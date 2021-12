KJØLLEFJORD-PREST: Den lokale presten Helge Helgesen er ikke vaksinert, men hadde en negativ coronatest i forkant av en konfirmasjonsleir. Dessverre viste det seg ikke å være nok.

Halv konfirmantleir smittet i Lebesby av uvaksinert prest

Kjøllefjord i Lebesby har kommet nærmest urørt gjennom pandemien – men den siste måneden har smittetallene i den lille kommunen skutt til himmels etter en konfirmasjonsleir.

Av Martin Lægland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

La alt som har pust prise Herren, heter det i salmene. Nå har de som priset herren på en konfirmasjonsleier i Lebesby måtte håndtere hosting, karantene og corona-smitte.

Kommunen med rundt 1250 innbyggere har siden november hatt 30 registrerte smittede, og på VGs corona-oversikt lyser kommunen blodrødt.

Det hele startet med noen registrerte enkelttilfeller av corona-smitte i starten av november.

TIL KJØLLEFJORD: – Lokalen vente, men denne gangen drar æ ikkje til Kjøllefjord, synger Trygve Hoff på albumet «Rækved og lørveblues» fra 1980. 41 år senere har derimot en global pandemi funnet veien til fiskeværet.

– Men så hadde vi en uheldig situasjon, hvor det ble avholdt en konfirmasjonsleir som det nok i ettertid fremstår rimelig klart at burde vært utsatt, sier kommuneoverlege Marius Lier til VG.

Prest hadde negativ test – var smittet

Leiren ble arrangert helgen 19. – 21. november, med til sammen 18 deltagere, deriblant 15 konfirmanter.

Det var presten Helge Helgesen som viste seg å være smittet av coronaviruset. Det bekrefter han selv til VG.

– Ja, det er leit. All sykdom og smitte er selvfølgelig leit, sier han.

Helgesen har kontorer på rådhuset – hvor det allerede var påvist smitte i forkant av arrangementet.

– Derfor tok jeg en test som viste seg negativ i forkant av arrangementet, for å være på den sikre siden.

Likevel viste det seg i ettertid at Helgesen var smittet – og omtrent halvparten av konfirmantene endte opp med å bli smittet etter konfirmantleiren.

– For deretter å spre smitten til familiene sine i husstandene de bor i, beskriver kommuneoverlegen, og forklarer at de slik at en grei oversikt over smittesituasjonen.

KRISELEDELSE: Kommuneoverlege Marius Lier har jobbet seks år som lege i Lebesby. Tre år som kommunelege – og tre år som kommuneoverlege.

Helgesen forteller til VG at han ikke har tatt noen corona-vaksine, og at han heller ikke har noen plan om å gjøre det.

– Hvorfor har du ikke vaksinert deg til tross for myndighetenes klare oppfordring?

– For de som har nedsatt immunforsvar så er det greit å vaksinere seg, og jeg skjønner at de er nøye og passer på. Men jeg har ikke hatt noen store ønsker om det, og har for min egen del ikke tatt vaksinen, sier han og føyer til:

– Og nå har jeg jo vært corona-positiv.

– Lett å være etterpåklok

Kommuneoverlegen i Lebesby sier at han gjerne skulle vært involvert i forkant av arrangementet.

– Jeg skulle ønske at jeg ble forespurt om å gjennomføre en sånn leir, gitt smittesituasjonen i kommunen. Et slikt arrangement var noe uforsiktig.

– Samtidig, så er det viktig å legge til at presten var testet, så det dreier seg ikke om brutte retningslinjer, legger han til.

Presten svarer slik:

– Det er lett å være etterpåklok, men det er ikke så mye å få gjort med det. Vi skal ha en dialog og evaluering av hendelsen sammen med foreldre og konfirmantene, sier Helgesen.

Selve leiren ble gjennomført i nabokommunen, i Mehamn i Gamvik kommune, med konfirmanter fra Lebesby.

Lier forteller at Lebesby kommune har fått hjelp av både nabokommuner og statsforvalteren med å få tilgang på nok hurtigtester til hjemmebruk raskt.

Med 1250 innbyggere er de sårbar ved mye smitte:

– Vi har klart å holde tjenestene til kommunen i gang, men øker smitten, så må vi tilby for eksempel hjemmetjenesten begrenset tilbud. Det ønsker vi virkelig å unngå, sier han.

Ordføreren i Lebesby, Sigurd Rafaelsen, ber folk være flink til å teste seg.

Ny situasjon for oss

Lebesby-ordfører Sigurd Rafaelsen – for øvrig sønn av den tidligere profilerte ordføreren Rune Rafaelsen i Sør-Varanger – sier at de har satt krisestab i kommunen.

– Vi har gått gjennom hele pandemien med kun 3–4 smittetilfeller fram til nå, så det er klart at det er en ny og alvorlig stasjon for oss.

Ordføreren forteller at de ikke har noen grunn til å mistenke at det dreier seg om omicron-varianten av coronaviruset.

Han håper folk tar kontakt med kommuneoverlegen hvis de er usikker på om arrangementer kan gjennomføres.

– Samtidig er det viktig å understreke at det er ingen som har skyld i dette utbruddet, og det er viktig at folk tester seg. For det er sannsynlig at vi vil få flere smittetilfeller enn hva som er kjent så langt.