IKKE FERDIG: Så snart det har gått 20 uker mellom dose 2 og 3 har mange kommuner fått gitt tilbud til de over 45 år, sier Preben Aavitsland, overlege i FHI.

600.000 over 45 år har fremdeles ikke fått tredje dose

Innen midten av januar skal alle over 45 år ha fått tilbud om en tredje dose med coronavaksine. Med bare litt over en uke igjen er det fortsatt mange som ikke har fått vaksinen.

– De fleste kommunene har fått gitt tilbud til denne gruppen så snart det har gått 20 uker siden dose 2, skriver overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland i en e-post til VG.

I Norge er det 2.361.359 personer som er 45 år eller mer. Av de som er fullvaksinert, er det over 670. 000 personer som ikke har fått tredje dose, ifølge SYSVAK-tall fra fredag.

Aavitsland skriver at noen av disse har vært smittet tidligere, og dermed ikke trenger tredje dose.

Nådde ikke målet

Folkehelseinstituttet hadde som mål å vaksinere 700.000 i løpet av romjulen. Det klarte de ikke.

– Det ser ut til at tempoet i vaksinasjonen går litt langsommere enn det vi hadde forutsett. Vi sendte ut veldig mange doser i uke 51, og det er klart at dette har vært en uke hvor folk har vært travle. Så det er ikke så rart at man ikke har fått klart å få satt så mange, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG i slutten av desember.

Oppfriskingsdose er viktig for at landet skal kunne åpne mer opp, mener FHI.

Kraftig smitteøkning etter jul

I romjulen var smittetrenden i landet synkende, men etter starten på det nye året har det blitt satt nye smitterekorder.

Det siste døgnet er det registrert 7879 smittetilfeller i Norge. Det er 3861 flere enn samme dag i forrige uke, og det tredje høyeste tallet noensinne under pandemien.

Onsdag var det 295 coronapasienter innlagt på norske sykehus, 91 av disse ligger på intensivavdeling.