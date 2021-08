BYTTET PARTI: Jan Bøhler gikk fra Ap til Sp i oktober 2020.

Jan Bøhler i ny bok: Tar oppgjør med Aps partikultur

KALBAKKEN (VG) Sp-politiker Jan Bøhler langer ut mot såkalte «jattere» i sitt gamle parti.

Av Runa Fjellanger , Gabriel Aas Skålevik (foto) og Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

– Svik er noe man bruker om mye mer alvorlige ting. Man sviker landet sitt, sier Jan Bøhler til VG.

Han var aktiv i Arbeiderpartiet i 36 år, blant annet som stortingsrepresentant fra Oslo. 1. oktober 2020 holdt Bøhler en pressekonferanse for å fortelle at han hadde meldt seg inn i Senterpartiet – og var innstilt som 1.-kandidat for partiet i Oslo.

Det førte til sterke reaksjoner blant Bøhlers tidligere partikamerater. Flere av dem kalte ham sviker.

– Jeg ønsket å skilles som venner. Det er ikke ulovlig å skifte parti i Norge. Jeg håper at vennskap går foran partiet med stor P. Det må gå an å ha respekt for at mennesker på et tidspunkt kan finne seg bedre til rette i et annet parti, sier Bøhler til VG.

BOKAKTUELL: Alle inntekter går til Furuset fotball, forteller Jan Bøhler.

I boken Nær folk, som han har skrevet sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, sparer han ikke på kruttet når han beskriver partikulturen i Ap:

«De politikerne jeg virkelig husker, er de med integritet. De som aldri er redd for å stå for noe, som alltid uttrykker meningen sin, helt ærlig. Den motsatte politikertypen – de folka som bare tenker på sin personlige karriere i partiet – kan veldig fort bli jattere», skriver han.

Dette beskriver han som en «fraksjonerings- og posisjoneringskultur» som han har sett for mye av i Ap.

«De er så opptatt av å holde seg inne med dem øverst i partisystemet, av å få vist seg fram internt, bygge de rette alliansene, tilhøre de rette fraksjonene».

PÅ HJEMMEBANE: Han har vært utenfor Oslo flere ganger i det siste, men vedgår at han liker seg best i byen.

Vedum ringte Støre

Bøhler bekrefter at det var Vedum, ikke ham selv, som fortalte Ap-leder Jonas Gahr Støre om overgangen.

– Du ga ikke beskjed til Ap selv. Hvorfor ikke?

– Jeg hadde sagt ifra om at jeg ikke ville stille til ny nominasjon. Vi hadde avtalt at det var naturlig at Trygve gjorde det med Jonas som partileder. Jeg hadde ikke så mange andre tanker rundt det, sier Bøhler til VG.

Den tidligere Ap-toppen meldte seg først inn i Sp samme dag som pressekonferansen.

– Hadde du fått løfter om 1.-plassen før du meldte overgang?

– Nei, sier han og ler.

– Det var innstillingen fra nominasjonskomiteen som ble lagt fram på pressekonferansen 1. oktober klokken 10. Den skulle ut på høring i lagene i en måned fram til nominasjonsmøtet 31. oktober. Det var også en reell behandling der. Men jeg hadde bestemt meg for å gå til Sp.

GRORUDDØL: Sps Jan Bøhler er oppvokst på Kalbakken, like ved der han møter VG.

– Når ble du medlem i Sp?

– Det var formelt sett 1. oktober.

– Det var teknisk sett i åtte-nitiden 1. oktober.

– Trygve Slagsvold Vedum begynte å skjønne at du ikke var fremmed for å gå over til Sp allerede 26. august 2020. Når skjønte du det?

– Jeg har likt Trygve og Sp lenge. Det var ikke en avklaring da, men en hyggelig samtale om alt mulig. Det skjedde først i siste halvdel av september.

– Du skriver om overgangen til Sp og om problemene i Ap. Hva vil du si om det nå?

– Jeg har lyst til å få frem det jeg opplevde veldig sterkt. Det er viktig for oss her i Oslo og i Groruddalen å knytte oss mer sammen med folk i hele landet. Jeg tror det er viktig for de i distriktene å få mer fellesskap med folk i byene. Det har vært mye distrikt mot by i mye av politikken, så jeg håper jeg kan bidra til sterkere fellesskap.

GRØNN: Før gikk han i Ap-rødt, men nå har klærne fått en ny farge.

– Men Sp har vel vært noen av de som har vært med på å bygge opp de motsetningene?

– Jeg mener de har vist veldig positiv vilje og ønsker å bygge ned den motsetningen når de har støttet meg så mye og ville ha meg på 1. plass i Oslo. Jeg opplever at de vil komme bort fra det sporet.

VG har vært i kontakt med ledelsen i Oslo Arbeiderparti om Bøhlers kritikk.

– Jan Bøhler har hatt sentrale posisjoner i Oslo Arbeiderparti og Arbeiderpartiet i over 25 år. Hans beskrivelser får stå for hans egen regning, sier partisekretær Øyvind Slåke i Oslo Arbeiderparti.

– Jeg viser til Slåkes svar, sier Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti og leder i partiets bystyregruppe.