ferstad til.

Han har ikke et anslag på hvor mange boliger det er snakk om, men forteller at det kan være snakk om flere titalls.

– Er det noen inne i bygget?

– Det skal ikke være personer inne i bygget nå. Det var noen som var der, og som forsøkte å slukke brannen, men de er ute nå, sier operasjonslederen.

– Er det noen av dem som er skadet?

– Det er ikke meldt om skade, bortsett fra fire personer som har inhalert røyk, men det skal ikke være noe alvorlig, sier han.