FULL KRISE: Politiet har ikke klart å levere pass og nasjonale ID-kort til alle som ønsker det før ferien. De har pekt på problemer hos produsenten. Nå håper de å kunne hjelpe flere likevel.

Politiet vil åpne for at flere kan få nødpass likevel

Hvis du står uten pass før ferien, kan det likevel være håp. For i neste uke kan det komme endringer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

30. mai ble det strammet kraftig inn på hvem som kan få nødpass for å reise. Ferietur og bryllup holder ikke, og du må nå være i en nødssituasjon eller ha en helt spesiell grunn til reise for å få nødpass.

Men fra neste uke kan det bli lempet på kravene igjen. Det kommer frem av en rapport Politidirektoratet har sendt til Justisdepartementet.

– Politidirektoratet er i gang med å se hvordan kriteriene for nødpass kan justeres for å tilby flere nødpass, skriver de i rapporten.

Hvordan de skal åpne opp, er altså ikke klart ennå. Og det er ikke sikkert at alle får reddet sommerferien:

– Det er neppe realistisk at alle som trenger nødpass vil kunne få, skriver nemlig Politidirektoratet i rapporten.

Men flere nordmenn vil trolig altså komme seg på tur, for politiet har 30.000 nødpass på lager.

Derfor vil de åpne opp

Etter innstramningen på nødpass og prioriterte pass 30. mai, gikk antall søknader med prioritert produksjon ned cirka 90 prosent.

Det gir en «klar indikasjon på at det er svært få søkere som er i en nødssituasjon eller lignende», skriver Politidirektoratet i rapporten.

– Dette tilsier at vi bør åpne opp for at flere kan få nødpass for å få gjennomført planlagt reise. Politiet har en beholdning på ca. 30 000 nødpass som med fordel bør disponeres fremover for å hjelpe flere av de som har bestilt reise i sommer, skriver de videre.

Info Dette skal til for å få nødpass Akkurat nå gjelder dette: Det er bare du som er i en nødssituasjon eller du som har særlige grunner som kan søke om nødpass. Feriereiser, bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende markeringer holder ikke. Hva som menes med «særlige grunner», står det mer om på politiet.no. Men det er for eksempel nødvendig medisinsk behandling. Vis mer

Nå jobber de med hvilke nye kriterier som skal gjelde. Det kan bli klart i neste uke.

I mellomtiden ber politiet om folk ikke ringer ned passkontorene for å spørre hva kriteriene blir. Så snart de er klare, kommer de på politiet.no og i mediene.

Så er spørsmålet hvor fort endringen kan innføres.

– Av hensyn til logistikk og et klart tilbud når kriteriene endres, vil iverksetting tidligst kunne skje i uke 24, skriver Politidirektoratet i rapporten.

Også nytt: Kan få ID-kort raskere

Det er også en god nyhet til dem som sitter og venter på et nasjonalt ID-kort i posten.

Politiet har oppfordret dem som skal reise i EU/EØS og Sveits til å søke om Nasjonalt ID-kort, fremfor pass.

Ventetiden på Nasjonalt ID-kort har nå gått ned, og anslås nå å være to uker pluss postgang.

I et møte Politidirektoratet hadde med produsenten Thales i forrige uke, ble det nemlig klart at selskapet kunne levere mer.

– De opplyste at de nå kan levere 4000 ID-kort per virkedag. Dette er nytt. Antallet er vesentlig høyere enn de opplyste i april, da de sa 1500-1800, skriver Politidirektoratet i rapporten.