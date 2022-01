Økning av «exposed»-kontoer bekymrer Kripos

Unge deler stadig grovere videoer og bilder i lukkede grupper, viser en ny rapport fra Kripos. Det blir også flere såkalte «exposed»-kontoer.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Gjennom de lukkede kontoene spres videoer av sex, overgrep, vold og narkotikabruk. Unge utsettes også for mobbing og ryktespredning på kontoene.

Kripos har sett en økning av både ulovlig og bekymringsverdig innhold som deles av unge på «exposed»-kontoer. De som styrer og følger kontoene er ofte under 18 år.

– Ut ifra det vi kan se så har det vært en økning i antall slike kontoer i løpet av 2021 og særlig fra sommeren og frem til nyttår, sier Luka Alexander Reeder Vramo i Kripos til VG.

Kripos er bekymret da deler av det som spres viser mindreårige med ulik grad av nakenhet.

«Kontoens navn indikerer ofte geografisk tilhørighet og hva slags innhold som deles», skriver Kripos i en ny rapport om fenomenet «exposed»-kontoer.

Politiet gikk ut i fjor sommer og ønsket tips om «exposed»-fenomenet. Da varslet de om en økende trend. Kontoene finnes på Snapchat, Instagram og TikTok, men er mest utbredt på Snapchat.

– Driftes unge folk

– Vi har sett at de driftes av unge folk som deler bilder og videoer som sendes inn av følgere, sier Lise Matheson, leder for Kripos’ seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep.

Matheson sier andelen av materialet som nå deles er grovere og mer alvorlig enn før. Hun forteller at kontoene opprettes over hele landet og at flere av dem har mange følgere.

Lise Matheson i Kripos.

– Det som blir delt er grovere og konsekvensene for de som blir utsatt for å få delt materiale er stor. De er nødvendig at de som bruker og drifter disse kontoene blir klar over at det er ulovlig, sier Matheson.

«Exposed» kan oversettes til å bli avdekket eller avslørt. Politiet kjenner eksempler hvor en administratorer av en «exposed»-konto har vært 11 år, ifølge Kripos.

Fått flere tips

«Flere administratorer krever at de som ønsker å følge kontoen må sende inn spesifikke former for materiale, eksempelvis seksualiserte bilder eller filmer som omhandler en selv eller andre personer fra tettstedet, byen eller landsdelen kontoen er ment for» skriver Kripos.

På «Exposed»-kontoer deles blant annet dette innholdet:

Private bilder av mindreårige med ulik grad av nakenhet

Barn i seksualiserte situasjoner

Seksuelt misbrukt

Salg og narkotikabruk

Voldshendelser

Rykter/ mobbing

– Noe som deles er av den groveste formen for overgrepsmateriale. Vi har sett tilfeller av videoer hvor barn utsettes for overgrep av voksne. Det er ulovlig å ha og dele overgrepsmateriale. Folk må bli klar over at det å besitte materiale er ulovlig, sier Vramo.

– Fascinasjon for noe ekstremt

– Det er ikke sånn at flertallet av unge synes det er gøy å se vold og overgrep, men det er en fascinasjon for noe ekstremt. De trigges av noe som er «helt jævlig», sier leder i Nettpatruljen Jostein Dammyr.

Han styrer politiets tilstedeværelse på nett og i sosiale medier i Øst politidistrikt og forteller om vonde samtaler med unge som er blitt «exposed».

Noe av det som deles på kontoene er seksualiserte bilder eller filmer som unge frivillig har tatt, før det blir ufrivillig delt på «exposed»-kontoer.

les også Økende trend: Videoer av sex og vold deles i lukkede grupper

– De har ofte blitt utsatt for veldig fæle ting, gjerne at det er spredd nakenbilder eller video av at de har sex. Særlig jenter tar kontakt og ønsker å få stanset spredningen av det. Veldig ofte må vi skuffe dem med at de dessverre må leve med at innholdet kan finnes på nettet på en eller annen måte.

– Innholdet som deles har i teorien evig levetid ved at det lages backup-kontoer og at alle som er medlem kan ta skjermbilde eller opptak, sier Vramo i Kripos.

Dammyr forteller at hver gang bildene eller videoene blir spredt på nytt så er det et nytt overgrep mot offeret.

– «Exposed»-kontoene deler innhold fra hele verden. Vi ser det særlig når det gjelder videoer av overgrep som vi har sett fra tidligere saker og vet er fra utlandet.

Vil at appene tar større ansvar

Størsteparten av appene hvor «exposed»-kontoer oppstår driftes fra USA. Amerikansk lov gjør at appene plikter til å rapportere inn deles av innholdet som spres i de lukkede gruppene.

Dammyr forteller at Snapchat har databaser som kjenner igjen og rapporterer videoenes «fingeravtrykk», og melder til politiet når en rapportert norsk video igjen blir delt.

– Snapchat har systemer som fanger opp ulovlig materiale og rapporterer det inn til oss, sier Matheson i Kripos.

Hun ønsker at selskapene bak appene hvor «exposed»-kontoer ofte oppstår tar et større ansvar og at unge som bruker kontoene blir klar over at det i noen til felles deles ulovlig og straffbart materiale der.

– Det nytter og rapportere både til tjenestene og politiet. Ved å varsle appene kan man får sperret kontoene og begrense videre spredning av materialet.

les også Snapchat-konto publiserer videoer av ungdommer som slåss

Jostein Dammyr i Nettpatruljen ser også eldre norske videoer av slåsskamper som nå igjen blir delt.

– Tidligere var det de som selv utøvde volden som delte for å tøffe seg, men nå er det kanskje på et annet sted i livet og ønsker ikke at slåsskampen spres av andre to år etter. Vi ser at det stadig dukker opp nye kontoer som deler eldre videoer.

VG har tidligere skrevet om en brutal voldskultur blant barn og unge. Voldsanmeldelser mot personer under 18 år har de siste årene økt med mer enn 40 prosent. VG møtte for ett år siden flere som er blitt rammet.