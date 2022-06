NATURINNGREP: De brede firefelts motorveiene med en bredde på 23 meter Bildet viser påskeutfarten ut av Oslo på en firefelts vei.

Vegvesenet vil heve terskelen for å bygge firefelts motorvei i Norge

Vegvesenet vil endre tersklene for når det bygges motorveier i Norge. De vil ha høyere terskel for store firefelts motorveier – og åpner for lavere fart.

Resultatet kan bli at de store firefelts veiene med fartsgrense på 110 km/t blir sjeldnere kost i Norge, og at det oftere kan velges:

Vei med to/tre felt og 90 kilometer i timen.

Eller smal firefelts vei med fartsgrense 90 eller 100 kilometer i timen.

Det viser en faglig anbefaling de har sendt til Samferdselsdepartementet.

– Vi anbefaler mer bruk av to- til trefelts vei til større trafikkmengder enn det som er mulig i dag. En to til trefeltsvei vil gi forbikjøringsmuligheter og være et godt alternativ når det ikke er så mye trafikk at vi trenger fire felt, sier seksjonssjef Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen.

Anbefalingen kommer midt i en heftig politisk debatt om hvor mye det bør satses på nye, store motorveier i Norge. Og om det bør bygges smalere motorveier med lavere fart, for å spare mer natur.

To prosjekter på Østlandet kan endres

Vegvesenet trekker frem to av sine prosjekter som kan påvirkes:

Ingen motorvei Kongsberg-Notodden: Vegvesenet sier det er aktuelt å gå fra smal firefeltsvei med 110 km/t til 2/3 felt og 90 kilometer i timen på strekningen Saggrenda-Elgsjø.

Smalere motorvei mot Sverige: Utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro skal blant annet gi bedre veiforbindelse til Sverige. Det var planlagt for 110 km/t, men Vegvesenet vil vurdere å endre til 100 km/t.

Se mer om hvilke prosjekter de ikke anbefaler endringer for lenger ned i saken. For først til hvilke endringer Vegvesenet faktisk foreslår.

Slik vil de heve motorvei-terskelen

Høyere terskel for firefelts: I dag kan det bygges firefelts motorvei for veier med ned til 6000 kjøretøy i døgnet. Det vil de heve til 8000. Altså vil de at terskelen for hvor mye trafikk som minimum må til, skal bli høyere.

Høyere terskel for 110 km/t: De vil også heve terskelen for når det skal bygges bred firefelts motorvei med 110 km/t. I dag er terskelen 12.000 kjøretøy i døgnet, de vil heve den til 15.000.

FORDELER OG ULEMPER: Folk kommer naturligvis raskere frem på en firefelts vei med 110 km/t. Men Vegvesenet trekker frem at å bygge 2/3 felt med 90 kilometer i timen gir mer skjerming av sårbare områder og mindre inngrep i naturen.

Åpner for lavere fart: I dag planlegges det kun for firefelts motorveier med en fartsgrense på 110 km/t. Vegvesenet åpner for motorveier også kan bygges for 90 og 100 km/t, som gjør det lettere å tilpasse veien etter terrenget.

– En 110-motorvei krever veldig stiv linjeføring, veien må legges rett, med få svinger og vi må ha gode siktkrav for å få en sikker vei. Og det krever ganske mye areal, påpeker Loftsgarden i Statens vegvesen.

– Ved å muliggjøre 90 og 100 på slike veier, vil vi kunne tilpasse veien mer til landskapet, legge den utenfor sårbare områder og hindre at vi trenger å bruke så mye areal og så mye penger på å bygge vei, sier veivesen-toppen.

På disse store veiprosjektene anbefaler de ikke endringer

Så hva blir konsekvensene for andre veiprosjekter? Nye Veier har fått ansvar for en stor del av motorveiprosjektene. Statens vegvesen har gått gjennom 13 prosjekter de har ansvar for, med fire felt på hele eller deler av strekningen. Fem av dem hadde planlagt for fartsgrense for 110 km/t.

Og på to foreslår de altså endringer:

Nye veier sender også, i løpet av onsdagen, en slik gjennomgang av slike prosjekter til Samferdselsdepartementet.

