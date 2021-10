NORDVENDT: Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil at Norge skal være en forutsigbare i forholdet til Russland – men vil ikke bøye av på viktige saker.

Huitfeldt: Russlands spionlov gjør samarbeid vanskeligere

TROMSØ (VG) Anniken Huitfeldts ilddåp som utenriksminister ble tirsdag overstått i Tromsø. Hun står fast på Norges Nato-linje mot Russland, men ønsker samtidig et pragmatisk forhold til stormakten som grenser mot Norge.

Tirsdag var møtet i Barentsrådet overstått, og Anniken Huitfeldt var ferdig med å utføre sin første internasjonale gjerning som Norges nye utenriksminister.

I forkant av møtet var det knyttet spenning til det første møtet mellom Huitfeldt og Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov.

På den snøkledde kaikanten i Tromsø sentrum forteller Huitfeldt om dialogen med en av Russlands hektiske politikere:

– Vi har ulike vurderinger på flere områder. Vi skal ha samarbeid med Russland, men ikke gå på akkord med norske verdier og interesser. Vi er bekymret for menneskerettighetssituasjonen og for pressefriheten i Russland, og det er områder vi alltid tar opp.

Lavrov har vært Russlands utenriksminister i 17 år. Han brukte besøket til å kritisere Nato, samtidig som han understreket at de ønsket et pragmatisk forhold til Norge som grenseland.

– Men vi har også interesse av å utvikle det praktiske dag-til-dag-samarbeidet i nord, det er i Norges sikkerhetspolitiske interesser, sier hun.

UTENRIKSMINISTER: Her forlater Anniken Huitfeldt hotellet møtet ble avholdt.

– Vanskeliggjør samarbeid

Utenriksministeren mener at økt spenning og avskrekking mellom Russland og Nato gjør at behovet er enda større for åpen dialog mellom Russland og Norge.

Samarbeid på tvers av landegrensene i Barentsområdet var et tema på Barentsrådsmøtet gjennom tirsdag formiddag.

Huitfeldt peker på at stengte grenser mor Russland siden 2020 på grunn av covid-pandemien har satt en brems for folk-til-folk-samarbeidet i nord.

Hun ser derfor fram til åpne grenser, men peker på at utfordringene ikke er over nå grensene åpner.

– Loven om fremmede agent har vanskeliggjort dette samarbeidet. Men vi skal gjøre hva vi kan for å fortsette arbeidet.

Den russiske loven om fremmede eller utenlandske agenter innebærer at alle som får finansiering av utlandet risikerer å bli stemplet som utenlandske agenter.

Det innebærer at russiske aktører kan bli stemplet som norske agenter om de deltar i folk-til-folk-samarbeidet med norske organisasjoner, være seg presse, kultur, eller idrett lengst nord i landet.

Russlands president Vladimir Putin forsvarte loven nylig, men uttalte samtidig at han var villig til å se mulige endringer i loven.

GOD STEMNING: Huitfeldt beskrev Lavrov som direkte og en mann med humor. De ble flere ganger observert i samtale med tilsynelatende god tone under møtet.

Nordvendt tyngdepunkt

I mai la den første av atomdrevne amerikanske ubåten til kai i Tromsø, til protester lokalt. Fremover skal amerikanerne regelmessig legge til kai i Tromsø med ubåter for å bytte mannskap og fylle rasjoner.

I mai 2020 opprettet Norge en ny bataljon i Porsanger, mens det stadig også er økt militær seiling i nord.

– Hvordan påvirkes Norges forhold til Russland av at det militære tyngdepunktet flyttes nordover?

– Det er ikke mer øvelser nå enn det var for eksempel før 1990. Men det er klart at vi har styrket vårt forsvar, og spesielt i nord. det er i tråd med planene til både denne og den forrige regjeringen.

HYGGE: De to utenriksministerne møttes og samtalte hyppig gjennom møtet mandag og tirsdag i Tromsø.

Atombeslutning

I regjeringserklæringen til Ap og Sp heter det at de ønsker å gjøre Norge til observatør i arbeidet med en traktat om atomvåpenforbud. Norge er første Nato-land til å melde at de vil delta i konferansen som observatør. Beslutningen har vekket reaksjoner fra andre Nato-land, deriblant USA.

Tidligere Ap-statsminister og nåværende Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har kritisert Støre-regjeringens planer.

– Noen har vært uenige i det. Men det er viktig for meg å understreke at det aldri har vært aktuelt for regjeringen å underskrive atomvåpenforbudet. Det har både jeg og statsministeren vært veldig klar på.

Huitfeldt sier at regjeringen ønsker en mer offensiv politikk på atomnedrustning, og varsler flere konkrete forslag på ny politikk på feltet i løpet av stortingsperioden.

Lavrov ba om norsk sang

Etter det bilaterale møtet mandag møttes delegasjonene fra Norge og Russland til middag på restauranten Du Verden ved havneterminalen i Tromsø sentrum.

Huitfeldt vil ikke kommentere konkret hva som ble diskutert der, men sier følgende om Lavrov forholdet til Lavrov:

– Han er en direkte person og det liker jeg å forholde meg til. Og så har han humor, sier hun.

Menyen besto av krabbe til forrett, lam fra Lofoten til hovedrett og den nordnorske nasjonaldesserten multebær, krem og krumkaker til avslutning.

MIDDAG: Her sitter «voksenbordet» på middagen mellom Huitfeldt og Lavrov på Du Verden i Tromsø.

Tromsø-bandet «Hollow Hearts» var hentet inn til å stå for underholdning. Etter de hadde spilt to egne sanger på engelsk, tok Lavrov ordet og henvende seg til bandet:

– Kan dere ikke spille noe på morsmålet deres? Spurte han, og skal ifølge VGs kilder humoristisk ha bemerket at han hadde hørt nok «anglosaxisk propaganda».

SPELL NOKKA NORDNORSK: Bandet Hollow Hearts ble bedt av Lavrov om å spille noe på sitt morsmål. Da spilte de på stående fot - uten å ha øvd - «Har du fyr» av Ola Bremnes.

Bassist Ida Nordgård i «Hollow Hearts» kommenterer hendelsen til VG:

– Vi hadde spilt to egne låter på engelsk som var avtalt på forhånd, og men når var et ønske fra Russlands utenriksminister måtte vi ta en til – på vårt morsmål.

– Norges utenriksminister foreslo «Har du fyr», så vi måtte bare «stunte» den. Vi kunne jo ikke akkurat si nei, forteller hun.

På spørsmål om hvordan det var å spille for en av verdens mektigste politikere svarer hun på klingende baldsfjordsk:

– Dæm e nu folk, dæm og.