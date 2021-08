MINNEKORTESJE: Rundt 80 biler deltok i minnekortesjen på Osterøy søndag ettermiddag. Trafikkulykken, der en 18 år gammel kvinne omkom, preger lokalsamfunnet sterkt.

Minnekortesje for avdød 18-åring på Osterøy: − Det verste som kan skje

OSTERØY (VG) Medelever, venner, ansatte ved skolen og lokalsamfunnet tok søndag del i en minnekortesje og minnestund for den 18 år gamle kvinnen som døde i trafikkulykken på Osterøy lørdag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fremst i kortesjen, som gikk fra Osterøy videregåande skule til ulykkesstedet ved Halland på Valestrandveien, lå en politibil med blålys.

Bak fulgte rundt 80 biler i sakte fart. Mange kom også til fots til ulykkesstedet og i bil fra andre kanter. Rundt flere hundre mennesker var samlet i sorgen og for å hedre den døde 18-åringen.

Ved ulykkesstedet stoppet alle i stillhet.

Mange la ned blomster.

To kvinner i ulykkesbilen

Det var lørdag kveld klokken 20.12 at politiet fikk melding om en alvorlig bilulykke på Osterøy rett utenfor Bergen.

To 18 år gamle kvinner satt i bilen som var involvert i ulykken. Omkring tre timer senere opplyste politiet at én av de to kvinnene omkom.

Den andre kvinnen ble sendt til Haukeland sykehus. Det skal ha vært store materielle skader på bilen, som landet på taket.

DET VERSTE SOM KAN SKJE: - Medelevene sier ikke så mye. Det er masse sorg, forteller Vidar Tufteland.

– Det verste som kan skje

– Dette berører oss alle. Det er grusomt vondt og det verste som kan skje at en skole mister en elev, sier rektor Vidar Tufteland ved Osterøy videregåande skule til VG rett før minnekortesjen.

Den omkomne kvinnen har vært elev ved skolen i to år.

– Det er veldig godt å se at så mange kommer og er samlet. Alle gjør det en kan gjøre nå, å være sammen. Det var ungdommene selv som ønsket en kortesje til ulykkesstedet.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes

Elevene ønsket minnekortesje

Rektoren forteller at de søndag har hatt krisemøte ved skolen, der de planla en samling med ungdommene.

Det er under 200 elever ved skolen.

– Elevene sier ikke ikke så mye, de er mest lei seg og fryktelig triste. Det er tragisk og ikke sånn det skulle bli. Det er masse sorg, både blant elever og tilsatte ved skolen.

– Gjengen på jobb i dag har gjort en fantastisk jobb med å rigge til med blomster lys, bilde og protokoll, og det er kort som de kan legge på ulykkesstedet.

Mandag starter klassen som er berørt sterkest litt senere på skolen.

– Det blir samlinger klassevis, med kriseteam fra kommunen og skolen. Prest og politi er også involvert i krisearbeidet, sier rektoren.

STILLE SAMLING: Ved ulykkesstedet på Osterøy søndag ettermiddag.

Ordfører: – Ufattelig tragisk

Ordfører Lars Fjeldstad i Osterøy kommune sier til VG søndag ettermiddag at lokalsamfunnet er sterkt preget.

– Det er en tragisk hendelse.

– Slikt skal ikke skje. Ingen 18-åringer skal dø, men det er jo det som har skjedd her. Det er en så ufattelig tragisk hendelse. Det er noen ungdommer på Osterøy som har det veldig tungt nå.

Lørdag kveld sa ordføreren til VG at alle tanker går til pårørende og familie.

Klikk for å aktivere kartet

– Et høyt smell

Politiets kriminalteknikere ankom ulykkesstedet lørdag. De satt da i gang videre undersøkelser med ulykkesgruppen fra Statens vegvesen. Brannvesenet bisto også på stedet.

Jourhavende jurist i Vest politidistrikt hadde ikke noe mer informasjon å tilføye søndag ettermiddag.

En nabo som var hjemme da ulykken inntraff fortalte Bergens Tidende lørdag at de hørte et stort smell.

– Jeg hørte et forferdelig smell og trodde det var noen som sprengte fjell.

Den samme naboen fortalte også at det var fem ambulansebiler på ulykkesstedet.