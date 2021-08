SMITTEUTBRUDD: Fyrstikkalléen skole, som hadde skolestart i forrige uke, har nå rundt 30 smittede elever på 9. trinn.

Rundt 30 elever ved Oslo-skole smittet etter telttur

Opp mot 30 elever på 9. trinn ved Fyrstikkalléen skole i Oslo, som i forrige uke var på telttur til Gaustatoppen, har testet positivt på covid-19.

– Opp under 30 elever er smittet, sier fungerende rektor Mari Indregard til VG ved 13-tiden. Det er en økning på fem fra tidligere mandag. Alle de smittede går på 9. trinn som i forrige uke var på telttur på Gaustatoppen.

– Vi hadde en leirskoletur som del av oppstartsprogrammet, men samtlige elever ble testet med hurtigtest før avreise og ingen var positive, sier Indregard.

Elevene reiste i to dobbeltdekker busser og Indregard opplyser at de fulgte alle retningslinjer for reiser til leirskole på grønt nivå. Elevene sov en natt i telt.

– Som ekstra sikkerhet testet vi elevene i forkant av turen, sier Indregard.

Skolen har i dag testet alle elever på 8., 9. og 10. trinn.

– Vi har testet hele 8. og 9. trinn men der var ingen positive, sier Indregard.

Hun forteller at de samarbeider tett med bydelsoverlegen i Gamle Oslo og smittesporingsteamet der.

– Oslo-skolen er nå på grønt nivå og vi driver skolen i tråd med alle smittevernhensyn. De fleste ansatte er vaksinert og det er vi kjempeglade for, men ungdommen er jo ikke vaksinert, sier Indregard.

Planen mandag ettermiddag er at elevene skal komme på skolen tirsdag såfremt de har testet negativt og er symptomfrie og friske.

Skolen, som har rundt 1200 elever, begynte i forrige uke skolen igjen etter ferien.

NRK: Smitte også på Elvebakken

Det er så langt påvist coronasmitte hos 29 elever ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Det sier bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka til NRK mandag.

Søndag ble det kjent at prinsesse Ingrid Alexandra, som er elev ved skolen, hadde testet positivt for viruset.

Mandag har alle elever og personer som ikke er fullvaksinerte, blitt testet.

Bydelslegen sier til statskanalen at smittesituasjonen ikke er under kontroll, men at de har tett dialog med ledelsen på skolen og fortløpende vurderer hvilke tiltak de skal iverksette.

– Vi har testet alle 1450 elevene i dag morges, sier rektor Camilla Hauren Leirvik til VG. Hun henviser til bydelsoverlegen for tall på hvor mange som er smittet.