ORDFØRER: Ordfører i Alta Monica Nielsen (Ap) opplyser at smittetallene har gått ned, men mener de fortsatt er for høye.

Møter helseministeren om smittesituasjonen i nord: − Bør se på regionale tiltak

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil i dag snakke med ordførere som har høyest smittetrykk i Nord-Norge: – Vi bør se på regionale tiltak, hvis smitten øker, sier Alta-ordføreren.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ordfører i Alta Monica Nielsen (Ap) og andre ordførere og kommuneleger i nord har klokken 16 et telefonmøte om smittesituasjonen med statsråd Kjerkol.

– Det er bedre at vi som har like utfordringer, sammen ser på tiltak som virker, fremfor at vi får nasjonale tiltak, er Alta-ordførerens budskap før møtet.

Også helseforetaket Helse Nord-RHF og statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark deltar når helseministeren setter smittesituasjonen i nord på dagsorden i dag.

Alta innførte i forrige uke påbud om munnbind for ansatte i helseinstitusjoner som er tett på pasienter og beboere. Besøkende blir oppfordret til å bruke munnbind.

– Generelt har vi oppfordret voksne til å begrense nærkontakter i fritiden. Det er for tidlig å si om anbefalingene har effekt, men smitteutviklingen har flatet ut de siste to ukene.

Nielsen legger likevel til at dagens smittetall er for høye.

MØTE: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har i dag et digitalt møte med ordførere og statsforvaltere om smittesituasjonen i nord.

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer kommunene til å være raske med å innføre målrettede tiltak lokalt, når smitten stiger mot nye rekorder.

Tromsø: Vurderer strengere tiltak

Blant kommunene med høyeste smittetrykk i Norge er Tromsø, Alta, Hammerfest, Ibestad, Karlsøy og Gratangen i Finnmark og Troms og Evenes, Vågan og Vestvågøy i Nordland.

Tromsø kommune vil tirsdag vurdere strengere tiltak, etter at anbefalinger om munnbind og færre nærkontakter ikke har hatt den ønskede effekt.

Vadsø har 16 personer i isolasjon. Onsdag ble utbrudd blant barn varslet i Vestre Jacobselv.

Finnmark-kommunen ber innbyggere som har luftveissymptomer, om å holde seg hjemme og teste seg. Alle anbefales å holde meteren eller bruke munnbind, når det ikke er mulig.

Narvik: Spredt smitte

Narvik har sine verste smittedager under pandemien, men har ikke innført lokale tiltak.

– Smitten er veldig spredt. Det er veldig vanskelig å sette inn målrettede tiltak, for ingen spesiell aldersgruppe eller lokalitet er rammet, sier kommuneoverlege Thomas Hultstedt.

Han sier at forskrifter skal være forholdsmessig vurdert.

– Når vi har spredt smitte og heller ikke noe trykk på helsetjenestene i kommunen eller helseforetaket, kan vi ikke innføre forskrifter eller gå inn med vedtak, sier Hultstedt.

Anbefaler munnbind

Flere kommuner lenger sør i landet har smitteutbrudd, men håndterer situasjonen ulikt.

Trondheim kommune anbefalte munnbind på kollektivtrafikken og på steder der det er vanskelig å holde avstand. Oppfordringen har hatt begrenset gjennomslag.

Trondheim vil gjennom helgen se om innbyggerne følger råd om å begrense nærkkontakter og bruke munnbind. Hvis ikke, kan kraftigere tiltak bli aktuelt.

Oslo vurderer ikke å innføre smitteverntiltak i dag, men helsebyråd Robert Steen (Ap) anbefaler alle som hoster og harker, til å holde avstand og bruke munnbind.

Elverum: Begrenser for barn og unge

Elverum har 68 innbyggere i isolasjon.

– Smitten spres vesentlig i barnehager, småskolen og første trinn på videregående – og blant nærkontakter i samme husstand sier kommuneoverlege Jon Iver Fougner.

Fredag har kommunen 68 i isolasjon, bare én med ukjent smittevei.

Elverum har innført en lokal forskrift om karantene for husstandsmedlemmer, for å unngå at helsearbeidere tar smitte med seg inn på helseinstitusjoner.

– Vi har dessverre også vært nødt til å begrense aktivitet for barn og unge, sier Fougner.

Siden natt til torsdag ert barnehager og skoler satt på gult nivå og dretten bedt om å innføre betydelig smittereduserende tiltak innendørs.

TESTER: Kommuneoverlege i Karmøy Katrine Marie Haga Nesse.

Karmøy: Tidoblet testing

Karmøy minnet innbyggerne om å bli hjemme og teste seg, om de er syke. Da ble antall tester tidoblet: – Befolkningen følger lojalt opp, sier kommuneoverlegen.

Antall coronatester på øya med 42.000 innbyggere vest for Haugesund gikk denne uken fra 30 til 300. Antall positive resultater økte også raskt.

– Når vi tester mer, finner vi mer. Økningen er reell, men vi har også avdekket smitte som har vært skjult over tid, sier Karmøys kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse.

– Må håndtere klokt

Hun sier det er nytt at kommunene skal foreta selvstendige vurderinger om lokale tiltak, basert på smittetall alene – og ikke styre etter sykehusinnleggelser.

– Gjør vi ikke noe lokalt, vil vi fortsatt få smitteøkning. Men vi har litt bedre tid på oss i dag, fordi en så stor andel er vaksinert, sier Nesse.

Både Karmøy, Haugesund og Vindafjord har coronautbrudd. Kommunene på Haugalandet vurderer løpende og innføre felles anbefalinger for å snu smittekurven.

– Vi er alle i samme andedam og må håndtere situasjonen klokt. Skal vi opprettholde tilliten blant folk, må tiltakene gi gjenklang i hva befolkningen synes høres fornuftig ut.