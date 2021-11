DIREKTØR: Bjørn Guldvog sier kommunene bør være raske med å innføre tiltak.

Guldvog om økte innleggelser: − Det kan bli mer krevende i dagene som kommer

Pilene peker oppover. Helsedirektøren mener det er viktig at lokale tiltak iverksettes raskt når det er trengs.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

I hele landet øker nå sykehusinnleggelsene: Det siste døgnet har det kommet 47 nye covid-pasienter inn på norske sykehus.

Totalt er nå 168 innlagt med covid-sykdom, og det er på toppen av andre luftveissykdommer – blant annet RS-virus – som også presser helsetjenesten.

– Når smitten øker er det fint at kommunene gå ut med tydelige anbefalinger slik de nylig gjorde i Tromsø, sier helsedirektør Guldvog til VG.

Foreløpig er det bare Tromsø som har innført lokale tiltak. Der har de gjeninnført meteren og bruker munnbind der det trengs – i første omgang som anbefalinger.

Men de står fritt til å gå skrittet lenger, sier han:

– Det er naturlig at det kommer tydeligere anbefalinger i tiden fremover, og også at forskrifter kan skje lokalt, at man går enda et hakk videre.

Det er spesielt Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ahus og Vestre Viken som nå har mange av disse covidpasientene.

Ahus, som har 30 covid-pasienter, slår nå alarm til VG og har gjort om en ambulansehall til et område for mistenkt smittede.

– Det kan bli mer krevende i dagene og ukene som kommer, sier Guldvog.

I Folkehelseinstituttets siste korttidsprognose, som kan ses på som en slags værmelding for coronasituasjonen, ser de økning på alle fronter:

«Den klart stigende trenden i meldte smittetilfeller fortsetter, og dette resulterer i

en forventet markert økning i antall innleggelser, spesielt i de eldre alderskategoriene», skriver de.

Vil unngå krise

– Er kommunene raske nok til å innføre lokale tiltak nå?

– Jeg har ingen grunn til å si at de ikke er raske nok, til nå har innleggelsestallet vært relativt stabilt, men nå ser vi økte innleggelser. Det er viktig at tiltak iverksettes raskt når det er nødvendig, sier Guldvog.

På grunn av en god vaksineimmunitet i befolkning, som vil hindre mange innleggelser, sitter det langt inne å innføre nasjonale tiltak:

– Slik situasjonen er nå, ønsker vi først å spille på gode lokale tiltak i kommunene. Hvis vi ser at dette ikke fungerer, kan det bli aktuelt å vurdere nasjonale råd og tiltak.

Helsedirektøren sier det ikke er krise nå, men:

– Vi ønsker å unngå at det blir en krise. Og den vil oppstå hvis sykehustjenesten blir så belastet at man fortrenger andre pasienter.

– Viktig at tiltak iverksettes raskt

Han sier det beste er å få ned smitten lokalt. Hvis det ikke går, kan det bli behov for samordning av tiltak mellom kommuner – altså regionale tiltak.

For å klare å kupere smitten før den tar av, sier han at sykehusene må involvere kommunene om presset på sykehuset:

– Det lokale samarbeidet er viktig for å hindre at det akselererer og får behov for flere nasjonale tiltak.