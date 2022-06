KRITISERES: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) får det glatte lag fra en rekke lokalpolitikerne i Kristiansand. Bildet er tatt på valgvaken i fjor.

Kristiansand-politikere raser mot regjeringens press: − Jeg synes det er helt absurd

– Det må være grenser for hvor lite kompetente vi er til å bestemme over egen kommune, sier Aps gruppeleder i Kristiansand. Lokalpolitikere avslår å holde ny folkeavstemning – og raser over at kommunalministeren truer med å holde sin egen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har trodd at det lokale demokratiet ga oss selvstyre og muligheten til å fatte egne beslutninger. Det snakker Senterpartiet varmt for. Nå opplever vi at det kanskje bare gjelder i de sakene vi er enige med Senterpartiet og statsråden i, sier Kenneth Mørk, gruppeleder for Ap i Kristiansand bystyre.

Forrige uke kom sjokkbeskjeden: Regjeringen ville gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023.

De tre kommunene ble slått sammen i 2020 – men i gamle Søgne har motstanden vært stor også etter dette. I desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning – og trodde saken var over.

Info Dette er striden Søgne er en av 13 kommuner som ble slått sammen mot sin vilje da kommunereformen reduserte antall kommuner i Norge fra 428 til 354. Innbyggerne stemte nei i en folkeavstemning i 2016. Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at tvangssammenslåtte kommuner kunne bli oppløst, dersom kommunestyret vedtar det og søker før 1. juli i år. Søgne ble slått sammen med Kristiansand og Songdalen. Kommunestyret i den nye storkommunen stemte mot å oppløse seg selv. Men i et innbyggerinitiativ i gamle Søgne ber underskriverne regjeringen om å overkjøre kommunestyrevedtaket. Det varslet regjeringen tidligere i juni at de ville lytte til, og at det nå må holdes folkeavstemning. Det er Sp som sterkt ønsket dette, og Ap ga etter. Regjeringen har selv tatt initiativ til å utrede spørsmålet om deling av stor-Kristiansand. Statsforvalteren i Agder har fått oppdraget. De vil oppdatere bystyret om status 22. juni. Vis mer

Men regjeringen står på sitt: Det skal bli folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen.

Hvis Kristiansand kommune sier nei til å gjennomføre en folkeavstemning, slik kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) bekrefter at de kan, vurderer han om staten kan arrangere folkeavstemning selv.

Denne beskjeden vekker sinne og frustrasjon hos toppolitikerne i den vanligvis sindige sørlandsbyen, som mener seg overkjørt av regjeringen.

– Jeg synes det er helt absurd. Det han sier er at hvis dere ikke gjør det jeg mener, så gjør jeg det bare for dere. Det må være grenser for hvor lite kompetente vi er til å bestemme over egen kommune, sier Mørk.

MOTSATT BANEHALVDEL: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Ut mot egen regjering: – Svakt

Gruppelederne i SV og KrF i Kristiansand bystyre varsler allerede nå at de vil stemme nei til folkeavstemning, hvis spørsmålet kommer opp igjen.

Mørk sier at han ikke ser behovet for å ta opp igjen saken, siden bystyret sa nei til folkeavstemning i fjor.

– Hva synes du om at ditt eget parti står bak dette i regjering?

– Det synes jeg er svakt.

Ordfører Jan Oddvar Skisland har kritisert både regjeringen og Ap-statsminister Jonas Gahr Støre – og bedt Støre komme til Kristiansand for å rydde opp. Støre kommer – men har ikke sagt når.

Gjelsvik står fast på at det kun er stemmene til de som bor i gamle Søgne og Songdalen som skal høres.

– Det er rimelig spesielt av en statsråd å i det hele tatt si det. En sånn oppsplitting vil i aller høyeste grad ha noe å si for hele kommunen, men Gjelsvik vil bare høre bydeler. Det er veldig uheldig for en mann i den posisjonen han har, sier Mørk.

Kristiansands-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier til Fædrelandsvennen at han tror saken kommer opp i bystyret før sommeren - og at han selv ikke har konkludert ennå.

STERKT KRITISK: Aps gruppeleder i Kristiansand, Kenneth Mørk, mener regjeringen overkjører lokaldemokratiet i byen.

Han mener denne saken skaper en uheldig praksis og stor usikkerhet i andre norske kommuner.

– De vil være usikre på om statsråden og Senterpartiet vil gripe inn og overstyre beslutninger de ikke er enige i. Det er uholdbart og utrolig skummelt, sier Mørk.

– Jeg tror kommunene kommer til å være bekymret for hva det vil si for dem. Vi må kunne stole på vår egen regjering og at de vedtakene en tar blir stående, så lenge de er lovlig fattet, sier han.

– Rystende

Høyres gruppeleder Renate Hægeland sier at Kristiansand-saken viser en tydelig forakt for lokaldemokratiet fra regjeringen.

– Dette sier dessverre noe om både Aps og Sps holdning til lokaldemokratiet. De sier noe og gjør noe annet. Det er virkelig rystende.

I likhet med Mørk advarer hun andre kommuner i Norge:

– Andre kommuner bør være bekymret for Sps manglende kompetanse om hvordan det demokratiske systemet vårt er bygget opp og mangelen til tillit til den, sier Hægeland og fortsetter:

– Man bør også merke seg at Ap kaster sine egne ut av båten for å holde på regjeringsmakten sammen med Sp.

KRF-TOPP: Jørgen Kristiansen er KrFs gruppeleder i Kristiansand bystyre.

– Overkjøring

Jørgen Kristiansen, gruppeleder for KrF i Kristiansand, sier at han vil stemme mot folkeavstemning.

– Jeg har ingen forpliktelser overfor denne regjeringen, sier han til VG.

Kristiansen reagerer sterkt på at Gjelsvik nå vurderer å holde en egen, statlig folkeavstemning i Søgne og Songdalen hvis Kristiansand kommune sier nei til å avholde en.

– Det er helt uhørt. Jeg har aldri i hele mitt liv, og jeg har sittet 20 år i bystyret i Kristiansand, opplevd en sånn tilnærming og overkjøring.

KOMMUNALMINISTRE: Sps Bjørn Arild Gram (til venstre) var kommunalminister til 12. april da partifelle Sigbjørn Gjelsvik tok over. I midten, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Klønete

SVs gruppeleder Andreas Landmark sier også at han vil stemme mot en ny folkeavstemning. Han mener regjeringen er på gyngende grunn:

– Først går de ut og pålegger en folkeavstemning, så viser det seg at de kanskje ikke kan det, så truer de med å holde sin egen. Det er spesielt og klønete, og virker lite gjennomarbeidet fra regjeringen, sier han.

– Hva sier dette om Sps holdning til lokaldemokratiet?

– Jeg deler Sps engasjement for at man skulle hørt på folk i utgangspunktet. Men i neste omgang overkjører Sp demokratiske prosessene vi har her nede. De kjører den samme taktikken som Sanner, og det er uheldig.

Landmark viser til Kommunereformens far, tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner fra Høyre.

SAMMENLIGNES: Høyres Jan Tore Sanner sto bak kommunereformen som endte med å tvangssammenslå flere kommuner.

MDG: Stjeler kommunens tid

Nå er alle forvirret, sier MDGs gruppeleder Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

– Det er utrolig rotete, og vi har fått nye beskjeder i en uke om hvordan prosesser gjennomføres og hvem som bestemmer hva. Jeg har ikke tenkt til å mene noe mer før statsforvalteren har orientert bystyret 22. juni, sier hun til VG.

Hun sier hun er like frustrert over Sps kommunereverseringsreform som med Høyres kommunereform.

– De stjeler mye tid fra viktige saker som kommunene skal drive med, som å omstille oss til et rettferdig lavutslippssamfunn. Først stjal Høyre tre år fra kommunepolitisk arbeid, da det meste handlet om omorganisering og formalia. Så hadde vi pandemi. Og så kommer Sp, sier Ulltveit-Moe.

– Skal få si sin mening

Sigbjørn Gjelsvik sier at motstanden mot tvangssammenslåingen var stor blant folk i Søgne og Songdalen.

– Mitt mål er at innbyggerne i disse tidligere kommunene nå skal få si sin mening og bli lyttet til. Det er derfor vi har bedt statsforvalteren utrede en deling og det er derfor vi ønsker en folkeavstemning etter at utredningen foreligger. Kommunestyret i Kristiansand skal også få uttale seg om denne saken i denne forbindelse, skriver han til VG i en mail.

NESTE ÅR?: Sigbjørn Gjesvik antyder at en folkeavstemning kan gi økt valgdeltakelse hvis den legges til et valg; altså kommunevalget neste år.

Han fremholder at kommunen har myndighet etter kommuneloven til å beslutte at det skal holdes en folkeavstemning og deretter gjennomføre den.

– Vi ønsker å samarbeide med kommunen om å gjennomføre en slik folkeavstemning. Jeg har tro på at vi skal bli enige med Kristiansand kommune om hvordan vi skal løse dette. Folkeavstemning er en framgangsmåte som velgerne ønsker seg og som gir legitimitet til en beslutning i etterkant.

Han fremholder også at dersom folkeavstemningen holdes samtidig med et valg vil det også kunne bidra til økt deltakelse i begge avstemninger.

Avventer Kristiansand-beslutning

Statsråden sier de vil vurdere statlig initiativ til folkeavstemning i Kristiansand, men avventer kommunens egen beslutning.

– Hvis Kristiansand kommune skulle ende med at de ikke ønsker å gjennomføre en folkeavstemning, så vil vi da se på hvordan vi kan høre innbyggerne enten gjennom en folkeavstemning eller andre prosesser som gir best mulig grunnlag og legitimitet.

Vil ha nær dialog

Han er klar på hva som er målet.

– Vårt fokus og klare ønske er å samarbeide med kommunen om en felles plan for gjennomføring av en folkeavstemning slik at innbyggerne i Søgne og Songdalen kan bli hørt på en best mulig måte. Vi vil diskutere dette samarbeidet med kommunen den nærmeste tiden.